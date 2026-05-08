Enbridge présente de solides résultats financiers pour le premier trimestre, confirme ses prévisions financières pour 2026 et fait croître le carnet de projets garantis à 40 G$

CALGARY, AB, le 8 mai 2026 /CNW/ - Enbridge Inc. (« Enbridge » ou la « société ») (TSX: ENB) (NYSE: ENB) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026, a confirmé ses prévisions financières pour 2026 et a présenté un compte rendu trimestriel.

Points saillants

(Tous les montants sont non audités et sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire. L'astérisque (*) signale une mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR)

Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires conforme aux PCGR de 1,7 G$, ou 0,77 $ par action ordinaire, pour le premier trimestre, comparativement à un bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires conforme aux PCGR de 2,3 G$, ou 1,04 $ par action ordinaire, en 2025

Bénéfice ajusté* de 2,1 G$, ou 0,98 $ par action ordinaire*, comparativement à 2,2 G$, ou 1,03 $ par action ordinaire en 2025

Bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA »)* de 5,8 G$, conforme à celui de 2025

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 2,3 G$, comparativement à 3,1 G$ en 2025

Flux de trésorerie distribuables (« FTD »)* de 3,9 G$, comparativement à 3,8 G$ en 2025

Confirmation des prévisions financières pour l'exercice 2026 et des perspectives financières pluriannuelles

Approbation du projet Cone, une centrale éolienne terrestre de 300 MW au Texas, pour soutenir les activités du centre de données de Meta Platforms, Inc. (« Meta ») aux termes d'une convention d'achat d'électricité à long terme, d'un coût de 0,7 G$ US

Approbation de l'agrandissement de Tres Palacios, d'un montant de 0,4 G$ US, prévoyant l'ajout d'une capacité de stockage de gaz naturel supplémentaire de 25 Gpi 3 pour répondre à la demande croissante d'exportation sur la côte américaine du golfe

pour répondre à la demande croissante d'exportation sur la côte américaine du golfe Approbation du prolongement du pipeline Vector, d'un montant de 0,1 G$ US, qui permettra d'ajouter au réseau une capacité de 400 Mpi 3 /j vers l'ouest dans le cadre de contrats à long terme

/j vers l'ouest dans le cadre de contrats à long terme Annonce d'une expansion de 8 Gpi 3 de la capacité des installations de stockage de gaz naturel non réglementées au carrefour Dawn, en Ontario

de la capacité des installations de stockage de gaz naturel non réglementées au carrefour Dawn, en Ontario Annonce d'appels au marché exécutoires pour le pipeline Flanagan Sud (le « PFS ») et le pipeline de prolongement de l'accès vers le sud (le « pipeline SAX ») à l'appui de la phase 2 du projet d'optimisation du réseau principal

Achèvement d'un appel au marché fructueux pour le pipeline Spearhead, ce qui prolonge considérablement les engagements au-delà de 2030

COMMENTAIRES DU CHEF DE LA DIRECTION

Greg Ebel, président et chef de la direction, a formulé les commentaires suivants :

« Les derniers mois ont été marqués par certaines des conditions les plus instables et les plus complexes auxquelles le secteur énergétique mondial a dû faire face depuis des décennies. Les fluctuations des prix des marchandises, l'évolution rapide du contexte géopolitique et les perturbations sans précédent de l'approvisionnement ont bouleversé le paysage énergétique de façon importante. Tout au long de cette période, Enbridge, aux côtés du secteur énergétique nord-américain, a continué de fournir de l'énergie essentielle aux foyers et aux entreprises du monde entier.

« Je suis fier de la constance de notre performance ce trimestre, qui reflète une fois de plus la solidité de notre modèle d'affaires diversifié et à faible risque. Les volumes acheminés par le réseau principal se sont établis en moyenne à 3,2 millions de barils par jour, et la capacité a été répartie tout au long de l'année, ce qui témoigne d'une offre et d'une demande soutenues de la part de nos partenaires en amont et en aval. En avril, nous avons modifié des permis présidentiels pour une série de pipelines, ce qui rehausse notre souplesse opérationnelle et nous permet d'appuyer de futures expansions. Nous avons également lancé des appels au marché pour le pipeline Flanagan Sud et le pipeline de prolongement de l'accès vers le sud à l'appui de la phase 2 du projet d'optimisation du réseau principal, ce qui permettra d'augmenter de 250 kb/j la capacité de transport depuis le Canada.

« Dans l'ensemble de notre secteur de transport de gaz, nous faisons progresser des projets de croissance de grande qualité, notamment l'agrandissement de 25 Gpi3 de l'installation de stockage de Tres Palacios pour offrir aux clients des options d'approvisionnement et répondre à la demande découlant de la croissance importante des installations de production d'électricité et de traitement de GNL mises en service dans la région du golfe. Dans le Midwest américain, nous avons approuvé le prolongement du pipeline Vector, qui permettra d'ajouter une capacité de 400 Mpi3/j en direction ouest afin de répondre à la demande croissante des services publics. Par ailleurs, en Colombie-Britannique, nous avons reçu l'approbation du gouvernement fédéral pour le prolongement du pipeline T-South (Sunrise) de 4 G$, et le module de liquéfaction a été livré à l'installation de GNL de Woodfibre, marquant ainsi une étape importante pour l'installation.

« Notre entreprise de distribution et de stockage de gaz continue d'afficher une croissance soutenue, stimulée par nos services publics aux États-Unis, avec un taux de croissance annuel composé des tarifs de base de plus de 8 % prévu d'ici la fin de la décennie. De nouveaux tarifs sont entrés en vigueur pour Enbridge Gas Utah et Enbridge Gas North Carolina et un nouveau dossier tarifaire pour Enbridge Gas Ohio est en cours. En Ontario, nous augmentons de 8 Gpi3 la capacité des installations de stockage de gaz naturel non réglementées du carrefour Dawn afin de rehausser la souplesse du réseau dans la région et répondre à la demande croissante en matière de production d'électricité.

« Enfin, dans notre secteur de production d'énergie, nous avons donné le feu vert au projet éolien terrestre Cone de 300 MW au Texas pour appuyer Meta. Cela porte à plus de 1 GW la capacité de production d'électricité en partenariat avec Meta, et nous entrevoyons des occasions significatives d'approfondir davantage cette relation au fil du temps.

