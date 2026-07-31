Enbridge déclare de solides résultats pour le deuxième trimestre, confirme ses prévisions financières pour 2026 et fait croître le carnet de projets garantis à 41 G$

CALGARY, AB, le 31 juillet 2026 /CNW/ -- Enbridge Inc. (« Enbridge » ou la « société ») (TSX : ENB) (NYSE : ENB) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2026, a confirmé ses prévisions financières pour 2026 et a présenté un compte rendu trimestriel.

Points saillants

(Tous les montants sont non audités et sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire. L'astérisque (*) signale une mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.)

Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR de 1,4 G$, ou 0,64 $ par action ordinaire, pour le deuxième trimestre, comparativement à un bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR de 2,2 G$, ou 1,00 $ par action ordinaire, en 2025

Bénéfice ajusté* de 1,4 G$, ou 0,63 $ par action ordinaire*, comparativement à 1,4 G$, ou 0,65 $ par action ordinaire, en 2025

Bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)* de 4,8 G$, comparativement à 4,6 G$ en 2025

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 4,1 G$, comparativement à 3,2 G$ en 2025

Flux de trésorerie distribuables (« FTD »)* de 2,9 G$, conformes à ceux de 2025

Confirmation des prévisions financières pour l'exercice 2026 et des perspectives financières à moyen terme

Approbation et début de la construction du projet de 1,0 G$ US de relocalisation de la canalisation 5 au Wisconsin, appuyant ainsi la livraison continue d'énergie sûre et fiable dans le Midwest, en Ontario et au Québec

Signature d'une entente d'option exclusive en vue de l'acquisition du pipeline TTC Connector (« TTC Connector »), ce qui permettra d'étendre l'empreinte actuelle sur la côte américaine du golfe et d'accroître la connectivité entre Tres Palacios et Freeport LNG

Approbation de la canalisation jumelle Bay Runner, d'une capacité de 2,6 Gpi 3 /j, qui permettra d'approvisionner en gaz naturel du bassin permien l'installation de GNL de Rio Grande aux termes de contrats d'achat ferme à long terme

/j, qui permettra d'approvisionner en gaz naturel du bassin permien l'installation de GNL de Rio Grande aux termes de contrats d'achat ferme à long terme Réalisation d'un appel au marché dans le cadre du projet Beacon prévoyant l'accroissement de la capacité du pipeline de transport de gaz Algonquin en prévision d'une expansion possible, puisque la demande dépasse les attentes initiales

COMMENTAIRES DU CHEF DE LA DIRECTION

Greg Ebel, président et chef de la direction, a formulé les commentaires suivants :

« En raison du paysage géopolitique mondial actuel, les marchés de l'énergie sont demeurés volatils ces derniers mois. Même si les perturbations de l'approvisionnement persistent et que l'incertitude perdure, une chose est claire : la sécurité, la fiabilité et l'abordabilité de l'énergie sont plus importantes que jamais. Dans ce contexte, l'envergure, la connectivité et le portefeuille d'infrastructures stratégiques d'Enbridge nous permettent de contribuer à consolider l'avenir énergétique de l'Amérique du Nord tout en créant de la valeur pour nos clients et nos actionnaires. Nous faisons progresser des projets dans tous nos secteurs, et au cours du deuxième trimestre, nous avons ajouté des projets d'un montant de 1 G$ à notre carnet de projets, qui se chiffre maintenant à 41 G$. Depuis le début de l'exercice, nous avons obtenu de nouveaux projets d'une valeur de 9 G$, et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif visant des annonces de nouveaux projets de l'ordre de 10 G$ à 20 G$ au cours de 2026 et 2027.

« Nous continuons d'observer, dans notre secteur Transport de gaz, une grande diversité d'occasions de qualité stimulées par la demande des consommateurs à l'échelle du continent. Dans la région du nord-est des États-Unis, nous avons terminé un appel au marché pour le projet Beacon, un projet d'expansion de notre réseau de transport de gaz naturel Algonquin, qui a suscité un intérêt de beaucoup supérieur à nos attentes initiales. Nous avons également conclu une option exclusive pour l'acquisition du pipeline TTC Connector. Ce pipeline, dont la mise en service devrait avoir lieu d'ici la fin de l'exercice, reliera l'installation de stockage de gaz Tres Palacios d'Enbridge aux installations de Freeport LNG. Enfin, pour ce qui est de notre coentreprise dans le bassin permien, la mise en service du gazoduc Blackcomb a commencé, et nous avons approuvé la canalisation jumelle Bay Runner pour desservir les installations de GNL supplémentaires de Rio Grande.

« L'accélération du mouvement que nous observons au Canada pour soutenir la croissance dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien présente une occasion unique pour Enbridge. Alors que la production continue d'augmenter, Enbridge est très bien placée pour contribuer à cette croissance grâce à la nouvelle capacité de transport en provenance du BSOC, y compris divers projets d'optimisation du réseau principal, ainsi qu'aux possibilités offertes par nos autres actifs de premier plan dans le secteur Oléoducs. Notre réseau régional des sables bitumineux transporte près de 50 % de toute la production des sables bitumineux en Alberta, alors que le pipeline Southern Lights et le réseau pipelinier Norlite assurent un approvisionnement essentiel en diluants, et leur capacité peut augmenter en fonction de la croissance future de la production. Ces actifs deviendront de plus en plus importants pour notre profil de croissance, puisque la production de pétrole canadien augmentera étant donné les fondamentaux de marché avantageux et la mise en œuvre de politiques plus favorables par les gouvernements canadiens. En conséquence, la phase 2 du projet d'optimisation du réseau principal a évolué en un ensemble plus vaste de possibilités d'expansion, et à mesure que les politiques visant à soutenir la croissance de la production se préciseront plus tard cette année, Enbridge est bien placée pour fournir les solutions de transport dont nos clients ont besoin. Ce trimestre, nous avons approuvé le projet de relocalisation de la canalisation 5 au Wisconsin, dont la construction a été amorcée, et nous prévoyons la mise en service au début de 2027. La modification du tracé rehausse la fiabilité à long terme de la canalisation 5, qui demeure essentielle à la livraison d'énergie fiable et abordable dans la région des Grands Lacs.

