Énergir remet 10 000 $ à la fondation des YMCA du Québec en soutien à la persévérance scolaire

« Réussir et même terminer son parcours scolaire peut représenter un défi énorme pour des milliers de jeunes au Québec. Quand on pense que l'un des premiers indicateurs du risque de désengagement d'un élève est l'historique de ses suspensions, le programme YMCA Alternative Suspension prend tout son sens alors qu'il permet notamment de contrer ce facteur en valorisant les compétences et l'estime de soi », a déclaré Kevin Dugal, agent de développement du programme Réussite scolaire des YMCA du Québec.

« Énergir est fière de contribuer à cette initiative porteuse pour la réussite éducative des jeunes de la région. En mettant en place des conditions favorables pour motiver nos jeunes à obtenir un diplôme, nous les aidons à se développer et à se façonner un avenir meilleur », a souligné François Dubois, directeur du bureau d'affaires Estrie d'Énergir.

« On constate de réelles retombées chez les participants du programme. Par le biais d'ateliers adaptés au contexte scolaire comme la gestion du stress et la résolution de conflit, les jeunes développent une attitude positive face à l'école et améliorent leurs compétences personnelles et sociales, augmentant ainsi leur chance de réussite », a affirmé Luc Dastous, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska et responsable du programme YMCA Alternative Suspension pour les municipalités de Victoriaville, Warwick et Daveluyville.

La cérémonie officielle de remise de don s'est déroulée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en présence de partenaires régionaux et de représentants de la Commission scolaire des Bois-Francs.

À propos des YMCA du Québec

Organisme de bienfaisance avec pour mission d'inspirer et d'engager chaque personne à se réaliser, à s'épanouir et à contribuer à sa collectivité, les YMCA du Québec offrent des programmes dans plus de 36 points de services à l'échelle de la province, en plus d'opérer une École internationale de langues, la Résidence YMCA et le camp YMCA Kanawana. Grâce à des partenariats financiers avec les différents paliers de gouvernements et la générosité de ses bénévoles et donateurs, les YMCA permettent à chaque année à plus de 120 000 de faire un pas de plus vers le développement global de leurs capacités. Premier YMCA d'Amérique du Nord, les YMCA du Québec sont présents à Montréal depuis 1851.

À propos d'Énergir

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

www.energir.com

SOURCE Énergir

Renseignements: ou demandes d'entrevue : Énergir, Viviane Ross, 514 598-3449 ou 1 866 598-3449, [email protected]

Liens connexes

https://www.energir.com/