« Le rôle de l'Amérique du Nord dans le système énergétique mondial est devenu de plus en plus crucial. Les récents développements géopolitiques, notamment le conflit impliquant l'Iran, ont mis en évidence l'importance de la sécurité énergétique, plaçant ainsi le Canada et les États-Unis en position d'approvisionner de plus en plus les marchés mondiaux en énergie de manière fiable. Nous croyons qu'Enbridge peut jouer un rôle important sur les marchés mondiaux de l'énergie, grâce à un éventail vaste et croissant d'occasions découlant de la demande énergétique intérieure accrue, des nouvelles infrastructures de GNL et de l'augmentation de la production de pétrole brut à l'échelle de notre zone d'activité. À l'heure actuelle, notre carnet de projets garantis d'immobilisations s'élève à 40 G$, et nous travaillons activement à faire progresser des occasions supplémentaires non encore approuvées d'environ 50 G$ qui cadrent avec les changements structurels que nous observons dans le secteur de l'énergie.

« Pour ce qui est de l'avenir, nous demeurons déterminés à collaborer avec les décideurs politiques et les organismes de réglementation afin de faire progresser les infrastructures énergétiques essentielles en Amérique du Nord conformément à notre approche globale d'investissement dans l'énergie. Notre secteur se trouve à un tournant décisif, et Enbridge est particulièrement bien placée pour mettre à profit sa capacité d'investissement annuelle de 10 G$ à 11 G$ afin de créer de la valeur durable à long terme pour ses actionnaires, tout en offrant un service sécuritaire et fiable à ses clients et aux collectivités. Nous sommes en voie de réaliser de nouveau nos prévisions financières pour l'exercice, et nous avons maintenu notre statut d'aristocrate des dividendes grâce à la hausse des dividendes cette année encore, ce qui renforce davantage notre position d'occasion de placement de premier choix. »

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS

Les résultats financiers des trimestres clos les 31 mars 2026 et 2025 sont résumés dans le tableau ci‑dessous :



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens, sauf les montants

par action; nombre d'actions en millions)



Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR 1 671 2 261 Bénéfice par action ordinaire conforme aux PCGR 0,77 1,04 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 2 342 3 053 BAIIA ajusté1 5 810 5 828 Bénéfice ajusté1 2 130 2 242 Bénéfice ajusté par action ordinaire1 0,98 1,03 Flux de trésorerie distribuables1 3 851 3 777 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 2 182 2 179

1 Mesures financières hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Au premier trimestre de 2026, le bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR a diminué de 0,6 G$, ou 0,27 $ par action, par rapport à celui de la période correspondante de 2025. Cette baisse est principalement attribuable aux variations latentes hors trésorerie de la valeur des instruments financiers dérivés utilisés pour gérer le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque lié au prix des marchandises. Le recul du bénéfice s'explique également par les facteurs ayant une incidence sur le rendement de l'exploitation décrits ci‑dessous.

La comparabilité d'une période à l'autre du bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR subit l'incidence de certains facteurs inhabituels ou peu fréquents ou d'autres facteurs hors exploitation, qui sont indiqués dans le tableau présentant le rapprochement joint à l'annexe A du présent communiqué. Il y a lieu de consulter le Rapport de gestion du premier trimestre de 2026 de la société, déposé de concert avec les états financiers du trimestre, pour un commentaire détaillé sur les résultats financiers conformes aux PCGR.

Au premier trimestre de 2026, le BAIIA ajusté a diminué de 18 M$ comparativement à celui de la période correspondante de 2025. Cette baisse tient principalement à l'absence en 2026 de la quote-part du bénéfice des satellites liée aux crédits d'impôt à l'investissement provenant de notre participation dans le projet d'énergie solaire Fox Squirrel dans le secteur Production d'énergie renouvelable, ainsi qu'à l'absence en 2026 du règlement d'un litige dans le secteur Oléoducs. Elle a été annulée en partie par l'apport supérieur du secteur Distribution et stockage de gaz en raison de la majoration des tarifs compte tenu des hausses tarifaires d'Enbridge Gas Ontario, de la majoration des tarifs d'Enbridge Gas Utah et d'Enbridge Gas North Carolina à la suite des règlements tarifaires récents ainsi que de l'apport supérieur de nos actifs de transport de gaz aux États-Unis principalement en raison de la conclusion de contrats favorables.

Le bénéfice ajusté a diminué de 112 M$, ou 0,05 $ par action, au premier trimestre de 2026, comparativement à celui de la période correspondante de 2025, en raison des facteurs influant sur le BAIIA susmentionnés, de l'augmentation de la charge d'amortissement sur les actifs mis en service et de la hausse de la charge d'impôts sur les bénéfices attribuable à l'absence de crédits d'impôt à l'investissement en 2026.

Au premier trimestre de 2026, les FTD ont augmenté de 74 M$ comparativement à ceux de la période correspondante de 2025, en raison surtout de l'accroissement des distributions en trésorerie supérieures à la quote-part du bénéfice des satellites compte tenu de l'absence du produit du règlement d'un litige dans le secteur Oléoducs et de la diminution des impôts exigibles découlant d'un amortissement fiscal plus élevé aux États-Unis. Cette hausse a été en partie contrebalancée par la baisse des autres entrées de trésorerie non comptabilisées dans les produits du fait de la comptabilisation de résultats supérieurs sur certains droits de rattrapage et des facteurs influant sur le BAIIA susmentionnés.

La rubrique Résultats financiers du premier trimestre de 2026 ci-après présente de l'information financière détaillée ainsi qu'une analyse des résultats.

PERSPECTIVES FINANCIÈRES

La société confirme ses prévisions financières pour 2026, soit un BAIIA ajusté de 20,2 G$ à 20,8 G$ et des FTD par action de 5,70 $ à 6,10 $.

La société confirme également le BAIIA ajusté, les FTD par action et le taux de croissance annuel composé moyen à court terme du bénéfice par action d'environ 5 % après 2026.

MISE À JOUR SUR LE FINANCEMENT

En février 2026, Enbridge Inc. a émis des billets à moyen terme totalisant 2 G$, soit des billets de 5 ans d'un montant de 850 M$, des billets de 10 ans d'un montant de 850 M$ et des billets de 30 ans d'un montant de 300 M$.

En mars 2026, Enbridge Inc. a émis des billets à moyen terme totalisant 2 G$ US, soit des billets de 5 ans d'un montant de 1 G$ US et des billets de 10 ans d'un montant de 1 G$ US. Le produit de ces émissions a servi à réduire la dette, à financer des dépenses en immobilisations et à combler d'autres besoins généraux de l'entreprise.