« Notre entreprise de distribution et de stockage de gaz continue de fournir, l'année durant, des services fiables et abordables à plus de sept millions de clients. Ce trimestre, le personnel de la Public Utilities Commission of Ohio a déposé son rapport sur le dossier tarifaire d'Enbridge Gas Ohio. Le rapport était constructif, et nous sommes vivement désireux de travailler avec la Commission en vue d'un règlement en 2027.

« Enfin, dans le secteur Production d'énergie renouvelable, nous continuons de faire progresser des occasions protégées pour une capacité supérieure à 1,5 GW. Cela met à profit l'élan des 12 derniers mois, au cours desquels nous avons approuvé une capacité de production d'énergie solaire et éolienne terrestre de plus de 1,4 GW et une capacité de stockage par batterie de 1,6GWh, projets qui s'appuient tous sur des conventions d'achat d'électricité à long terme avec Meta. Nous nous attendons à obtenir d'autres projets protégés d'ici la fin de l'exercice.

« Alors que notre carnet de projets d'investissement garantis continue de croître, nos équipes demeurent également concentrées sur l'exécution. Ce trimestre, nous avons commencé la construction de notre projet le plus important, soit l'expansion de Sunrise du réseau B.C. Pipeline d'un montant de 4 G$. Cela s'ajoute à un certain nombre de projets qui progressent bien, notamment Tennessee Ridgeline, Aspen Point et la deuxième phase du projet d'énergie solaire Sequoia, qui devraient tous entrer en service d'ici la fin de l'exercice.

« Pour ce qui est de l'avenir, nous demeurons déterminés à être l'entreprise de premier choix pour nos clients, les décideurs politiques et les organismes de réglementation afin de faire progresser les infrastructures énergétiques essentielles en Amérique du Nord, conformément à notre approche globale d'investissement dans l'énergie. Forte de son empreinte importante, et avec un carnet de projets d'investissement garantis de 41 G$ et une capacité d'investissement de croissance annuelle de 10 G$ à 11 G$, Enbridge est bien placée pour tirer parti du contexte macroéconomique le plus favorable à la croissance des dix dernières années. Nous continuons d'entrevoir des perspectives de croissance de 5 % à l'avenir. Enbridge est en bonne voie de réaliser ses prévisions financières pour l'exercice, ce qui renforce l'attrait de notre proposition de placement de premier choix. »

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS

Les résultats financiers des trimestres et des semestres clos les 30 juin 2026 et 2025 sont résumés dans le tableau ci-dessous :



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens, sauf les montants

par action; nombre d'actions en millions)







Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR 1 396 2 177 3 067 4 438 Bénéfice par action ordinaire conforme aux PCGR 0,64 1,00 1,41 2,04 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 4 111 3 238 6 453 6 291 BAIIA ajusté1 4 776 4 644 10 586 10 472 Bénéfice ajusté1 1 382 1 418 3 512 3 660 Bénéfice ajusté par action ordinaire1 0,63 0,65 1,61 1,68 Flux de trésorerie distribuables1 2 948 2 903 6 799 6 680 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 2 184 2 180 2 183 2 180

1 Mesures financières hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Au deuxième trimestre de 2026, le bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR a diminué de 0,8 G$, ou 0,36 $ par action, par rapport à celui de la période correspondante de 2025. Cette baisse est principalement attribuable aux variations latentes hors trésorerie de la valeur des instruments financiers dérivés utilisés pour gérer le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque lié au prix des marchandises. De plus, une perte de couverture hors trésorerie avant émission a été constatée sur un échange de billets à moyen terme et un ajustement hors trésorerie des stocks de pétrole brut a été comptabilisé dans notre secteur Oléoducs. Ces derniers ont été en partie contrebalancés par l'absence d'une perte de valeur d'actifs à tarifs réglementés d'Enbridge Gas Ohio et par les éléments du rendement de l'exploitation décrits ci-dessous.

La comparabilité d'une période à l'autre du bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR subit l'incidence de certains facteurs inhabituels ou peu fréquents ou d'autres facteurs hors exploitation, qui sont indiqués dans le tableau présentant le rapprochement joint à l'annexe A du présent communiqué. Il y a lieu de consulter le Rapport de gestion du deuxième trimestre de 2026 de la société, déposé de concert avec les états financiers du trimestre, pour un commentaire détaillé sur les résultats financiers conformes aux PCGR.

Au deuxième trimestre de 2026, le BAIIA ajusté a augmenté de 132 M$ comparativement à celui de la période correspondante de 2025. Cette hausse tient principalement aux produits plus élevés découlant du règlement de dossiers tarifaires pour East Tennessee, Texas Eastern et Enbridge Gas Utah.

Le bénéfice ajusté a diminué de 36 M$, ou 0,02 $ par action, au deuxième trimestre de 2026, comparativement à celui de la période correspondante de 2025, en raison de l'augmentation de la charge d'amortissement sur les actifs mis en service et de la hausse de la charge d'intérêts sur le solde de la dette plus élevé, partiellement compensées par le rendement de l'exploitation susmentionné.

Au deuxième trimestre de 2026, les FTD ont augmenté de 45 M$ comparativement à ceux de la période correspondante de 2025, en raison surtout des facteurs influant sur le BAIIA susmentionnés et du calendrier des investissements de maintien, annulés en partie par la hausse du solde de la dette faisant augmenter la charge d'intérêts.

La rubrique Résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 ci-après présente de l'information financière détaillée ainsi qu'une analyse des résultats.

PERSPECTIVES FINANCIÈRES

La société confirme ses prévisions financières pour 2026, soit un BAIIA ajusté de 20,2 G$ à 20,8 G$ et des FTD par action de 5,70 $ à 6,10 $.

La société confirme également le BAIIA ajusté, les FTD par action et le taux de croissance annuel composé moyen à court terme du bénéfice par action d'environ 5 % après 2026.

MISE À JOUR SUR LE FINANCEMENT

À la fin du deuxième trimestre de 2026, le ratio dette/BAIIA de la société sur une période mobile de 12 mois était de 5,1 fois, en hausse en partie en raison du solde de la dette à la fin du trimestre assorti d'un taux de change de 1,42 $ CA/$ US, comparativement au BAIIA assorti d'un taux de change moyen sur une période mobile de 12 mois de 1,38 $ CA/$ US.

