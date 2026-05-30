Encore un record pour le Téléthon Enfant Soleil!

« Les Québécois et Québécoises sont - une fois encore - impressionnants par leur solidarité et leur générosité : ils ont démontré que la santé des enfants est une priorité collective. Chaque don a un impact réel : des soins plus humains, des équipements à la fine pointe et un meilleur accès pour les familles, partout au Québec. Cette mobilisation a des effets concrets : en plus de soutenir la pédiatrie d'aujourd'hui, elle nous permet d'innover et de bâtir celle de demain. » - Jonathan Gendron, président-directeur général, Enfant Soleil

Tout au long de la journée, artistes et invités - de K.Maro à Billie du Page, en passant par France D'Amour et Souldia - ont prêté leur voix et leur talent à cette grande chaîne de solidarité, offrant des performances à l'image de leur public : variées, généreuses, rassembleuses. Le parcours des courageux Enfants Soleil aura aussi marqué les esprits. Parmi eux, Clara Chantal-Vigneault a offert un numéro de danse empreint de courage aux côtés de sa sœur Zoé. Un moment simple, fort, qui rappelait que, grâce à chaque don, des enfants avancent, un pas à la fois, entourés des leurs. Un moment qui a profondément touché le Québec.

Merci de tout cœur…

Aux familles des Enfants Soleil, qui ont raconté leurs histoires avec courage ;

Aux animatrices et animateurs, véritables ambassadeurs de la cause : Annie Brocoli, Maxime Landry, Mélissa Bédard, Alain Dumas, Anick Dumontet, Josée Lavigueur, William Cloutier, Ève-Marie Lortie, Louis-Georges Girard, Camille Dg, Félix-Antoine Tremblay, Dave Morissette, Valérie Chevalier et Marie-Andrée Leblond ;

Aux artistes, plus de 60 voix réunies autour des enfants ;

Aux équipes médicales, qui ont témoigné avec conviction de l'impact concret de chaque don ;

Aux près de 500 bénévoles impliqués avec cœur au recueil des dons et sur le site du Téléthon ;

Aux plus de 600 partenaires mobilisés partout au Québec tout au long de l'année, dont nos partenaires majeurs* ;

Et, bien sûr, aux milliers de donateurs et donatrices, dont la générosité permet aux enfants de briller de santé.

« Merci à tous ces gens qui se mobilisent pour soutenir la cause. Grâce aux équipements financés par Enfant Soleil, Mikaele a une vie épanouie aujourd'hui. Les dons, l'implication, l'engagement auprès d'Enfant Soleil ne sont pas faits en vain. C'est un travail qui n'a pas de prix, mais qui a beaucoup de valeur pour les enfants malades. » - Rachelle et Fritzner, parents de Mikaele Laure, 9 ans, Enfant Soleil

Il est encore temps de donner!

Cette grande vague de générosité se poursuit partout au Québec, aujourd'hui et tout au long de l'année. Pour faire un don ce dimanche 31 mai, composez le 1 833 9ENFANT entre 8 h 30 et 16 h. Merci aux bénévoles qui recueilleront le fruit de votre générosité ainsi qu'à TELUS, en collaboration avec Nextiva, de rendre cela possible. Vous pouvez aussi donner en tout temps sur enfantsoleil.ca, ou en textant le mot SOLEIL au 20222 pour donner 25 $.

À propos d'Enfant Soleil

Chaque année, Enfant Soleil finance plus de 100 projets concrets qui améliorent directement la vie des familles : des soins plus près de la maison, des équipements qui diminuent la douleur, augmentent la précision des interventions et réduisent la durée des hospitalisations, des environnements adaptés à la réalité des enfants et de leurs proches, ainsi que des projets de recherche qui repoussent les limites tout en restant profondément ancrés dans la réalité humaine des soins. Depuis 1988, plus de 356 M$ ont ainsi permis de réaliser des milliers de projets porteurs dans les grands centres pédiatriques universitaires, les hôpitaux régionaux et les organismes qui veillent sur la santé des enfants partout au Québec. Pour découvrir l'impact de l'organisation à l'échelle de la province, visitez enfantsoleil.ca.

*Partenaires majeurs

Walmart, Costco, RE/MAX, Canac, Familiprix, Bonneville, Desjardins, Toujours Mikes, Couche-Tard, Aluminerie Alouette, Brick, Duroking, TD, Telus, La Force KIA, Tuango, Lepelco Assurances, IDOLEM, Marriott, Yuzu Sushi, Flordeco, Chaussures Pop, l'Œufrier et nos partenaires médias : TVA, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et Rythme FM, ainsi que notre partenaire de biens et services Solotech.

SOURCE Enfant Soleil

Pour plus d'informationAnne-Sophie [email protected] Munoz ComeauConseillère principale, Communications et relations publiquesEnfant SoleilCellulaire : 581 [email protected]