À la fin du premier trimestre de 2026, le ratio dette/BAIIA de la société sur une période mobile de 12 mois était de 5,0 fois, soit un résultat conforme à notre fourchette cible de 4,5 à 5,0 fois pour le ratio dette/BAIIA.

MISE À JOUR SUR L'EXÉCUTION DES PROJETS DE CROISSANCE GARANTIS

Au cours du trimestre, Enbridge a ajouté à son carnet de projets de croissance garantis des projets d'une valeur d'environ 2 G$, notamment le projet éolien terrestre Cone, l'agrandissement de l'installation de stockage de Tres Palacios, le prolongement vers l'ouest du pipeline Vector et l'agrandissement de l'installation de stockage du carrefour Dawn. De plus, la phase VII du projet d'augmentation de la capacité de stockage au centre énergétique Ingleside d'Enbridge et l'expansion du pipeline Gray Oak sont entrées en service.

Le carnet de projets de croissance garantis s'établit désormais à environ 40 G$. Le financement du programme de croissance garanti devrait être assuré par la capacité d'investissement de croissance annuelle prévue de 10 G$ à 11 G$ de la société.

ACTUALITÉS DU PREMIER TRIMESTRE

Oléoducs : Mise à jour concernant les appels au marché

À l'appui de la phase 2 du projet d'optimisation du réseau principal, Enbridge a annoncé des appels au marché exécutoires prévoyant des contrats à long terme de transport sur le PFS et le pipeline SAX, afin d'offrir une capacité de transport supplémentaire depuis le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. La capacité contractuelle sera disponible en vertu d'un tarif international conjoint, avec des points de réception dans l'Ouest canadien et des points de livraison sur la côte américaine du golfe.

L'appel au marché pour le PFS porte sur un volume de 200 kb/j et fait appel au réseau de pétrole brut Seaway pour la livraison au terminal de Jones Creek de Seaway dans le comté de Brazoria, au Texas. L'appel au marché pour le pipeline SAX porte sur un volume de 50 kb/j et fait appel au pipeline de pétrole brut d'Energy Transfer pour la livraison vers Nederland, au Texas.

Dans le cadre d'un appel au marché distinct, Enbridge a prolongé la majeure partie des contrats existants relatifs au pipeline Spearhead jusqu'en 2030 et au-delà.

Transport de gaz : Agrandissement de l'installation de stockage de gaz naturel de Tres Palacios

Enbridge a donné le feu vert à un agrandissement de 25 Gpi3 de l'installation de stockage de gaz existante de Tres Palacios, renforçant ainsi la capacité de livraison et la sécurité énergétique sur le marché du gaz de la côte américaine du golfe, qui connaît une croissance rapide. Ce projet de 0,4 G$ US prévoit l'ajout de trois cavernes de stockage et d'infrastructures auxiliaires pour soutenir la plateforme de stockage intégrée d'Enbridge dans la région, en complément des agrandissements déjà approuvés aux installations d'Egan et de Moss Bluff. La nouvelle capacité devrait entrer en service progressivement entre 2028 et 2030.

Transport de gaz : Pipeline Vector

Enbridge a approuvé le prolongement vers l'ouest du pipeline Vector, dans lequel elle détient une participation de 60 %. Il permettra d'ajouter une capacité de 400 Mpi3/j pour porter la capacité totale du réseau à 1,6 Gpi3/j. Le projet s'appuie sur des ententes de transport garanti de 20 ans conclues avec des sociétés de services publics de catégorie investissement pour la totalité de la capacité supplémentaire. La quote-part d'Enbridge des dépenses en immobilisations devrait s'élever à 0,1 G$ US, et la mise en service du projet est prévue pour la fin de 2028.

En avril, un appel au marché non exécutoire visant une capacité supplémentaire de 300 à 500 Mpi3/j a été mené à bien pour le pipeline Vector, à l'appui d'éventuels agrandissements futurs. L'appel au marché a obtenu un fort soutien commercial, l'intérêt des clients ayant dépassé la capacité offerte.

Transport de gaz : Règlement tarifaire pour le réseau de transport de gaz naturel East Tennessee

En avril, Enbridge a conclu un règlement en principe avec toutes les parties au dossier tarifaire du réseau d'East Tennessee Natural Gas (« ETNG ») initialement déposé en 2025. Une entente de règlement devrait être déposée auprès de la Federal Energy Regulatory Commission (« FERC ») au cours du deuxième trimestre de 2026; elle sera assujettie à l'approbation de la FERC.

Distribution et stockage de gaz : Programme de stockage de gaz naturel canadien

Enbridge a approuvé un agrandissement de 8 Gpi3 de la capacité de ses installations de stockage de gaz naturel non réglementées au carrefour Dawn, en Ontario. Ce projet exploite un réservoir de saumure épuisé et renforce une plateforme énergétique essentielle pour l'Ontario et les régions avoisinantes. Le projet devrait entrer en service en 2029.

Production d'énergie renouvelable : Projet éolien Cone

Enbridge a approuvé le projet éolien terrestre Cone, d'une capacité de 300 MW, sur le marché du Southwest Power Pool, près de Lubbock, au Texas. Le projet Cone appuiera les engagements du centre de données de Meta aux termes d'un contrat d'achat d'électricité à long terme portant sur la totalité de la production d'électricité. Les risques liés aux tarifs ont été considérablement réduits grâce à des mécanismes de protection intégrés dans les contrats dans l'ensemble de la chaîne des valeurs, et le projet sera admissible à des crédits d'impôt américains. Enbridge prévoit investir environ 0,7 G$ US dans le cadre de ce projet, dont l'entrée en service est prévue pour 2027.

RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2026

BAIIA par secteur et flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation conformes aux PCGR



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



Oléoducs 1 957 2 593 Transport de gaz 1 570 1 473 Distribution et stockage de gaz 1 709 1 600 Production d'énergie renouvelable 188 223 Éliminations et divers (404) 40 BAIIA1 5 020 5 929





Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 1 671 2 261





Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 2 342 3 053

1 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Aux fins d'évaluation de sa performance, la société ajuste le bénéfice, le BAIIA par secteur et les entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation comptabilisés conformément aux PCGR pour en exclure les facteurs inhabituels ou peu fréquents ou d'autres facteurs hors exploitation, ce qui permet à la direction et aux investisseurs de comparer avec plus d'exactitude la performance de la société d'une période à l'autre en fonction de la normalisation des éléments qui ne sont pas représentatifs de la performance commerciale sous‑jacente. Ces données sont présentées dans les tableaux ci‑après. Les rapprochements du BAIIA, du BAIIA ajusté, du BAIIA ajusté par secteur, du bénéfice ajusté, du bénéfice ajusté par action et des FTD avec leurs équivalents les plus proches selon les PCGR sont fournis en annexe à la fin du présent communiqué.