MISE À JOUR SUR L'EXÉCUTION DES PROJETS DE CROISSANCE GARANTIS

Enbridge a ajouté à son carnet de projets de croissance garantis des projets d'une valeur de plus de 1 G$ par le truchement de l'approbation du projet de relocalisation de la canalisation 5. De plus, le terminal pétrolier de Houston est entré en service au cours du trimestre.

Le carnet de projets de croissance garantis s'établit désormais à environ 41 G$. Le financement du programme de croissance garanti devrait être assuré par la capacité d'investissement de croissance annuelle prévue de 10 G$ à 11 G$ de la société.

ACTUALITÉS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Oléoducs : Projet de relocalisation de la canalisation 5

Enbridge a approuvé le projet de relocalisation de la canalisation 5 au Wisconsin et a lancé la construction, qui prévoit une modification sur 41 milles du tracé du réseau pipelinier existant. Au moment de la mise en service du projet, les dépenses en immobilisations recouvrables pour la canalisation 5 seront ajoutées au tarif de base pour le réseau principal. Tous les principaux permis étatiques et fédéraux requis ont été obtenus, y compris les ententes relatives aux droits de passage ainsi que le permis de l'Army Corps of Engineers des États-Unis en vertu de la loi intitulée Clean Water Act. Enbridge prévoit que le coût du projet, dont la mise en service est prévue pour le début de 2027, sera de 1,0 G$ US.

Transport de gaz : TTC Connector

Enbridge a signé une entente d'option exclusive en vue de l'acquisition de TTC Connector, un projet d'aménagement gazier en construction qui reliera l'installation de stockage de gaz Tres Palacios au collecteur de Coastal Bend pour livraison aux installations de Freeport LNG. Le nouveau pipeline TTC Connector est une canalisation de 300 Mpi3/j d'une longueur de 25 milles qui est reliée directement à l'installation de stockage de gaz naturel de Tres Palacios. Ce projet s'appuie sur des ententes de service à long terme avec bp pour toute la capacité disponible. Au moment de la mise en service du pipeline TTC Connector, Enbridge aura la possibilité d'acquérir d'en faire l'acquisition de manière relutive.

Transport de gaz : Canalisation jumelle Bay Runner

Enbridge et ses partenaires de la coentreprise Whistler ont approuvé Bay Runner, une canalisation jumelle du projet de prolongement Bay Runner en cours de construction pour acheminer les stocks de gaz naturel du bassin permien vers l'installation de GNL Rio Grande de NexDecade au Texas. La canalisation longera la servitude existante de Bay Runner et procurera jusqu'à 2,6 Gpi3/j de capacité supplémentaire entre Agua Dulce et Rio Grande. La canalisation jumelle Bay Runner s'appuie sur des contrats d'achat ferme à long terme pour toute la capacité de service supplémentaire, et sa mise en service est prévue d'ici 2030.

RÉSULTATS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2026

BAIIA par secteur et flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation conformes aux PCGR



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







Oléoducs 2 623 2 331 4 580 4 924 Transport de gaz 1 433 1 442 3 003 2 915 Distribution et stockage de gaz 878 510 2 587 2 110 Production d'énergie renouvelable 118 109 306 332 Éliminations et divers (216) 1 167 (620) 1 207 BAIIA1 4 836 5 559 9 856 11 488









Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 1 396 2 177 3 067 4 438









Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 4 111 3 238 6 453 6 291

1 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Aux fins d'évaluation de sa performance, la société ajuste le bénéfice, le BAIIA par secteur et les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation comptabilisés conformément aux PCGR pour en exclure les facteurs inhabituels ou peu fréquents ou d'autres facteurs hors exploitation, ce qui permet à la direction et aux investisseurs de comparer avec plus d'exactitude la performance de la société d'une période à l'autre en fonction de la normalisation des éléments qui ne sont pas représentatifs de la performance commerciale sous-jacente. Ces données sont présentées dans les tableaux ci-après. Les rapprochements du BAIIA, du BAIIA ajusté, du BAIIA ajusté par secteur, du bénéfice ajusté, du bénéfice ajusté par action et des FTD avec leurs équivalents les plus proches selon les PCGR sont fournis en annexe à la fin du présent communiqué.

BAIIA ajusté par secteur



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







Oléoducs 2 341 2 336 4 644 4 957 Transport de gaz 1 421 1 384 2 939 2 823 Distribution et stockage de gaz 878 840 2 587 2 440 Production d'énergie renouvelable 131 120 333 361 Éliminations et divers 5 (36) 83 (109) BAIIA ajusté1 4 776 4 644 10 586 10 472









Bénéfice ajusté1 1 382 1 418 3 512 3 660

1 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté des activités libellées en dollars américains a été converti en dollars canadiens à un taux de change moyen comparable (1,38 $ CA/$ US) au deuxième trimestre de 2026 comparativement à celui du deuxième trimestre de 2025 (1,38 $ CA/$ US). Le bénéfice libellé en dollars américains est en grande partie couvert par le programme de gestion du risque financier qui s'applique à l'échelle de la société.

Oléoducs



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 20261 20251 (non audité; en millions de dollars canadiens)







Réseau principal et réseaux d'accès au marché2 1 567 1 491 3 016 3 160 Réseau régional des sables bitumineux et réseau Express-Platte 351 376 741 725 Réseau de la côte du golfe et autres réseaux3 423 469 887 1 072 BAIIA ajusté4 2 341 2 336 4 644 4 957

1 Depuis le 1er janvier 2026, afin de mieux harmoniser sa structure organisationnelle, Enbridge a réorganisé les sous-secteurs d'activité de l'entreprise d'oléoducs. Les résultats de l'exercice antérieur ont été retraités pour tenir compte de ce changement. 2 Comprend le réseau principal, le pipeline Flanagan Sud, le pipeline Spearhead et le pipeline Seaway. 3 Comprend le pipeline Gray Oak, le pipeline Cactus II, le centre énergétique Ingleside d'Enbridge, le pipeline Southern Lights, le réseau Bakken et autres. 4 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté du secteur Oléoducs a augmenté de 5 M$ par rapport à celui du deuxième trimestre de 2025, principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation des volumes transportés sur le réseau principal, déduction faite du partage des bénéfices, l'augmentation des volumes transportés par l'intermédiaire de la canalisation 9 et l'effet positif des initiatives d'optimisation du réseau;

la hausse de la quote-part du bénéfice des satellites attribuable au pipeline Seaway en raison de l'augmentation des volumes au comptant, ces facteurs étant annulés en partie par

la baisse des tarifs sur le réseau principal pour les livraisons effectuées par l'intermédiaire de la canalisation 9;

la baisse des produits tirés de Southern Lights à la suite de l'expiration d'ententes fondées sur le coût des services le 30 juin 2025.

