Enbridge annonce de solides résultats financiers pour 2021 et fait progresser la mise en œuvre de ses priorités stratégiques

CALGARY, AB, le 11 févr. 2022 /CNW/ - Enbridge Inc. (« Enbridge » ou la « société ») (TSX : ENB) (NYSE : ENB) a annoncé aujourd'hui de solides résultats financiers pour l'exercice 2021, confirmé ses perspectives financières pour 2022 et présenté un compte rendu trimestriel.

Points saillants

(Tous les montants sont non audités et sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire. L'astérisque (*) signale une mesure financière non conforme aux PCGR; veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.)

Bénéfice conforme aux PCGR de 5,8 G$, ou 2,87 $ par action ordinaire, pour l'exercice, comparativement à un bénéfice conforme aux PCGR de 3,0 G$ ou 1,48 $ par action ordinaire en 2020

Bénéfice ajusté de 5,6 G$, ou 2,74 $ par action ordinaire, comparativement à 4,9 G$ ou 2,42 $ par action ordinaire en 2020

Bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») de 14,0 G$, comparativement à 13,3 G$ en 2020

Rentrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 9,3 G$, comparativement à 9,8 G$ en 2020

Flux de trésorerie distribuables (« FTD ») de 10,0 G$, ou 4,96 $ par action ordinaire, comparativement à 9,4 G$ ou 4,67 $ par action ordinaire en 2020

Confirmation de la fourchette prévisionnelle de 15,0 G$ à 15,6 G$ pour le BAIIA et de 5,20 $ à 5,50 $ pour les FTD par action pour l'exercice 2022

Majoration du dividende trimestriel de 3 % en 2022, pour le porter à 0,86 $ (3,44 $ annuellement) par action, soit une hausse annuelle pour la 27 e année d'affilée

année d'affilée Mise en service de projets d'investissement d'une valeur d'environ 10 G$ en 2021, qui devraient générer une croissance appréciable du BAIIA en 2022

Progression du programme en cours d'investissement de croissance garanti de 10 G$, à l'appui de la croissance de 5 % à 7 % des FTD par action jusqu'en 2024

Clôture de l'acquisition précédemment annoncée de 3,0 G$ US de Moda Midstream Operating LLC, y compris l'Ingleside Energy Center

Annonce de la deuxième phase du programme de modernisation du réseau Texas Eastern, d'un montant de 0,4 G$ US, visant à électrifier les stations de compression vieillissantes, à augmenter la sécurité et la fiabilité et à réduire les émissions

deuxième phase du programme de modernisation du réseau Texas Eastern, d'un montant de 0,4 G$ US, visant à électrifier les stations de compression vieillissantes, à augmenter la sécurité et la fiabilité et à réduire les émissions Annonce de la deuxième phase de l'expansion du réseau Appalachia to Market, d'un montant de 0,1 G$ US, afin d'étendre l'approvisionnement en gaz naturel dans le nord-est des États-Unis pour répondre à la demande locale en croissance

deuxième phase de l'expansion du réseau Appalachia to Market, d'un montant de 0,1 G$ US, afin d'étendre l'approvisionnement en gaz naturel dans le nord-est des États-Unis pour répondre à la demande locale en croissance Signature d'une entente préalable de transport par pipeline avec Texas LNG Brownsville LLC prévoyant le prolongement, au coût de 0,4 G$ US, du pipeline Valley Crossing afin d'approvisionner son terminal d'exportation de GNL

Conclusion d'un protocole d'entente avec Lehigh Cement et annonce de lettres d'intention avec des nations autochtones locales pour développer le projet de carrefour du carbone à accès ouvert de Wabamun

Progression dans la mise en œuvre des priorités en matière d'ESG en donnant suite aux programmes de réduction des émissions et en augmentant la diversité au sein de la haute direction d'Enbridge et de son conseil d'administration