BAIIA ajusté par secteur



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



Oléoducs 2 303 2 621 Transport de gaz 1 518 1 439 Distribution et stockage de gaz 1 709 1 600 Production d'énergie renouvelable 202 241 Éliminations et divers 78 (73) BAIIA ajusté1 5 810 5 828





Bénéfice ajusté1 2 130 2 242

1 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté des activités libellées en dollars américains a été converti en dollars canadiens à un taux de change moyen inférieur (1,37 $ CA/$ US) au premier trimestre de 2026 comparativement à celui du premier trimestre de 2025 (1,44 $ CA/$ US). Le bénéfice libellé en dollars américains est en grande partie couvert par le programme de gestion du risque financier qui s'applique à l'échelle de la société. Les règlements de couverture réalisés ont été plus élevés en 2026 qu'en 2025, ce qui a eu un effet favorable pour l'unité Éliminations et divers.

Oléoducs



Trimestres clos les

31 mars

20261 20251 (non audité; en millions de dollars canadiens)



Réseau principal et réseaux d'accès au marché2 1 449 1 669 Réseau régional des sables bitumineux et réseau Express-Platte 390 349 Réseaux de la côte du golfe et autres réseaux3 464 603 BAIIA ajusté4 2 303 2 621

1 Depuis le 1er janvier 2026, afin de mieux harmoniser sa structure organisationnelle, Enbridge a réorganisé les sous-secteurs d'activité de l'entreprise d'oléoducs. Les résultats de l'exercice antérieur ont été retraités pour tenir compte de ce changement. 2 Comprend le réseau principal, le pipeline Flanagan Sud, le pipeline Spearhead et le pipeline Seaway. 3 Comprend le pipeline Gray Oak, le pipeline Cactus II, le centre énergétique Ingleside d'Enbridge, le pipeline Southern Lights, le réseau Bakken et autres. 4 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté du secteur Oléoducs a diminué de 318 M$ par rapport à celui du premier trimestre de 2025, principalement en raison de ce qui suit :

l'apport réduit du réseau principal et du réseau d'accès au marché découlant de l'accroissement du partage de bénéfices, de la baisse des tarifs sur le réseau principal pour les livraisons effectuées au moyen de la canalisation 9 et de la baisse de l'apport du PFS;

l'absence en 2026 de la quote-part du bénéfice des satellites découlant du règlement d'un litige au sein des activités sur la côte du golfe et autres en 2025;

l'incidence défavorable de la conversion du bénéfice libellé en dollars américains à un taux de change moyen inférieur en 2026, comparativement à 2025.

Transport de gaz



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



Transport de gaz aux États-Unis 1 176 1 171 Transport de gaz au Canada 222 167 Autres1 120 101 BAIIA ajusté2 1 518 1 439

1 Le poste « Autres » comprend Tomorrow RNG, les actifs extracôtiers du golfe, notre placement dans DCP Midstream et autres. 2 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté du secteur Transport de gaz a augmenté de 79 M$ par rapport à celui du premier trimestre de 2025, principalement en raison de ce qui suit :

la conclusion de contrats favorables pour nos actifs de transport de gaz aux États-Unis;

l'augmentation des produits tirés d'Aitken Creek et de BC Pipeline en raison d'écarts de stockage saisonniers supérieurs et d'une augmentation des tarifs, respectivement; ces facteurs étant annulés en partie par

l'incidence défavorable de la conversion du bénéfice libellé en dollars américains à un taux de change inférieur en 2026 comparativement à 2025.

Distribution et stockage de gaz



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



Enbridge Gas Ontario1 951 869 Services publics gaziers aux États-Unis1 733 715 Autres 25 16 BAIIA ajusté2 1 709 1 600

1 Enbridge Gas Inc. exerce ses activités sous la dénomination Enbridge Gas Ontario. Les services publics gaziers aux États‑Unis comprennent The East Ohio Gas Company (qui exerce ses activités sous la dénomination Enbridge Gas Ohio), Questar Gas Company (qui exerce ses activités sous la dénomination Enbridge Gas Utah) et Public Service Company of North Carolina Incorporated (qui exerce ses activités sous la dénomination Enbridge Gas North Carolina). 2 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté d'Enbridge Gas Ontario, d'Enbridge Gas Utah et d'Enbridge Gas North Carolina varie habituellement en fonction des saisons. Il est généralement plus élevé au premier et au quatrième trimestres. Le profil saisonnier d'Enbridge Gas Ontario, d'Enbridge Gas Utah et d'Enbridge Gas North Carolina reflète la demande de volumes supérieurs durant la saison de chauffage et l'ampleur des fluctuations saisonnières du BAIIA ajusté varie d'un exercice à l'autre en Ontario puisqu'elle reflète l'incidence sur les volumes acheminés du temps plus chaud ou plus froid que la normale. Le bénéfice d'Enbridge Gas Ohio est en grande partie découplé des volumes et il est donc moins soumis à l'incidence des fluctuations climatiques. Enbridge Gas Utah et Enbridge Gas North Carolina disposent de mécanismes de découplage des produits qui ne sont pas touchés par les conditions météorologiques ou la variabilité du volume de gaz, mais les produits sont modelés en fonction du profil d'utilisation saisonnière.

Le BAIIA ajusté du secteur Distribution et stockage de gaz a augmenté de 109 M$ par rapport à celui du premier trimestre de 2025, principalement en raison des facteurs suivants :

la hausse des marges de distribution découlant de hausses tarifaires d'Enbridge Gas Ontario;

l'accroissement des produits des services de stockage de gaz non réglementés en Ontario en raison d'une meilleure optimisation du stockage et d'une tarification accrue;

la hausse des tarifs de base d'Enbridge Gas Utah et d'Enbridge Gas North Carolina découlant du règlement récent de dossiers tarifaires; ces facteurs étant annulés en partie par

l'incidence défavorable de la conversion du bénéfice libellé en dollars américains à un taux de change inférieur en 2026 comparativement à 2025.

En comparaison des prévisions de températures normales prises en compte dans les tarifs, l'incidence positive de la température sur le BAIIA ajusté d'Enbridge Gas Ontario s'est chiffrée à environ 20 M$ au premier trimestre de 2026, compte non tenu du partage, comparativement à une incidence positive d'environ 11 M$ au premier trimestre de 2025.