Transport de gaz



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







Transport de gaz aux États-Unis 1 175 1 098 2 351 2 269 Transport de gaz au Canada 143 150 365 317 Autres1 103 136 223 237 BAIIA ajusté2 1 421 1 384 2 939 2 823

1 Le poste « Autres » comprend Tomorrow RNG, les actifs extracôtiers du golfe, notre placement dans DCP Midstream et autres. 2 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté du secteur Transport de gaz a augmenté de 37 M$ par rapport à celui du deuxième trimestre de 2025, principalement en raison de ce qui suit :

l'augmentation des produits découlant du règlement du dossier tarifaire d'East Tennessee et de la hausse préalablement approuvée des tarifs de Texas Eastern, ce facteur étant annulé en partie par

le recul de la quote-part du bénéfice des satellites liée à notre participation dans DCP Midstream.

Distribution et stockage de gaz



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







Enbridge Gas Ontario1 481 499 1 432 1 368 Services publics gaziers aux États-Unis1 380 335 1 113 1 050 Autres 17 6 42 22 BAIIA ajusté2 878 840 2 587 2 440

1 Enbridge Gas Inc. exerce ses activités sous la dénomination Enbridge Gas Ontario. Les services publics gaziers aux États-Unis comprennent The East Ohio Gas Company (qui exerce ses activités sous la dénomination Enbridge Gas Ohio), Questar Gas Company (qui exerce ses activités sous la dénomination Enbridge Gas Utah) et Public Service Company of North Carolina Incorporated (qui exerce ses activités sous la dénomination Enbridge Gas North Carolina). 2 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté d'Enbridge Gas Ontario, d'Enbridge Gas Utah et d'Enbridge Gas North Carolina varie habituellement en fonction des saisons. Il est généralement plus élevé au premier et au quatrième trimestre. Le profil saisonnier d'Enbridge Gas Ontario, d'Enbridge Gas Utah et d'Enbridge Gas North Carolina reflète la demande de volumes supérieurs durant la saison de chauffage et l'ampleur des fluctuations saisonnières du BAIIA ajusté varie d'un exercice à l'autre en Ontario puisqu'elle reflète l'incidence sur les volumes acheminés du temps plus chaud ou plus froid que la normale. Le bénéfice d'Enbridge Gas Ohio est en grande partie découplé des volumes et il est donc moins soumis à l'incidence des fluctuations climatiques. Enbridge Gas Utah et Enbridge Gas North Carolina disposent de mécanismes de découplage des produits qui ne sont pas touchés par les conditions météorologiques ou la variabilité du volume de gaz, mais les produits sont modelés en fonction du profil d'utilisation saisonnière.

Le BAIIA ajusté du secteur Distribution et stockage de gaz a augmenté de 38 M$ par rapport à celui du deuxième trimestre de 2025, principalement en raison du facteur suivant :

la hausse des tarifs de base d'Enbridge Gas Utah et d'Enbridge Gas North Carolina découlant du règlement récent de dossiers tarifaires.

En comparaison des prévisions de températures normales prises en compte dans les tarifs, l'incidence positive de la température sur le BAIIA ajusté d'Enbridge Gas Ontario s'est chiffrée à environ 9 M$ au deuxième trimestre de 2026, compte non tenu du partage, conformément à une incidence positive d'environ 10 M$ au deuxième trimestre de 2025.

Production d'énergie renouvelable



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







BAIIA ajusté1 131 120 333 361

1 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté du secteur Production d'énergie renouvelable a progressé de 11 M$ comparativement à celui du deuxième trimestre de 2025 en raison principalement de ce qui suit :

l'apport des actifs mis en service au deuxième trimestre de 2025.

Éliminations et divers



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







Recouvrement de frais d'exploitation et d'administration 79 94 162 225 (Perte) profit réalisé sur le règlement de couvertures de change (74) (130) (79) (334) BAIIA ajusté1 5 (36) 83 (109)

1 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le recouvrement de frais d'exploitation et d'administration pour cette unité reflète les coûts des services centralisés (y compris l'amortissement des actifs non sectoriels), compte tenu des montants recouvrés auprès des unités fonctionnelles pour la prestation de ces services. Le bénéfice libellé en dollars américains de cette unité d'exploitation est converti aux taux de change moyens du trimestre, et l'incidence des règlements effectués aux termes du programme de couverture de change de la société est constatée dans les résultats de cette unité.

Le BAIIA ajusté de l'unité Éliminations et divers a augmenté de 41 M$ comparativement à celui du deuxième trimestre de 2025, principalement en raison du facteur suivant :

la diminution des pertes de change réalisées sur le règlement de couvertures en 2026.

Flux de trésorerie distribuables



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens; nombre d'actions en millions)







Oléoducs 2 341 2 336 4 644 4 957 Transport de gaz 1 421 1 384 2 939 2 823 Distribution et stockage de gaz 878 840 2 587 2 440 Production d'énergie renouvelable 131 120 333 361 Éliminations et divers 5 (36) 83 (109) BAIIA ajusté1, 3 4 776 4 644 10 586 10 472 Investissements de maintien (227) (316) (445) (545) Charge d'intérêts1 (1 283) (1 202) (2 530) (2 449) Impôts exigibles1 (232) (227) (581) (617) Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle et à la participation ne donnant pas le contrôle rachetable1 (116) (95) (215) (195) Distributions en trésorerie supérieures à la quote-part du bénéfice des satellites1 135 190 247 197 Dividendes sur les actions privilégiées (105) (104) (212) (206) Autres entrées de trésorerie non comptabilisées

dans les produits2 17 43 (41) 53 Autres ajustements hors trésorerie1 (17) (30) (10) (30) FTD3 2 948 2 903 6 799 6 680 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 2 184 2 180 2 183 2 180

1 Ces montants sont présentés déduction faite des éléments d'ajustement. 2 Comprend la trésorerie reçue, déduction faite des produits comptabilisés au titre de contrats sur les droits de rattrapage et d'ententes similaires donnant lieu à des produits reportés. 3 Mesures financières hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Au deuxième trimestre de 2026, les FTD ont augmenté de 45 M$ comparativement à ceux du deuxième trimestre de 2025, en raison des facteurs susmentionnés ayant contribué à l'accroissement du BAIIA ajusté et des facteurs suivants :

la baisse des investissements de maintien en raison de l'échéancier des décaissements, ce facteur étant annulé en partie par

l'augmentation de la charge d'intérêts découlant des émissions de titres de créance supplémentaires.

