Encore une cagnotte record au Lotto Max - Un total de 140 millions de dollars sera offert au prochain tirage - 34 Maxmillions ont été gagnés hier

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

Grâce au Lotto Max, la fortune a souri à plusieurs Québécois. Depuis le lancement de cette loterie, 37 gros lots ont été remportés au Québec, dont 2 de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février et du 9 octobre 2020. Le précédent lot record du Lotto Max au Québec remonte au tirage du 11 juin 2019, alors qu'une famille s'est partagé 65 000 000 $. Quatre gros lots de 60 000 000 $ ont été gagnés aux tirages du 6 janvier, du 10 février et du 22 décembre 2017 ainsi que du 8 juin 2018. De plus, quatre gros lots de 55 000 000 $ ont été gagnés le 17 juillet 2015, le 21 avril et le 2 juin 2017 ainsi que le 30 octobre 2020. Six autres gros lots de 50 000 000 $ ont été remportés aux tirages du 6 juillet 2012, du 31 mai 2013, du 6 mai 2016, du 3 mai et du 26 novembre 2019 ainsi que du 22 décembre 2020. Les 37 cagnottes ont totalisé plus de 1 392 millions de dollars!