Production d'énergie renouvelable



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



BAIIA ajusté1 202 241

1 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le BAIIA ajusté du secteur Production d'énergie renouvelable a accusé un recul de 39 M$ comparativement à celui du premier trimestre de 2025 en raison principalement de ce qui suit :

l'absence en 2026 de la quote-part du bénéfice des satellites liée aux crédits d'impôt à l'investissement provenant de la vente de Fox Squirrel en 2025, facteur contré en partie par

l'apport supérieur des installations éoliennes extracôtières en Europe en raison des plus fortes ressources éoliennes.

Éliminations et divers



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



Recouvrement de frais d'exploitation et d'administration 83 131 (Perte) profit réalisé sur le règlement de couvertures de change (5) (204) BAIIA ajusté1 78 (73)

1 Mesure financière hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Le recouvrement de frais d'exploitation et d'administration pour cette unité reflète les coûts des services centralisés (y compris l'amortissement des actifs non sectoriels), compte tenu des montants recouvrés auprès des unités fonctionnelles pour la prestation de ces services. Le bénéfice libellé en dollars américains de cette unité d'exploitation est converti aux taux de change moyens du trimestre, et l'incidence des règlements effectués aux termes du programme de couverture de change de la société est constatée dans les résultats de cette unité.

Le BAIIA ajusté de l'unité Éliminations et divers a augmenté de 151 M$ comparativement à celui du premier trimestre de 2025, principalement en raison du facteur suivant :

la diminution des pertes de change réalisées sur le règlement de couvertures en 2026.

Flux de trésorerie distribuables



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens; nombre d'actions en millions)



Oléoducs 2 303 2 621 Transport de gaz 1 518 1 439 Distribution et stockage de gaz 1 709 1 600 Production d'énergie renouvelable 202 241 Éliminations et divers 78 (73) BAIIA ajusté1, 3 5 810 5 828 Investissements de maintien (218) (229) Charge d'intérêts1 (1 247) (1 247) Impôts exigibles1 (349) (390) Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle et à la participation ne donnant par le contrôle rachetable1 (99) (100) Distributions en trésorerie supérieures à la quote-part du bénéfice des satellites1 112 7 Dividendes sur les actions privilégiées (107) (102) Autres entrées de trésorerie non comptabilisées dans les produits2 (58) 10 Autres ajustements hors trésorerie1 7 -- FTD3 3 851 3 777 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 2 182 2 179

1 Ces montants sont présentés déduction faite des éléments d'ajustement. 2 Comprend la trésorerie reçue, déduction faite des produits comptabilisés au titre de contrats sur les droits de rattrapage et d'ententes similaires donnant lieu à des produits reportés. 3 Mesures financières hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR.

Au premier trimestre de 2026, les FTD ont augmenté de 74 M$ comparativement à ceux du premier trimestre de 2025, en raison des facteurs suivants :

les distributions versées par nos satellites supérieures à la quote-part du bénéfice en raison de l'absence du produit du règlement d'un litige dans le secteur Oléoducs;

la baisse des impôts exigibles en raison de l'amortissement fiscal plus élevé aux États-Unis; facteurs annulés en partie par

l'accroissement des produits non monétaires liés à la comptabilisation de produits associés aux droits de rattrapage.

Bénéfice ajusté



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)



BAIIA ajusté1, 2 5 810 5 828 Amortissement (1 485) (1 459) Charge d'intérêts2 (1 253) (1 261) Charge d'impôts2 (751) (709) Participations ne donnant pas le contrôle et participation ne donnant pas le contrôle rachetable2 (84) (54) Dividendes sur les actions privilégiées (107) (103) Bénéfice ajusté1 2 130 2 242 Bénéfice ajusté par action ordinaire1 0,98 1,03

1 Mesures financières hors PCGR. Se reporter à la section en annexe Rapprochement des mesures hors PCGR. 2 Ces montants sont présentés déduction faite des éléments d'ajustement.

Le bénéfice ajusté a diminué de 112 M$ et le bénéfice ajusté par action a affiché un recul de 0,05 $, par rapport à ceux du premier trimestre de 2025, en raison des facteurs d'exploitation susmentionnés ayant contribué à la baisse du BAIIA ajusté, en plus des facteurs suivants :

la charge d'amortissement plus élevée en raison des actifs mis en service depuis le premier trimestre de 2025;

la hausse des impôts sur les bénéfices attribuable à l'absence de crédits d'impôt à l'investissement en 2026.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Enbridge tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 8 mai 2026 à 9 h, heure de l'Est (7 h, heure des Rocheuses) pour faire le point sur la situation de la société et passer en revue les résultats du premier trimestre de 2026. Analystes, membres des médias et autres parties intéressées qui souhaitent y assister doivent composer sans frais le 1 800 606‑3040. La conférence sera diffusée en direct sur Internet à l'adresse https://events.q4inc.com/attendee/351001154. Nous recommandons aux participants de composer le numéro ou de se joindre à la webdiffusion quinze minutes avant l'heure prévue. Elle sera aussi reprise sur le Web peu après sa conclusion, et sa transcription pourra être consultée sur le site Web. On pourra entendre la conférence en reprise pendant une semaine après sa diffusion en composant sans frais le 1 800 606‑3040 (code d'identification : 9581867).

Dans le cadre de la conférence téléphonique, l'équipe de direction présentera des remarques préparées. Suivra une période de questions et réponses à l'intention exclusive des analystes financiers et des investisseurs. Après la conférence téléphonique, les équipes des médias et des relations avec les investisseurs d'Enbridge pourront répondre à toute autre question.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES

Le 5 mai 2026, le conseil d'administration a déclaré les dividendes trimestriels ci‑dessous. Tous les dividendes sont payables le 1er juin 2026 aux actionnaires inscrits le 15 mai 2026.



