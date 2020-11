MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Énergir inc. (« Énergir ») annonce la nomination de Monsieur Ghislain Gauthier à titre de président du Conseil d'administration d'Énergir (« Conseil d'administration »). Il succède à Monsieur Jean Houde, qui a annoncé son départ du Conseil d'administration. Ce changement à la présidence du Conseil d'administration sera effectif à compter du 27 novembre 2020.

Monsieur Gauthier siège au Conseil d'administration depuis mars 2014. Diplômé en administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, Monsieur Gauthier possède également le titre d'Analyste financier agréé (CFA). Après avoir été à l'emploi de la Banque de développement du Canada et d'Exportation et développement Canada pendant quelques années, il s'est joint à la Caisse de dépôt et placement du Québec en 1982 où il a œuvré principalement au niveau des placements privés. Il y a été entre autres responsable de la gestion et de la croissance d'un important portefeuille nord-américain et européen de titres d'entreprises des secteurs de l'énergie et des infrastructures. De janvier 2010 à septembre 2013, il a été chef de l'investissement de la société Citi Infrastructure Investors à New York et président de son comité d'investissement. Monsieur Gauthier a siégé sur plusieurs conseils d'administration au Canada et à l'international. Il est membre du conseil d'administration et du comité d'investissement des sociétés Fiera Infrastructure et de Standard Solar, inc.

Monsieur Houde était président du Conseil d'administration depuis décembre 2011.

« Au nom des administrateurs et de la direction d'Énergir, s.e.c., je souhaite remercier Monsieur Houde pour son implication de longue date et son regard stratégique visionnaire qui ont permis à l'entreprise d'accroître la diversification de ses activités et, plus récemment, d'adopter une nouvelle vision d'entreprise aux horizons 2030 et 2050 sous son leadership comme président du Conseil d'administration. Grâce à cette vision qui guidera notre contribution à l'atteinte d'une économie plus sobre en carbone, nous sommes aujourd'hui bien positionnés pour l'avenir. Nous nous réjouissons d'entamer ce travail et de poursuivre notre mission sous la gouverne de Monsieur Gauthier. », affirme Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir.

Énergir inc. et Énergir, s.e.c. en bref

Énergir détient principalement une participation d'environ 71 % dans Énergir, s.e.c. pour laquelle elle agit à titre de commanditée et de véhicule de financement.

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 530 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