Bénéfice ajusté



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens, sauf les montants

par action)







BAIIA ajusté1, 2 4 776 4 644 10 586 10 472 Amortissement (1 482) (1 441) (2 967) (2 900) Charge d'intérêts2 (1 288) (1 213) (2 541) (2 474) Charge d'impôts2 (450) (429) (1 201) (1 138) Participations ne donnant pas le contrôle et participation ne donnant pas le contrôle rachetable2 (69) (41) (153) (95) Dividendes sur les actions privilégiées (105) (102) (212) (205) Bénéfice ajusté1 1 382 1 418 3 512 3 660 Bénéfice ajusté par action ordinaire1 0,63 0,65 1,61 1,68

1 Mesures financières hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR. 2 Ces montants sont présentés déduction faite des éléments d'ajustement.

Le bénéfice ajusté a diminué de 36 M$ et le bénéfice ajusté par action a affiché un recul de 0,02 $, par rapport à ceux du deuxième trimestre de 2025, en raison des facteurs suivants :

l'augmentation de la charge d'intérêts découlant des émissions de titres de créance supplémentaires;

la charge d'amortissement plus élevée en raison des actifs mis en service depuis le deuxième trimestre de 2025, ces facteurs étant annulés en partie par

la hausse du BAIIA ajusté attribuable aux facteurs d'exploitation susmentionnés.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Enbridge tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 31 juillet 2026 à 9 h, heure de l'Est (7 h, heure des Rocheuses) pour faire le point sur la situation de la société et passer en revue les résultats du deuxième trimestre de 2026. Analystes, membres des médias et autres parties intéressées qui souhaitent y assister doivent composer sans frais le 1 800 606-3040. La conférence sera diffusée en direct sur Internet à l'adresse https://events.q4inc.com/attendee/193728984/. https://events.q4inc.com/attendee/739750180Nous recommandons aux participants de composer le numéro ou de se joindre à la webdiffusion quinze minutes avant l'heure prévue. Elle sera aussi reprise sur le Web peu après sa conclusion, et sa transcription pourra être consultée sur le site Web. On pourra entendre la conférence en reprise pendant une semaine après sa diffusion en composant sans frais le 1 800 606-3040 (code d'identification : 9581867).

Dans le cadre de la conférence téléphonique, l'équipe de direction présentera des remarques préparées. Suivra une période de questions et réponses à l'intention exclusive des analystes financiers et des investisseurs. Après la conférence téléphonique, les équipes des médias et des relations avec les investisseurs d'Enbridge pourront répondre à toute autre question.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES

Le 27 juillet 2026, le conseil d'administration a déclaré les dividendes trimestriels ci-dessous. Tous les dividendes sont payables le 1er septembre 2026 aux actionnaires inscrits le 14 août 2026.



Dividende par action Actions ordinaires 0,9700 $ Actions privilégiées, série A 0,34375 $ Actions privilégiées, série B 0,32513 $ Actions privilégiées, série D 0,33825 $ Actions privilégiées, série F 0,34613 $ Actions privilégiées, série G1 0,30247 $ Actions privilégiées, série H 0,38200 $ Actions privilégiées, série I2 0,27789 $ Actions privilégiées, série L 0,36612 $ US Actions privilégiées, série N 0,41850 $ Actions privilégiées, série P 0,36988 $ Actions privilégiées, série R 0,39463 $ Actions privilégiées, série 1 0,41898 $ US Actions privilégiées, série 3 0,33050 $ Actions privilégiées, série 43 0,29427 $ Actions privilégiées, série 5 0,41769 $ US Actions privilégiées, série 7 0,37425 $ Actions privilégiées, série 9 0,35450 $ Actions privilégiées, série 11 0,34231 $ Actions privilégiées, série 13 0,33719 $ Actions privilégiées, série 15 0,35163 $ Actions privilégiées, série 19 0,38825 $