Dividende

par action

Actions ordinaires 0,9700 $ Actions privilégiées, série A 0,34375 $ Actions privilégiées, série B 0,32513 $ Actions privilégiées, série D 0,33825 $ Actions privilégiées, série F 0,34613 $ Actions privilégiées, série G1 0,29616 $ Actions privilégiées, série H 0,38200 $ Actions privilégiées, série I2 0,27159 $ Actions privilégiées, série L 0,36612 $ US Actions privilégiées, série N 0,41850 $ Actions privilégiées, série P 0,36988 $ Actions privilégiées, série R 0,39463 $ Actions privilégiées, série 1 0,41898 $ US Actions privilégiées, série 3 0,33050 $ Actions privilégiées, série 43 0,28797 $ Actions privilégiées, série 5 0,41769 $ US Actions privilégiées, série 7 0,37425 $ Actions privilégiées, série 9 0,35450 $ Actions privilégiées, série 11 0,34231 $ Actions privilégiées, série 13 0,33719 $ Actions privilégiées, série 15 0,35163 $ Actions privilégiées, série 19 0,38825 $

1 Le montant des dividendes trimestriels par action privilégiée de série G a diminué, passant de 0,29836 $ à 0,29616 $ le 1er mars 2026, en raison du rajustement des dividendes trimestriels après la date d'émission. 2 Le montant des dividendes trimestriels par action privilégiée de série I a diminué, passant de 0,27432 $ à 0,27159 $ le 1er mars 2026, en raison du rajustement des dividendes trimestriels après la date d'émission. 3 Le montant des dividendes trimestriels par action privilégiée de série 4 a diminué, passant de 0,29034 $ à 0,28797 $ le 1er mars 2026, en raison du rajustement des dividendes trimestriels après la date d'émission.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué renferme de l'information prospective, ou énoncés prospectifs, qui visent à fournir des renseignements sur Enbridge, ses filiales et ses sociétés affiliées, notamment dans le cadre de l'analyse par la direction des projets et activités à venir d'Enbridge et de ses filiales. Ces renseignements pourraient ne pas être pertinents à d'autres fins. Généralement, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « anticiper », « cibler », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir », « projeter », « s'attendre à », « viser », « vraisemblablement », et autres termes qui laissent entendre la possibilité de résultats futurs ou certaines perspectives. Le présent document et ceux qui y sont intégrés par renvoi contiennent de l'information prospective, ou énoncés prospectifs, ayant trait notamment à ce qui suit : notre vision et notre stratégie d'entreprise, y compris nos priorités et nos instruments stratégiques; les prévisions financières pour 2026 et les perspectives à court terme, y compris les FTD par action, le bénéfice par action et le BAIIA ajusté projetés ainsi que la croissance prévue de ces derniers; les dividendes prévus et la politique de croissance et de versement des dividendes; l'offre et la demande prévues pour le pétrole brut, le gaz naturel, les liquides de gaz naturel (« LGN »), le gaz naturel liquéfié (« GNL »), le gaz naturel renouvelable (« GNR ») et l'énergie renouvelable ainsi que l'exportation et les prix de ces marchandises; la conjoncture du marché et de notre secteur d'activité; l'utilisation prévue de nos actifs; le BAIIA et le BAIIA ajusté prévus; le bénéfice (la perte) prévu et le bénéfice (la perte) ajusté prévu; les FTD et les FTD par action prévus; les flux de trésorerie futurs prévus; les rendements prévus pour les actionnaires et les rendements des actifs; le rendement prévu des entreprises d'Enbridge; la vigueur, la capacité et la souplesse financières; les coûts et programmes de financement; les attentes quant à l'endettement, y compris le ratio dette/BAIIA; les attentes quant aux sources de liquidités et à la suffisance des ressources financières; les coûts, les avantages et les dates de mise en service prévus des projets annoncés et des projets en construction; la capacité d'investir et les priorités en matière de répartition du capital; l'incidence des conditions météorologiques et du caractère saisonnier; les possibilités de croissance, de développement et d'expansion futures prévues, notamment en ce qui a trait à l'agrandissement de Tres Palacios, au prolongement du pipeline Vector, au programme de stockage et de distribution de gaz canadien et au projet Cone; les caractéristiques, les avantages prévus, le financement et le moment de nos acquisitions, cessions et autres transactions; les politiques gouvernementales en matière de commerce et les répercussions possibles des tarifs, droits, frais, sanctions économiques ou autres mesures commerciales annoncés et éventuels, ainsi que le moment de leur entrée en vigueur; les mesures et les décisions futures attendues des organismes de réglementation et des tribunaux et le moment et les répercussions de celles‑ci; et les discussions sur les droits et les dossiers et instances tarifaires, de même que les résultats, les échéances et les incidences prévus de ceux-ci.

Bien que ces énoncés prospectifs soient, de l'avis d'Enbridge, raisonnables compte tenu des renseignements disponibles à la date à laquelle ils sont présentés et des procédés utilisés pour les formuler, ils ne garantissent nullement le rendement à venir, et les lecteurs sont invités à faire preuve de prudence en ne se fiant pas outre mesure à de tels énoncés. De par leur nature, ces énoncés s'appuient sur diverses hypothèses, et ils tiennent compte de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité et les réalisations diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés en question. Les hypothèses importantes visent notamment : l'offre et la demande prévues, l'exportation et les prix du pétrole brut, du gaz naturel, des LGN, du GNL, de GNR et de l'énergie renouvelable; la transition énergétique, y compris ses moteurs et le rythme auquel elle s'effectue; la croissance économique et le commerce à l'échelle mondiale; l'utilisation prévue de nos actifs; les taux de change; l'inflation; les taux d'intérêt; les lois fiscales et les taux d'imposition; l'évolution des politiques gouvernementales en matière de commerce, y compris les tarifs, droits, frais, sanctions économiques ou autres mesures commerciales annoncés et éventuels; la disponibilité et le coût de la main‑d'œuvre et des matériaux de construction; la stabilité de notre chaîne d'approvisionnement; la fiabilité et le rendement d'exploitation; le maintien du soutien et les approbations par les organismes de réglementation pour nos projets et transactions; les dates prévues de mise en service et les décisions d'investissement définitives; les conditions météorologiques; le calendrier, les modalités et la clôture des acquisitions, des cessions et des autres transactions et les projets annoncés et éventuels et les avantages prévus en découlant; les lois gouvernementales; les litiges; les notations; le financement des projets d'investissement; le programme de couverture; le BAIIA et le BAIIA ajusté prévus; le bénéfice (la perte) prévu et le bénéfice (la perte) ajusté prévu; le bénéfice (la perte) prévu et le bénéfice (la perte) ajusté prévu par action; les flux de trésorerie futurs prévus; les FTD et les FTD par action futurs prévus; les dividendes futurs estimatifs; la vigueur et la souplesse financières; la conjoncture des marchés d'emprunt et des capitaux propres; la conjoncture économique et le contexte concurrentiel. Les hypothèses relatives à l'offre et à la demande prévues de pétrole brut, de gaz naturel, de LGN, de GNL, de GNR et d'énergie renouvelable, et aux prix de ces marchandises, sont importantes pour tous les énoncés prospectifs dont elles constituent la base, puisqu'elles peuvent avoir une incidence sur les niveaux actuels et futurs de la demande pour nos services. Par ailleurs, les taux de change, l'inflation, les taux d'intérêt et les tarifs ont une incidence sur le contexte économique et le contexte des affaires dans lesquels nous évoluons, peuvent se répercuter sur les niveaux de la demande pour les services de la société et le coût des intrants et sont par conséquent indissociables de tous les énoncés prospectifs. Voici les hypothèses les plus pertinentes associées aux énoncés prospectifs se rapportant aux projets annoncés et aux projets en construction, y compris les dates estimatives d'achèvement et les dépenses en immobilisations estimatives : la disponibilité et les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux de construction; la stabilité de notre chaîne d'approvisionnement; l'incidence de l'inflation et des taux de change sur les coûts de la main‑d'œuvre et des matériaux; l'incidence des taux d'intérêt sur les coûts d'emprunt; l'incidence des conditions météorologiques; et l'approbation par les clients, le gouvernement, les tribunaux et les organismes de réglementation des calendriers de construction et de mise en service et des régimes de recouvrement des coûts.

