Encourager l'achat local - La FCCQ lance la campagne J'achète bleu pour soutenir l'économie d'ici

MONTRÉAL, le 24 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) lance aujourd'hui la campagne J'achète bleu, afin de soutenir l'économie d'ici et encourager les entreprises québécoises en ligne. La FCCQ répond à l'appel lancé par le premier ministre du Québec, François Legault, pour promouvoir l'achat local pour contrer les impacts économiques de la COVID-19.

La FCCQ relayera des exemples de commerces qui offrent leurs services en ligne afin d'aider les consommateurs qui souhaitent soutenir l'économie locale et leur offrir une alternative québécoise. C'est l'occasion de découvrir des fournisseurs locaux et de faire sa part pour aider le commerce de détail québécois à traverser cette période difficile. La FCCQ invite également les entreprises à faire part des différentes initiatives et offres commerciales qu'elles mettent en place à leur chambre de commerce locale. Le réseau des chambres de commerce est au cœur du développement économique local et régional et joue un rôle prépondérant pour soutenir nos entrepreneurs et nos PME.

« La FCCQ appuie fortement l'appel à acheter québécois lancé par le premier ministre. Les impacts découlant de la COVID-19 sont dévastateurs pour l'économie québécoise. Afin de traverser cette crise, nous devons faire preuve de solidarité économique et encourager nos entreprises locales et nos commerces de détail toujours en ligne. Pour plusieurs de ces entreprises, c'est leur survie qui en dépend », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Les PME québécoises sont présentes en ligne et doivent devenir une véritable option d'achat. Je suis convaincu que l'initiative J'achète bleu permettra aux Québécois de faire de belles découvertes de produits et services faits au Québec », a poursuivi Charles Milliard.

D'autres mesures seront nécessaires

Pour la FCCQ, se tourner vers des joueurs d'ici donnera un coup de pouce aux économies locales et régionales, mais d'autres mesures gouvernementales devront être annoncées pour soutenir et relancer l'économie québécoise.

« Les gouvernements ont fait un premier pas concret et important avec les annonces économiques des derniers jours. Nous avions d'ailleurs proposé un report des paiements de TPS et TVQ. Toutefois, des formes d'aides directes devront être envisagées par les différents ordres de gouvernement pour soutenir les entreprises qui éprouvent de graves problèmes de liquidité », conclut Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca