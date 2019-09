Enchères Numismatiques du Séminaire de Sherbrooke

Mesdames et Messieurs, observateurs et participants, Enchères Champagne est fier de vous accueillir pour cet événement historique.

MONTRÉAL, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le contenu intégral du Musée de la numismatique et de la Collection du Séminaire St.-Charles-Borromée, également connu sous le nom de Séminaire de Sherbrooke, fera l'objet d'une enchère publique.

La vente sera tenue dans nos établissements, le 28 & 29 Septembre 2019 à 13h.

Plusieurs milliers de lots seront offerts, composés : de pièces de monnaie canadiennes et mondiales, de billets de banque et de certificats, de médailles militaires et commémoratives ainsi que des jetons canadiens et américains.

De nombreuses pièces très rares sont incluses, dont certaines peuvent être uniques.

Le catalogue complet est déjà disponible en ligne : www.swappy.com/en/lives

En raison de sa grande importance, nous présenterons cette collection au cours de plusieurs sessions.

La première session comprendra le papier (certificats privés et papier monnaie) et les pièces de monnaie canadienne et américaine, qui sera présentée sur deux jours consécutifs. Sera également inclus pour commencer en beauté, les rares médailles de Paix des Chefs indiens, ainsi que les quatre plus rares médailles de Service Général.

Suivra une session de 800 lots de médailles française et du début du Canada, qui sera présenté également pendant deux jours consécutifs. À noter une très rare médaille en argent de 1861 de la Baltimore Riot Militia.

La session suivante sera le solde des pièces et des billets du monde entier.

Pour conclure, la dernière session sera consacrée aux Jetons du Canada et des États-Unis, qui comprendra un bon nombre de jetons Bretons parmi les plus rares et dont aucun n'a vu le marché depuis plus d'un siècle.

Nous avons été mandatés pour vendre cette collection dans son intégralité.

À cette fin, tous les lots doivent être offerts sans aucune réserve.

L'équipe des Enchères Champagne tient à exprimer sa plus profonde gratitude, en particulier à l'abbé Charles Jos. Roy, fondateur du musée de la Monnaie du Séminaire au début des années 1890, et au père Léon Marcotte, qui a continué le travail avec beaucoup de dévouement pendant de nombreuses années. Sans eux et les autres associés participants, une grande partie de l'histoire numismatique du Québec n'aurait jamais été préservée.

Nous souhaitons également exprimer nos remerciements à leurs successeurs au Séminaire, qui nous ont confié la promotion et la présentation de cette collection au monde entier.

Nous adressons aussi tous nos remerciements aux collectionneurs et participants à ces sessions de vente, qui vont poursuivre le travail de conservation de ces pièces rares, pour les générations à venir.

SOURCE Enchères Champagne Auctions

Renseignements: Catherine G. Lefrançois, directrice des évènements, 1 (438) 387-3100, catherine@enchereschampagne.com