Annonce de mesures supplémentaires pour mieux arrimer nos activités à nos objectifs de carboneutralité pour nos émissions

mesures supplémentaires pour mieux arrimer nos activités à nos objectifs de carboneutralité pour nos émissions Conclusion de la vente précédemment annoncée, d'un montant de 1,1 G$, de la participation d'Enbridge dans Noverco Inc. (« Noverco »), afin de rehausser la souplesse financière

Annonce de l'approbation par la Bourse de Toronto (« TSX ») de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités d'Enbridge (l'« offre de rachat ») à concurrence de 1,5 G$

l'approbation par la Bourse de (« TSX ») de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités d'Enbridge (l'« offre de rachat ») à concurrence de 1,5 G$ Émission sur les marchés des titres de créance canadiens de titres de créance hybrides à échéance de 60 ans d'un montant de 750 M$, dont le produit servira à rembourser les actions privilégiées de série 17 d'Enbridge Inc. d'un montant de 750 M$

COMMENTAIRE DU CHEF DE LA DIRECTION

Al Monaco, président et chef de la direction, a formulé les commentaires suivants :

« La dernière année a encore une fois démontré l'importance d'une énergie fiable et abordable pour le bien-être social et économique du monde entier. S'il est clair que nous devons réduire les émissions mondiales pour atteindre nos objectifs climatiques, il est également important d'effectuer une transition prudente de nos systèmes énergétiques en assurant un approvisionnement adéquat en énergie conventionnelle, tout en augmentant les formes d'énergie à faibles émissions de carbone. Cette approche oriente les stratégies d'Enbridge, y compris les investissements dans les ressources renouvelables et les infrastructures à faibles émissions de carbone, et l'établissement de cibles de réduction des émissions à court terme et de carboneutralité d'ici 2050.

« Pour Enbridge, 2021 a été une année charnière; nous avons enregistré un excellent rendement en matière de sécurité et d'exploitation et de solides résultats financiers, fait progresser nos priorités stratégiques et renforcé le positionnement concurrentiel de nos entreprises conventionnelles et à faibles émissions de carbone.

« Sur le plan opérationnel, chacune de nos entreprises a obtenu de bons résultats, grâce au rebond de l'économie mondiale, à la demande des clients et au rôle crucial que jouent nos actifs dans l'approvisionnement énergétique essentiel. Dans le cadre de notre programme d'investissement de croissance, nous avons mis en service des projets d'une valeur de 10 G$, y compris le projet de remplacement de la canalisation 3, qui générera une augmentation marquée des flux de trésorerie en 2022 et jettera les bases d'une croissance future.

« Sur le plan financier, nous avons affiché de solides résultats qui se situent dans la tranche supérieure de la fourchette des FTD par action pour l'exercice. Nous avons par ailleurs réalisé la vente d'actifs non essentiels d'une valeur de 1,2 G$ à des valorisations attrayantes, y compris Noverco, ce qui rehaussera notre souplesse financière. En tenant compte des flux de trésorerie provenant de projets nouvellement mis en service, nous prévoyons que notre endettement se retrouvera dans la tranche inférieure de notre fourchette cible en 2022.

« Nous avons également fait progresser nos priorités stratégiques en ajoutant des capitaux de 2 G$ à notre carnet de projets de croissance garantis sur le plan commercial pour de nouvelles infrastructures conventionnelles et à faibles émissions de carbone et mis en œuvre nos stratégies d'exportation de gaz naturel et de pétrole brut.

« Dans le secteur Oléoducs, nous avons réalisé l'acquisition de l'Ingleside Energy Center, la principale plateforme d'exportation de pétrole brut léger en Amérique du Nord, qui présente un potentiel de croissance organique de plus de 1 G$ pour les ressources énergétiques conventionnelles et à faible teneur en carbone. Alors que nous entamons 2022, nos plans progressent en vue d'accroître la capacité d'exportation d'Ingleside avec l'ajout de 60 MW d'énergie solaire sur place, ce qui permettra à l'installation d'atteindre des émissions nettes négatives.