1 Le montant des dividendes trimestriels par action privilégiée de série G a augmenté, passant de 0,29616 $ à 0,30247 $ le 1er juin 2026, en raison du rajustement du taux de dividende trimestriel. 2 Le montant des dividendes trimestriels par action privilégiée de série I a augmenté, passant de 0,27159 $ à 0,27789 $ le 1er juin 2026, en raison du rajustement du taux de dividende trimestriel. 3 Le montant des dividendes trimestriels par action privilégiée de série 4 a augmenté, passant de 0,28797 $ à 0,29427 $ le 1er juin 2026, en raison du rajustement du taux de dividende trimestriel.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué renferme de l'information prospective, ou énoncés prospectifs, qui visent à fournir des renseignements sur Enbridge, ses filiales et ses sociétés affiliées, notamment dans le cadre de l'analyse par la direction des projets et activités à venir d'Enbridge et de ses filiales. Ces renseignements pourraient ne pas être pertinents à d'autres fins. Généralement, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « anticiper », « cibler », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir », « projeter », « s'attendre à », « viser », « vraisemblablement », et autres termes qui laissent entendre la possibilité de résultats futurs ou certaines perspectives. Le présent document et ceux qui y sont intégrés par renvoi contiennent de l'information prospective, ou énoncés prospectifs, ayant trait notamment à ce qui suit : notre vision et notre stratégie d'entreprise, y compris nos priorités et nos instruments stratégiques; les prévisions financières pour 2026 et les perspectives à court terme, y compris les FTD par action, le bénéfice par action et le BAIIA ajusté projetés ainsi que la croissance prévue de ces derniers; les dividendes prévus et la politique de croissance et de versement des dividendes; l'offre et la demande prévues pour le pétrole brut, le gaz naturel, les liquides de gaz naturel (« LGN »), le gaz naturel liquéfié (« GNL »), le gaz naturel renouvelable (« GNR ») et l'énergie renouvelable ainsi que l'exportation et les prix de ces marchandises; la conjoncture du marché et de notre secteur d'activité; l'utilisation prévue de nos actifs; le BAIIA et le BAIIA ajusté prévus; le bénéfice (la perte) prévu et le bénéfice (la perte) ajusté prévu; les FTD et les FTD par action prévus; les flux de trésorerie futurs prévus; les rendements prévus pour les actionnaires et les rendements des actifs; le rendement prévu des entreprises d'Enbridge; la vigueur, la capacité et la souplesse financières; les coûts et programmes de financement; les attentes quant à l'endettement, y compris le ratio dette/BAIIA; les attentes quant aux sources de liquidités et à la suffisance des ressources financières; les coûts, les avantages et les dates de mise en service prévus des projets annoncés et des projets en construction; la capacité d'investir et les priorités en matière de répartition du capital; l'incidence des conditions météorologiques et du caractère saisonnier; les possibilités de croissance, de développement et d'expansion futures prévues, notamment en ce qui a trait aux projets de relocalisation de la canalisation 5, de la canalisation jumelle Bay Runner et de TCC Connector; les caractéristiques, les avantages prévus, le financement et le moment de nos acquisitions, cessions et autres transactions; les politiques gouvernementales en matière de commerce et les répercussions possibles des tarifs, droits, frais, sanctions économiques ou autres mesures commerciales annoncés et éventuels, ainsi que le moment de leur entrée en vigueur; les mesures et les décisions futures attendues des organismes de réglementation et des tribunaux et le moment et les répercussions de celles-ci; et les discussions sur les droits et les dossiers et instances tarifaires, de même que les résultats, les échéances et les incidences prévus de ceux-ci.

Bien que ces énoncés prospectifs soient, de l'avis d'Enbridge, raisonnables compte tenu des renseignements disponibles à la date à laquelle ils sont présentés et des procédés utilisés pour les formuler, ils ne garantissent nullement le rendement à venir, et les lecteurs sont invités à faire preuve de prudence en ne se fiant pas outre mesure à de tels énoncés. De par leur nature, ces énoncés s'appuient sur diverses hypothèses, et ils tiennent compte de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité et les réalisations diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés en question. Les hypothèses importantes visent notamment : l'offre et la demande prévues, l'exportation et les prix du pétrole brut, du gaz naturel, des LGN, du GNL, de GNR et de l'énergie renouvelable; la transition énergétique, y compris ses moteurs et le rythme auquel elle s'effectue; la croissance économique et le commerce à l'échelle mondiale; l'utilisation prévue de nos actifs; les taux de change; l'inflation; les taux d'intérêt; les lois fiscales et les taux d'imposition; l'évolution des politiques gouvernementales en matière de commerce, y compris les tarifs, droits, frais, sanctions économiques ou autres mesures commerciales annoncés et éventuels; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre et des matériaux de construction; la stabilité de notre chaîne d'approvisionnement; la fiabilité et le rendement d'exploitation; le maintien du soutien et les approbations par les organismes de réglementation pour nos projets et transactions; les dates prévues de mise en service et les décisions d'investissement définitives; les conditions météorologiques; le calendrier, les modalités et la clôture des acquisitions, des cessions et des autres transactions et les projets annoncés et éventuels et les avantages prévus en découlant; les lois gouvernementales; les litiges; les notations; le financement des projets d'investissement; le programme de couverture; le BAIIA et le BAIIA ajusté prévus; le bénéfice (la perte) prévu et le bénéfice (la perte) ajusté prévu; le bénéfice (la perte) prévu et le bénéfice (la perte) ajusté prévu par action; les flux de trésorerie futurs prévus; les FTD et les FTD par action futurs prévus; les dividendes futurs estimatifs; la vigueur et la souplesse financières; la conjoncture des marchés d'emprunt et des capitaux propres; la conjoncture économique et le contexte concurrentiel. Les hypothèses relatives à l'offre et à la demande prévues de pétrole brut, de gaz naturel, de LGN, de GNL, de GNR et d'énergie renouvelable, et aux prix de ces marchandises, sont importantes pour tous les énoncés prospectifs dont elles constituent la base, puisqu'elles peuvent avoir une incidence sur les niveaux actuels et futurs de la demande pour nos services. Par ailleurs, les taux de change, l'inflation, les taux d'intérêt et les tarifs ont une incidence sur le contexte économique et le contexte des affaires dans lesquels nous évoluons, peuvent se répercuter sur les niveaux de la demande pour les services de la société et le coût des intrants et sont par conséquent indissociables de tous les énoncés prospectifs. Voici les hypothèses les plus pertinentes associées aux énoncés prospectifs se rapportant aux projets annoncés et aux projets en construction, y compris les dates estimatives d'achèvement et les dépenses en immobilisations estimatives : la disponibilité et les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux de construction; la stabilité de notre chaîne d'approvisionnement; l'incidence de l'inflation et des taux de change sur les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux; l'incidence des taux d'intérêt sur les coûts d'emprunt; l'incidence des conditions météorologiques; et l'approbation par les clients, le gouvernement, les tribunaux et les organismes de réglementation des calendriers de construction et de mise en service et des régimes de recouvrement des coûts.