Les énoncés prospectifs d'Enbridge sont assujettis à des risques et incertitudes au sujet de l'exécution réussie de ses priorités stratégiques; du rendement de l'exploitation; des paramètres législatifs et réglementaires et des décisions réglementaires; des litiges; des acquisitions, des cessions et d'autres opérations et de la concrétisation des avantages prévus en découlant; de l'évolution des politiques gouvernementales en matière de commerce, notamment de tarifs, tarifs douaniers, frais, sanctions économiques ou autres mesures commerciales possibles ou annoncées; de la dépendance opérationnelle envers des tiers; de l'approbation des projets et du soutien apporté à ces derniers; du renouvellement des emprises; des conditions météorologiques; de la conjoncture économique et de la situation de la concurrence; des conditions et des conflits géopolitiques mondiaux; des décisions politiques; de l'opinion publique; de la politique en matière de dividendes; des modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d'imposition; des taux de change; des taux d'intérêt; de l'inflation; des prix des marchandises; de l'accès au capital et du coût du capital; de notre capacité de maintenir une assurance adéquate à l'avenir, à des taux ou à d'autres conditions que nous jugeons raisonnables sur le plan commercial; ainsi que de l'offre et la demande et des prix des marchandises et de l'énergie de rechange, notamment les risques et incertitudes dont il est question dans le présent communiqué et dans d'autres documents déposés par Enbridge auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États‑Unis. Il est impossible d'établir avec précision l'incidence de l'un ou l'autre de ces hypothèses, risques, incertitudes ou facteurs sur un énoncé prospectif particulier puisqu'ils sont interdépendants et que notre plan d'action futur dépend de l'évaluation, par la direction, de l'ensemble des renseignements connus à un moment ou à un autre. Sauf dans la mesure prévue par les lois pertinentes, Enbridge n'est pas tenue d'actualiser ou de réviser publiquement un énoncé prospectif présenté dans les pages du présent communiqué ou autrement, que ce soit à la lumière de nouveaux éléments d'information, de nouveaux faits ou pour quelque autre motif que ce soit. Tout énoncé prospectif, écrit ou verbal, attribuable à Enbridge ou à quiconque agissant au nom de la société, doit être expressément considéré comme visé par la présente mise en garde.

À PROPOS D'ENBRIDGE INC.

Enbridge relie en toute sécurité des millions de personnes à l'énergie dont elles dépendent chaque jour, alimentant la qualité de vie grâce à ses réseaux nord-américains de gaz naturel, de pétrole et d'énergie renouvelable et à son portefeuille européen de parcs éoliens extracôtiers en pleine croissance. Nous investissons dans des infrastructures modernes de distribution d'énergie afin de maintenir l'accès à une énergie sûre et abordable, et nous nous appuyons sur plus d'un siècle d'expérience en exploitation d'infrastructures énergétiques classiques et deux décennies d'expérience en énergie renouvelable. Nous faisons progresser les nouvelles technologies, y compris l'hydrogène, le gaz naturel renouvelable ainsi que le captage et le stockage de carbone. Les actions ordinaires d'Enbridge, dont le siège social est situé à Calgary, en Alberta, sont négociées sous le symbole ENB aux Bourses de Toronto (« TSX ») et de New York (« NYSE »). Pour en savoir plus, visitez le site enbridge.com.

Aucune information contenue dans le site Web d'Enbridge ou y étant liée n'est intégrée par renvoi au présent communiqué ni n'en fait partie.

PERSONNES-RESSOURCES POUR UN

COMPLÉMENT D'INFORMATION



Enbridge Inc. - Médias

Enbridge Inc. - Investisseurs Jesse Semko

Marlon Samuel Sans frais : 1 888 992‑0997

Sans frais : 1 800 481‑2804 Courriel : [email protected]

Courriel : [email protected]

ANNEXES - RAPPROCHEMENT DES MESURES HORS PCGR

Le présent communiqué renferme des références au BAIIA, au BAIIA ajusté, au bénéfice ajusté, au bénéfice ajusté par action ordinaire et aux FTD par action. La direction est d'avis que ces mesures constituent des informations utiles pour les investisseurs et les actionnaires, puisque ces données contribuent à rehausser la transparence et donnent un meilleur aperçu de la performance de la société.

Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement.

Le BAIIA ajusté représente le BAIIA après ajustement pour exclure les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation des données sectorielles et consolidées. La direction se sert du BAIIA et du BAIIA ajusté pour établir ses cibles et évaluer la performance de la société et de ses secteurs d'exploitation.

Le bénéfice ajusté représente le bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires après ajustement pour exclure les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation pris en compte dans le BAIIA ajusté, ainsi que les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation relatifs à la charge d'amortissement, à la charge d'intérêts, aux impôts sur les bénéfices, aux participations ne donnant pas le contrôle et à la participation ne donnant pas le contrôle rachetable sur une base consolidée. La direction se sert du bénéfice ajusté comme autre mesure de la capacité de la société de générer un bénéfice et du bénéfice par action pour évaluer le rendement de la société.