« Nous mettons également en œuvre notre stratégie de captage du carbone. À cet égard, nous avons récemment annoncé des partenariats et une collaboration avec Capital Power, Lehigh Cement et des collectivités autochtones en vue de l'établissement d'un carrefour de captage et de stockage du carbone dans la région du centre de l'Alberta qui présente la possibilité de séquestration de près de 4 millions de tonnes de CO 2 par année. Le captage et le stockage du carbone seront essentiels à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions à l'échelle mondiale, et nous sommes ravis de mettre à profit notre expertise et notre empreinte avec d'excellents partenaires.

« Dans le secteur Transport de gaz, notre projet de prolongement Cameron est entré en service pour alimenter l'installation de GNL de Calcasieu Pass, et l'entente que nous avons conclue avec Texas LNG rehausse nos possibilités d'exportation vers la côte américaine du golfe du Mexique. Dans l'Ouest canadien, notre gazoduc B.C. Pipeline fait avancer un projet d'expansion de 2,5 G$ visant à desservir la côte Ouest et à répondre à la croissance de la demande sur le marché local. Par ailleurs, nous mettons en œuvre notre programme de modernisation de plusieurs milliards de dollars du réseau Texas Eastern en vue de mettre à niveau et d'électrifier des stations de compression supplémentaires, ce qui améliorera la sécurité et la performance du réseau et permettra la réduction des émissions.

« Notre entreprise de distribution de gaz a ajouté plus de 40 000 clients de gaz naturel l'an dernier et nous avons continué de développer de nouveaux projets à faibles émissions de carbone qui cadrent bien avec notre modèle commercial à faible risque et qui réduisent les émissions pour nos clients. Nous avons maintenant sept projets de gaz naturel renouvelable en exploitation ou en construction avec un bon carnet de nouveaux projets en développement. Notre nouvelle installation d'intégration d'hydrogène à Markham, la première installation du genre en Amérique du Nord, est maintenant en exploitation.

« Notre entreprise d'énergie renouvelable progresse comme prévu dans la construction de quatre projets éoliens extracôtiers en France, y compris notre première installation éolienne flottante, et le premier parc éolien devrait entrer en service d'ici la fin de l'exercice. En Amérique du Nord, dix autres projets d'énergie solaire autonome sont en construction le long de nos oléoducs et de nos gazoducs. Ils produiront près de 100 MW d'énergie renouvelable et contribueront à réduire davantage nos émissions.

« Tout au long de 2021, nous avons démontré de façon plus soutenue que nous sommes un chef de file à tous les égards en matière d'environnement, de société et de gouvernance. Nous avons intégré nos objectifs dans notre cadre d'affaires et d'affectation du capital et avons aligné ces programmes sur la rémunération à l'échelle de notre organisation. Sur le plan de nos objectifs de diversité et d'inclusion, nous avons accru la diversité à tous les échelons de la société, y compris au sein du conseil d'administration. De plus, nous progressons bien vers la réalisation de nos objectifs à moyen et à long terme en matière d'émissions dans l'ensemble de nos activités. Nous avons également ajouté de nouvelles mesures des émissions de portée 3 afin de connaître l'ampleur de ces émissions générées par l'énergie que nous livrons ainsi que notre contribution à la réduction des émissions à l'échelle mondiale au moyen de programmes de gestion de la demande et d'investissements accrus dans l'énergie renouvelable et à faibles émissions de carbone. Nos programmes de gestion de la demande de services publics, par exemple, ont aidé nos clients à éviter l'émission de 55 millions de tonnes de gaz à effet de serre au cours des 26 dernières années.