Les énoncés prospectifs d'Enbridge sont assujettis à des risques et incertitudes au sujet de l'exécution réussie de ses priorités stratégiques; du rendement de l'exploitation; des paramètres législatifs et réglementaires et des décisions réglementaires; des litiges; des acquisitions, des cessions et d'autres opérations et de la concrétisation des avantages prévus en découlant; de l'évolution des politiques gouvernementales en matière de commerce, notamment de tarifs, tarifs douaniers, frais, sanctions économiques ou autres mesures commerciales possibles ou annoncées; de la dépendance opérationnelle envers des tiers; de l'approbation des projets et du soutien apporté à ces derniers; du renouvellement des emprises; des conditions météorologiques; de la conjoncture économique et de la situation de la concurrence; des conditions et des conflits géopolitiques mondiaux; des décisions politiques; de l'opinion publique; de la politique en matière de dividendes; des modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d'imposition; des taux de change; des taux d'intérêt; de l'inflation; des prix des marchandises; de l'accès au capital et du coût du capital; de notre capacité de maintenir une assurance adéquate à l'avenir, à des taux ou à d'autres conditions que nous jugeons raisonnables sur le plan commercial; ainsi que de l'offre et la demande et des prix des marchandises et de l'énergie de rechange, notamment les risques et incertitudes dont il est question dans le présent communiqué et dans d'autres documents déposés par Enbridge auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Il est impossible d'établir avec précision l'incidence de l'un ou l'autre de ces hypothèses, risques, incertitudes ou facteurs sur un énoncé prospectif particulier puisqu'ils sont interdépendants et que notre plan d'action futur dépend de l'évaluation, par la direction, de l'ensemble des renseignements connus à un moment ou à un autre. Sauf dans la mesure prévue par les lois pertinentes, Enbridge n'est pas tenue d'actualiser ou de réviser publiquement un énoncé prospectif présenté dans les pages du présent communiqué ou autrement, que ce soit à la lumière de nouveaux éléments d'information, de nouveaux faits ou pour quelque autre motif que ce soit. Tout énoncé prospectif, écrit ou verbal, attribuable à Enbridge ou à quiconque agissant au nom de la société, doit être expressément considéré comme visé par la présente mise en garde.

À PROPOS D'ENBRIDGE INC.

Enbridge relie en toute sécurité des millions de personnes à l'énergie dont elles dépendent chaque jour, alimentant la qualité de vie grâce à ses réseaux nord-américains de gaz naturel, de pétrole et d'énergie renouvelable et à son portefeuille européen de parcs éoliens extracôtiers. Nous investissons dans des infrastructures modernes de distribution d'énergie afin de maintenir l'accès à une énergie sûre et abordable, et nous nous appuyons sur plus d'un siècle d'expérience en exploitation d'infrastructures énergétiques classiques et deux décennies d'expérience en énergie renouvelable. Nous faisons progresser les nouvelles technologies, y compris l'hydrogène, le gaz naturel renouvelable ainsi que le captage et le stockage de carbone. Les actions ordinaires d'Enbridge, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, sont négociées sous le symbole ENB à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Bourse de New York (« NYSE »). Pour en savoir plus, visitez le site enbridge.com.

Aucune information contenue dans le site Web d'Enbridge ou y étant liée n'est intégrée par renvoi au présent communiqué ni n'en fait partie.

PERSONNES-RESSOURCES POUR

UN COMPLÉMENT D'INFORMATION



Enbridge Inc. - Médias

Enbridge Inc. - Investisseurs Jesse Semko

Marlon Samuel Sans frais : 1 888 992-0997

Sans frais : 1 800 481-2804 Courriel : [email protected]

Courriel : [email protected]

ANNEXES - RAPPROCHEMENT DES MESURES HORS PCGR

Le présent communiqué renferme des références au BAIIA, au BAIIA ajusté, au bénéfice ajusté, au bénéfice ajusté par action ordinaire et aux FTD par action. La direction est d'avis que ces mesures constituent des informations utiles pour les investisseurs et les actionnaires, puisque ces données contribuent à rehausser la transparence et donnent un meilleur aperçu de la performance de la société.

Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement.

Le BAIIA ajusté représente le BAIIA après ajustement pour exclure les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation des données sectorielles et consolidées. La direction se sert du BAIIA et du BAIIA ajusté pour établir ses cibles et évaluer la performance de la société et de ses secteurs d'exploitation.

Le bénéfice ajusté représente le bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires après ajustement pour exclure les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation pris en compte dans le BAIIA ajusté, ainsi que les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation relatifs à la charge d'amortissement, à la charge d'intérêts, aux impôts sur les bénéfices, aux participations ne donnant pas le contrôle et à la participation ne donnant pas le contrôle rachetable sur une base consolidée. La direction se sert du bénéfice ajusté comme autre mesure de la capacité de la société de générer un bénéfice et du bénéfice par action pour évaluer le rendement de la société.

Les FTD sont définis comme étant les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant l'incidence des variations des actifs et des passifs d'exploitation (y compris les variations des passifs environnementaux), déduction faite des distributions aux participations ne donnant pas le contrôle et à la participation ne donnant pas le contrôle rachetable, des dividendes sur les actions privilégiées et des investissements de maintien, ainsi que des ajustements pour les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation. La direction se sert des FTD pour évaluer la performance de la société et pour établir ses cibles de versement de dividendes.

Le présent communiqué contient également des références au ratio dette/BAIIA, un ratio hors PCGR, qui utilise le BAIIA ajusté comme l'une de ses composantes. Le ratio dette/BAIIA est utilisé comme mesure de liquidité indiquant le montant du bénéfice ajusté nécessaire pour payer la dette, calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis d'Amérique (les « PCGR des États-Unis ») avant couverture des intérêts, des impôts et de l'amortissement.

Il n'est pas possible de fournir un rapprochement des mesures financières hors PCGR et des ratios hors PCGR prospectifs avec les mesures conformes aux PCGR comparables en raison de la difficulté et de l'impraticabilité de l'estimation de certains éléments, plus particulièrement en ce qui a trait à certains passifs éventuels et aux gains et pertes hors trésorerie latents liés à la juste valeur d'instruments financiers dérivés touchés par les variations du marché. Par conséquent, il n'est pas possible de fournir un rapprochement des mesures financières hors PCGR et des ratios hors PCGR prospectifs sans effort déraisonnable.

Nos mesures financières hors PCGR et nos ratios hors PCGR décrits ci-dessus sont des mesures qui n'ont pas de signification normalisée aux termes des PCGR des États-Unis et ne sont pas considérés comme des mesures conformes aux PCGR des États-Unis. Par conséquent, ces mesures ne sauraient être comparées aux mesures de même nature présentées par d'autres émetteurs.