Les FTD sont définis comme étant les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant l'incidence des variations des actifs et des passifs d'exploitation (y compris les variations des passifs environnementaux), déduction faite des distributions aux participations ne donnant pas le contrôle et à la participation ne donnant pas le contrôle rachetable, des dividendes sur les actions privilégiées et des investissements de maintien, ainsi que des ajustements pour les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation. La direction se sert des FTD pour évaluer la performance de la société et pour établir ses cibles de versement de dividendes.

Le présent communiqué contient également des références au ratio dette/BAIIA, un ratio hors PCGR, qui utilise le BAIIA ajusté comme l'une de ses composantes. Le ratio dette/BAIIA est utilisé comme mesure de liquidité indiquant le montant du bénéfice ajusté nécessaire pour payer la dette, calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus des États‑Unis d'Amérique (les « PCGR des États‑Unis ») avant couverture des intérêts, des impôts et de l'amortissement.

Il n'est pas possible de fournir un rapprochement des mesures financières hors PCGR et des ratios hors PCGR prospectifs avec les mesures conformes aux PCGR comparables en raison de la difficulté et de l'impraticabilité de l'estimation de certains éléments, plus particulièrement en ce qui a trait à certains passifs éventuels et aux gains et pertes hors trésorerie latents liés à la juste valeur d'instruments financiers dérivés touchés par les variations du marché. Par conséquent, il n'est pas possible de fournir un rapprochement des mesures financières hors PCGR et des ratios hors PCGR prospectifs sans effort déraisonnable.

Nos mesures financières hors PCGR et nos ratios hors PCGR décrits ci‑dessus sont des mesures qui n'ont pas de signification normalisée aux termes des PCGR des États‑Unis et ne sont pas considérés comme des mesures conformes aux PCGR des États‑Unis. Par conséquent, ces mesures ne sauraient être comparées aux mesures de même nature présentées par d'autres émetteurs.

Les tableaux ci‑après fournissent un rapprochement des mesures hors PCGR avec les mesures conformes aux PCGR comparables.

ANNEXE A

RAPPROCHEMENT DES MESURES HORS PCGR - BAIIA AJUSTÉ ET BÉNÉFICE AJUSTÉ

BÉNÉFICE CONSOLIDÉ



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



Oléoducs 1 957 2 593 Transport de gaz 1 570 1 473 Distribution et stockage de gaz 1 709 1 600 Production d'énergie renouvelable 188 223 Éliminations et divers (404) 40 BAIIA 5 020 5 929 Amortissement (1 433) (1 408) Charge d'intérêts (1 222) (1 334) Charge d'impôts (587) (697) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle et à la

participation ne donnant pas le contrôle rachetable -- (126) Dividendes sur les actions privilégiées (107) (103) Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 1 671 2 261

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU BÉNÉFICE AJUSTÉ



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)



Oléoducs 2 303 2 621 Transport de gaz 1 518 1 439 Distribution et stockage de gaz 1 709 1 600 Production d'énergie renouvelable 202 241 Éliminations et divers 78 (73) BAIIA ajusté 5 810 5 828 Amortissement (1 485) (1 459) Charge d'intérêts (1 253) (1 261) Charge d'impôts (751) (709) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle et à la

participation ne donnant pas le contrôle rachetable (84) (54) Dividendes sur les actions privilégiées (107) (103) Bénéfice ajusté 2 130 2 242 Bénéfice ajusté par action ordinaire 0,98 1,03

RAPPROCHEMENT DU BAIIA ET DU BÉNÉFICE AJUSTÉ



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)



BAIIA 5 020 5 929 Éléments d'ajustement :



Variation (du gain) de la perte latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés 772 (158) Gain à la vente d'actifs -- (114) Perte de couverture réalisée -- 139 Autres 18 32 Total des éléments d'ajustement 790 (101) BAIIA ajusté 5 810 5 828 Amortissement (1 433) (1 408) Charge d'intérêts (1 222) (1 334) Charge d'impôts (587) (697) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle et

à la participation ne donnant pas le contrôle rachetable -- (126) Dividendes sur les actions privilégiées (107) (103) Éléments d'ajustement à l'égard des aspects suivants :



Amortissement (52) (51) Charge d'intérêts (31) 73 Charge d'impôts (164) (12) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (84) 72 Bénéfice ajusté 2 130 2 242 Bénéfice ajusté par action ordinaire 0,98 1,03

ANNEXE B

RAPPROCHEMENT DES MESURES HORS PCGR - BAIIA AJUSTÉ ET BAIIA PAR SECTEUR

OLÉODUCS



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



BAIIA ajusté 2 303 2 621 Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés (352) 5 Autres 6 (33) Total des ajustements (346) (28) BAIIA 1 957 2 593

TRANSPORT DE GAZ



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



BAIIA ajusté 1 518 1 439 Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés 19 (61) Gain à la vente d'actifs -- 87 Autres 33 8 Total des ajustements 52 34 BAIIA 1 570 1 473

DISTRIBUTION ET STOCKAGE DE GAZ



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



BAIIA ajusté 1 709 1 600 Total des ajustements -- -- BAIIA 1 709 1 600

PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



BAIIA ajusté 202 241 Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés -- 105 Perte de couverture réalisée -- (139) Gain à la vente d'actifs -- 27 Autres (14) (11) Total des ajustements (14) (18) BAIIA 188 223

ÉLIMINATIONS ET DIVERS



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



BAIIA ajusté 78 (73) Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés

- taux de change (428) 70 Autres (54) 43 Total des ajustements (482) 113 BAIIA (404) 40

ANNEXE C

RAPPROCHEMENT DES MESURES HORS PCGR - ENTRÉES DE TRÉSORERIE LIÉES AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION ET FTD



Trimestres clos les

31 mars

2026 2025 (non audité; en millions de dollars canadiens)



Entrées de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation 2 342 3 053 Montant ajusté pour les variations des actifs et des passifs d'exploitation1 1 921 899

4 263 3 952 Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle et

à la participation ne donnant pas le contrôle rachetable (99) (100) Dividendes sur les actions privilégiées (107) (102) Investissements de maintien (218) (229) Éléments d'ajustement importants à l'égard des aspects suivants :



Autres entrées de trésorerie non comptabilisées dans les produits (58) 10 Distributions provenant des participations dans des satellites en excédent des bénéfices cumulatifs2 242 188 Autres éléments (172) 58 FTD 3 851 3 777

1 Variations des actifs et des passifs d'exploitation, déduction faite des recouvrements. 2 Ces montants sont présentés déduction faite des éléments d'ajustement.

SOURCE Enbridge Inc.