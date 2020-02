ENCQOR 5G franchit un nouveau jalon en signant des protocoles d'entente avec 6 fournisseurs de services de télécommunications

Ces accords favoriseront l'émergence d'un écosystème d'innovation 5G de classe mondiale au Canada

ENCQOR 5G ( Évolution des services en nuage dans le corridor Québec- Ontario pour la recherche et l'innovation ) est un partenariat transformationnel Canada-Québec- Ontario axé sur l'innovation dans le domaine des technologies 5G.

( ) est un partenariat transformationnel Canada-Québec- axé sur l'innovation dans le domaine des technologies 5G. Le projet regroupe l'industrie, les petites et moyennes entreprises (PME), le secteur public, des centres d'innovation et le milieu universitaire et vise à concrétiser à court terme la promesse technologique du 5G et à stimuler la croissance économique à long terme.

ENCQOR 5G dispose de 5 centres d'innovation situés en Ontario et au Québec offrant une plateforme 5G où les PMEs peuvent développer et tester de nouvelles solutions.

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - ENCQOR 5G est très heureux d'annoncer la signature de protocoles d'ententes de collaboration avec 6 fournisseurs de services de télécommunications au Canada. Ces entreprises sont (par ordre alphabétique) : Bell, Cogeco, Ecotel (Ambra Solutions), Rogers, Telus et Vidéotron.

Grâce à ces accords, ENCQOR 5G et les sociétés signataires travailleront en étroite collaboration avec des petites et moyennes entreprises (PMEs) du Québec et de l'Ontario pour le développement de solutions et de services innovants en utilisant la plateforme de test pré-commercial 5G offerte par ENCQOR 5G.

« Cette annonce permettra aux écosystèmes de PMEs oeuvrant en collaboration avec les six sociétés de télécommunications de mieux se préparer au 5G et de profiter pleinement de la puissance et des opportunités offertes par cette nouvelle technologie. Pour ENCQOR 5G, la collaboration avec 6 acteurs du secteur des télécommunications constitue un jalon important dans le développement de l'économie numérique canadienne, afin qu'elle soit compétitive à l'échelle mondiale », a fait valoir Pierre Boucher, directeur général d'ENCQOR 5G.

Une approche de collaboration stratégique

« Bell a été la première entreprise au Canada à tester la technologie mobile 5G, a déclaré Bruce Rodin, vice-président, stratégie du réseau sans fil chez Bell. Nous avons rapidement développé notre capacité de réseau 5G et nous travaillons avec nos partenaires afin d'aider les entreprises canadiennes à tirer parti du potentiel transformateur de la prochaine génération du sans-fil. Nous nous réjouissons de nous associer à ENCQOR pour donner aux petites et moyennes entreprises du pays les moyens de faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation dans cette prochaine vague de l'économie numérique. »

« Cogeco est très fière de collaborer avec ENCQOR et de contribuer à l'essor du 5G avec nos infrastructures à la fine pointe. Dans l'optique où nous préparons notre entrée éventuelle sur le marché des service sans fil, nous saisissons cette occasion de contribuer à stimuler le développement de produits et services innovateurs, propulsés par la 5G, et ainsi d'être en mesure au moment opportun d'offrir à nos clients du Québec et de l'Ontario des outils qui soutiendront leur croissance, se réjouit Marie Ginette Lepage, vice-présidente, solutions sans fil et innovation chez Cogeco. De plus, Cogeco reconnaît l'apport positif qu'aura ENCQOR au moment d'assurer une cohabitation ordonnée de la 5G et des technologies actuelles dans nos municipalités. »

Devenir un leader de l'économie numérique

« Le projet ENCQOR permet à ECOTEL de valider la technologie 5G qui sera utilisée pour connecter les villages canadiens éloignés. De plus, le projet ENCQOR accélérera le déploiement de réseaux 5G pour les industries souhaitant mettre en œuvre l'automatisation et l'échange de données en temps réel », a précisé Eric L'Heureux, président et directeur général de Ambra Solutions.

« Nous sommes fiers de nous associer à ENCQOR pour aider les entreprises locales à offrir leurs innovations en matière de 5G aux Canadiens. La 5G est la plus grande évolution technologique depuis le lancement du sans fil et les partenariats comme celui-ci, ainsi que ceux avec le gouvernement, l'industrie et les entreprises en démarrage, sont essentiels au développement des idées et des solutions qui alimenteront les industries et propulseront l'économie numérique du Canada pour les décennies à venir », a fait valoir, pour sa part, Alexander Brock, premier vice-président, Stratégie, innovation et partenariats technologiques chez Rogers Communications.

Travailler ensemble pour un avenir meilleur

« TELUS est un chef de file mondial en technologie mobile et compte bien conserver ce titre. En 2019, nous étions premiers au classement des cinq principaux rapports sur les réseaux mobiles, soit ceux d'Opensignal, de J.D. Power, de PCMag, d'Ookla et de Tutela, a declaré Bernard Bureau, vice-président, stratégie réseau et architecture. « Année après année, notre réseau est considéré comme un des meilleurs au monde, et nous sommes ravis de mettre notre excellence au service du programme ENCQOR pour favoriser la collaboration entre les leaders du secteur, les pouvoirs publics, les établissements de recherche et le milieu universitaire. Nous contribuons ainsi à la création d'un puissant écosystème 5G, grâce auquel les Canadiens profiteront d'un futur simplement meilleur. »

« Pour Vidéotron, la 5G représente une opportunité unique de rapprocher nos clients de leurs proches, de leurs familles et de leur faciliter la vie. En tant que complices de la vie connectée des Québécois, nous sommes fiers de collaborer avec ENCQOR pour stimuler l'innovation en favorisant un environnement propice au développement de technologies qui amélioreront la qualité de vie de nos concitoyens », a souligné, de son côté, Serge Legris, vice-président et chef de la planification technologique.

Le projet d'ENCQOR est basé sur un modèle distinctif visant à offrir aux petites et moyennes entreprises du Québec et de l'Ontario une plateforme précommerciale 5G ouverte et accessible qui leur permettra de développer de nouveaux produits et services innovants dans de nombreux secteurs émergents, tels que les villes intelligentes, la santé en ligne, l'Internet des objets, l'énergie intelligente, le multimédia et l'industrie 4.0 (fabrication) ainsi que le secteur des transports, y compris les véhicules autonomes.

À propos d'ENCQOR 5G

L'initiative ENCQOR 5G est financée par les gouvernements du Canada, du Québec et de l'Ontario ainsi que par les principaux acteurs de l'industrie : Ericsson, Ciena, Thales, CGI et IBM. ENCQOR 5G est coordonné par ENCQOR Innovation. Il est délivré en Ontario par OCE et au Québec par Innovation ENCQOR et Prompt. Le programme a pour mandat de réunir les PMEs et les millieux académiques pour contribuer à l'avancement de la recherche, de l'innovation et de la démonstration des applications par le biais d'un banc d'essai pré-commercial en 5G.

SOURCE ENCQOR 5G

Renseignements: Frédéric Tremblay, Ryan Affaires publiques, Tél.: (514) 874-1909

Liens connexes

http://www.encqor.ca