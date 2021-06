MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Énergir inc., commandité d'Énergir, s.e.c., est heureuse d'annoncer qu'Énergir, s.e.c. a conclu aujourd'hui un placement de titres, dans le cadre d'un placement privé, en effectuant une émission de 5 434 783 nouvelles parts, et ce, à un prix de 23,00 $ par part, en faveur d'Énergir inc. et Valener inc. (« Valener »), en fonction de leur quote-part respective des parts en circulation, pour un produit brut d'environ 125 millions $.

Cette émission fait suite à trois émissions de parts effectuées le 1er décembre 2020, le 5 janvier 2021 et le 1er avril 2021 en faveur d'Énergir inc. et de Valener, pour un montant total de 325 millions $ à un prix de 23,00 $ par part, soit un total de 14 130 435 parts.

Le produit de ce placement sera affecté au rétablissement de sa structure de capital par le remboursement d'une portion de son crédit à terme.

Énergir inc. et Énergir, s.e.c. en bref

Énergir inc. détient principalement un intérêt économique d'environ 71 % dans Énergir, s.e.c. pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 530 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

SOURCE Énergir

Renseignements: Catherine Houde, Énergir, 1866 598-3449, [email protected]

Liens connexes

https://www.energir.com/