Énergir lance un deuxième appel d'offres aux producteurs de gaz naturel renouvelable

MONTRÉAL, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Énergir annonce aujourd'hui le lancement de son appel d'offres aux producteurs de gaz naturel renouvelable (GNR) afin d'augmenter la quantité de GNR dans son réseau gazier. Rappelons qu'Énergir est assujettie au Règlement concernant la quantité de gaz naturel renouvelable devant être livrée par un distributeur, lequel exige notamment que les distributeurs de gaz naturel livrent annuellement, d'ici 2023, 2 % de leurs volumes totaux, et 5 % d'ici 2025. Énergir souhaite ainsi obtenir environ 70 à 100 Mm3 de GNR par année, avec des livraisons souhaitées pour le 1er octobre 2024. Elle souhaite accélérer l'injection de gaz naturel renouvelable afin d'atteindre au moins 10 % dans le réseau gazier d'ici 2030, ce qui permettra d'économiser plus d'un million de tonnes de gaz à effet de serre (GES).

Au terme du dernier appel d'offres, Archaea Energy Inc., une entreprise de pointe dans le domaine du gaz naturel renouvelable et Énergir ont conclu une entente qui a été soumise à l'approbation réglementaire de la Régie de l'énergie du Québec. Cette entente stipule qu'Énergir prévoit acheter annuellement 56,7 Mm3 (environ 2,04 millions de MMBtu) de GNR généré par Archaea à partir de son portefeuille d'installations de production de GNR pour un montant fixe pendant une période de 20 ans.

« Les nouvelles ententes que nous visons à conclure dans le cadre de ce nouvel appel d'offres représenteront un ajout important à notre objectif d'approvisionnement en GNR. Ces ententes renforceront inévitablement le développement de la filière GNR au Québec, car elle permettra à un plus grand nombre de clients soucieux de réduire leur empreinte carbone et de bénéficier d'une énergie renouvelable à un coût compétitif » affirme Renault-François Lortie, vice-président clients et approvisionnement gazier d'Énergir.

Les projets visés par cet appel d'offres doivent produire du GNR issu de matières organiques (agricole, LET, municipal, industriel, forestier, autres) et doivent pouvoir livrer les quantités souhaitées de GNR pour octobre 2024. Ceux-ci peuvent être réalisés au Québec ou à l'extérieur. Les promoteurs de projets peuvent trouver toute la documentation sur le site d'Énergir et sont invités à soumettre leur réponse à la demande d'information (DI) par courriel à [email protected], d'ici le 18 novembre 2022.

Énergir en bref (Énergir, s.e.c.)

Comptant plus de 9 milliards $ d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 540 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

SOURCE Énergir

Renseignements: Médias : Relations avec les médias, [email protected], Téléphone : 514 598-3449