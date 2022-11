Encore un écart salarial : « C'est le jour de la marmotte »

QUÉBEC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ déplore que l'écart entre la rémunération des travailleuses du secteur public québécois et des autres personnes salariées soit toujours à l'ordre du jour. En effet, le rapport de l'Institut de la statistique du Québec rendu public ce matin confirme une tendance durable, le salaire du secteur public québécois est de 11,9 % inférieurs aux autres personnes salariées et de 3,9 % si on considère la rémunération globale, incluant les avantages sociaux.

« C'est le jour de la marmotte, déplore Julie Bouchard, présidente de la FIQ. Il faut mettre fin à ce retard une fois pour toutes! Être un employeur de choix, ce n'est pas viser la moyenne; c'est être au-delà de celle-ci ».

« Être moins bien payé que les autres, c'est fâchant. Si en plus, on vous force à faire du temps supplémentaire obligatoire, à travailler en sous-effectif dans des conditions pénibles, c'est insultant. C'est pourtant c'est ce que vivent les professionnelles en soins. Nous attendons le dépôt des offres patronales dans les prochains jours. Le gouvernement est mieux d'arriver avec des offres sérieuses et concrètes pour mettre fin à ce retard inacceptable. Il en va de l'avenir de nos services publics et du réseau de la santé et des services sociaux », termine Julie Bouchard.

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elles sont des organisations féministes, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