Les tableaux ci-après fournissent un rapprochement des mesures hors PCGR avec les mesures conformes aux PCGR comparables.

ANNEXE A

RAPPROCHEMENT DES MESURES HORS PCGR - BAIIA AJUSTÉ ET BÉNÉFICE AJUSTÉ

BÉNÉFICE CONSOLIDÉ



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







Oléoducs 2 623 2 331 4 580 4 924 Transport de gaz 1 433 1 442 3 003 2 915 Distribution et stockage de gaz 878 510 2 587 2 110 Production d'énergie renouvelable 118 109 306 332 Éliminations et divers (216) 1 167 (620) 1 207 BAIIA 4 836 5 559 9 856 11 488 Amortissement (1 429) (1 391) (2 862) (2 799) Charge d'intérêts (1 395) (1 181) (2 617) (2 515) Charge d'impôts (442) (666) (1 029) (1 363) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle et à la participation ne donnant pas

le contrôle rachetable (69) (42) (69) (168) Dividendes sur les actions privilégiées (105) (102) (212) (205) Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 1 396 2 177 3 067 4 438

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU BÉNÉFICE AJUSTÉ



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)







Oléoducs 2 341 2 336 4 644 4 957 Transport de gaz 1 421 1 384 2 939 2 823 Distribution et stockage de gaz 878 840 2 587 2 440 Production d'énergie renouvelable 131 120 333 361 Éliminations et divers 5 (36) 83 (109) BAIIA ajusté 4 776 4 644 10 586 10 472 Amortissement (1 482) (1 441) (2 967) (2 900) Charge d'intérêts (1 288) (1 213) (2 541) (2 474) Charge d'impôts (450) (429) (1 201) (1 138) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant

pas le contrôle et à la participation ne donnant pas

le contrôle rachetable (69) (41) (153) (95) Dividendes sur les actions privilégiées (105) (102) (212) (205) Bénéfice ajusté 1 382 1 418 3 512 3 660 Bénéfice ajusté par action ordinaire 0,63 0,65 1,61 1,68

RAPPROCHEMENT DU BAIIA ET DU BÉNÉFICE AJUSTÉ



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)







BAIIA 4 836 5 559 9 856 11 488 Éléments d'ajustement :







Variation (du gain) de la perte latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés (276) (1 323) 496 (1 481) Gain à la vente d'actifs -- -- -- (114) Perte de couverture réalisée -- -- -- 139 Perte de valeur d'actifs -- 330 -- 330 Autres 216 78 234 110 Total des éléments d'ajustement (60) (915) 730 (1 016) BAIIA ajusté 4 776 4 644 10 586 10 472 Amortissement (1 429) (1 391) (2 862) (2 799) Charge d'intérêts (1 395) (1 181) (2 617) (2 515) Charge d'impôts (442) (666) (1 029) (1 363) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle et à la participation ne donnant pas le contrôle rachetable (69) (42) (69) (168) Dividendes sur les actions privilégiées (105) (102) (212) (205) Éléments d'ajustement à l'égard des aspects suivants :







Amortissement (53) (50) (105) (101) Charge d'intérêts 107 (32) 76 41 Charge d'impôts (8) 237 (172) 225 Bénéfice attribuable aux participations ne donnant

pas le contrôle -- 1 (84) 73 Bénéfice ajusté 1 382 1 418 3 512 3 660 Bénéfice ajusté par action ordinaire 0,63 0,65 1,61 1,68

ANNEXE B

RAPPROCHEMENT DES MESURES HORS PCGR - BAIIA AJUSTÉ ET BAIIA PAR SECTEUR

OLÉODUCS



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







BAIIA ajusté 2 341 2 336 4 644 4 957 Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés 432 33 80 38 Autres (150) (38) (144) (71) Total des ajustements 282 (5) (64) (33) BAIIA 2 623 2 331 4 580 4 924

TRANSPORT DE GAZ



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







BAIIA ajusté 1 421 1 384 2 939 2 823 Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés 17 40 36 (21) Gain à la vente d'actifs -- -- -- 87 Autres (5) 18 28 26 Total des ajustements 12 58 64 92 BAIIA 1 433 1 442 3 003 2 915

DISTRIBUTION ET STOCKAGE DE GAZ



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







BAIIA ajusté 878 840 2 587 2 440 Perte de valeur d'actifs -- (330) -- (330) Total des ajustements -- (330) -- (330) BAIIA 878 510 2 587 2 110

PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







BAIIA ajusté 131 120 333 361 Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés -- -- -- 105 Perte de couverture réalisée -- -- -- (139) Gain à la vente d'actifs -- -- -- 27 Autres (13) (11) (27) (22) Total des ajustements (13) (11) (27) (29) BAIIA 118 109 306 332

ÉLIMINATIONS ET DIVERS



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







BAIIA ajusté 5 (36) 83 (109) Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés -

taux de change (194) 1 216 (622) 1 286 Autres (27) (13) (81) 30 Total des ajustements (221) 1 203 (703) 1 316 BAIIA (216) 1 167 (620) 1 207

ANNEXE C

RAPPROCHEMENT DES MESURES HORS PCGR - ENTRÉES DE TRÉSORERIE LIÉES AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION ET FTD



Trimestres clos les

30 juin Semestres clos les

30 juin

2026 2025 2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)







Entrées de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation 4 111 3 238 6 453 6 291 Montant ajusté pour les variations des actifs et des passifs d'exploitation1 (1 234) (58) 687 841

2 877 3 180 7 140 7 132 Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle et à la participation ne

donnant pas le contrôle rachetable (116) (95) (215) (195) Dividendes sur les actions privilégiées (105) (104) (212) (206) Investissements de maintien (227) (316) (445) (545) Éléments d'ajustement importants à l'égard des aspects suivants :







Autres entrées de trésorerie non comptabilisées dans les produits 17 43 (41) 53 Distributions provenant des participations dans des satellites en excédent des

bénéfices cumulatifs2 183 208 425 396 Autres éléments 319 (13) 147 45 FTD 2 948 2 903 6 799 6 680

1 Variations des actifs et des passifs d'exploitation, déduction faite des recouvrements. 2 Ces montants sont présentés déduction faite des éléments d'ajustement.

SOURCE Enbridge Inc.