« Comme nos actionnaires et autres parties prenantes le savent, nous nous sommes engagés à être un chef de file de l'approvisionnement durable en énergie abordable, fiable et sécuritaire pour des millions de personnes en Amérique du Nord et dans le monde. Nous reconnaissons que notre statut de leader du secteur s'accompagne également d'une responsabilité d'amélioration continue, c'est pourquoi nous nous engageons à adopter de nouvelles mesures qui arriment mieux nos activités aux cibles de réduction des émissions que nous avons établies à la fin de 2020.

« Nous assurer que la prise de décisions d'investissement reflète nos objectifs à moyen et à long terme, collaborer avec les maillons de notre chaîne d'approvisionnement pour réduire les émissions de portée 3 et établir des partenariats pour promouvoir les faibles émissions de carbone de façon à stimuler l'innovation dans l'ensemble de nos activités font partie de ces nouvelles mesures. Nous continuerons également à travailler de façon proactive avec les organisations à l'élaboration de lignes directrices basées sur la science pour établir des cibles d'émissions dans le secteur intermédiaire et en mai, notre 21ᵉ rapport annuel sur le développement durable comprendra une analyse de scénarios visant la carboneutralité pour nos émissions.

« En 2022, nous sommes en bonne position pour faire croître le BAIIA et les FTD par action de plus de 8 %. L'exécution de notre programme de croissance garanti et la croissance intrinsèque soutiennent une croissance annuelle composée des flux de trésorerie distribuables par action de 5 % à 7 % de 2021 à 2024. Ces perspectives de croissance visible des flux de trésorerie et un bilan sain soutiennent notre 27e majoration consécutive du dividende, ce qui réitère l'importance que nous accordons au remboursement de capital dans le cadre de notre proposition de valeur pour les actionnaires.

« Pour notre horizon de planification de trois ans, nous prévoyons disposer d'une capacité d'investissement annuelle de l'ordre de 5 G$ à 6 G$, dont une tranche de 3 G$ à 4 G$ sera affectée en priorité aux investissements s'apparentant à un service public. La tranche restante de 2 G$ sera affectée aux autres occasions les plus favorables, y compris les rachats d'actions. Notre récente offre publique de rachat dans le cours normal des activités nous permet de disposer de la souplesse nécessaire pour racheter des actions ordinaires à concurrence de 1,5 G$ et crée un moyen supplémentaire de rembourser le capital aux actionnaires, tout en augmentant le bénéfice par action et les flux de trésorerie distribuables.

« La forte demande à l'égard de la capacité de notre réseau et l'exécution de notre programme d'investissement garanti continuent de favoriser des flux de trésorerie stables et croissants. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les occasions de croissance intrinsèque pour les sources d'énergie conventionnelle et à faibles émissions de carbone pour l'ensemble de nos actifs, ainsi que notre approche rigoureuse en matière d'investissement, offrent à nos actionnaires des perspectives de croissance et une proposition de valeur attrayantes.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS

Les résultats financiers des trimestres et des exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 sont résumés dans le tableau ci-après :



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action; nombre d'actions en millions)









Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR 1 840 1 775

5 816 2 983 Bénéfice par action ordinaire conforme aux PCGR 0,91 0,88

2,87 1,48 Rentrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 2 302 2 254

9 256 9 781 BAIIA ajusté1 3 687 3 201

14 001 13 273 Bénéfice ajusté1 1 376 1 132

5 551 4 894 Bénéfice ajusté par action ordinaire1 0,68 0,56

2,74 2,42 Flux de trésorerie distribuables1 2 487 2 209

10 041 9 440 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 2 024 2 022

2 023 2 020

1 Mesures financières non conformes aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

Le bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR a augmenté de 65 M$, ou 0,03 $ par action, au quatrième trimestre de 2021, par rapport à la période correspondante de 2020.

Pour l'exercice 2021, le bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR a augmenté de 2,8 G$, ou 1,39 $ par action, par rapport à l'exercice 2020.

La comparabilité d'une période à l'autre du bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires conforme aux PCGR subit l'incidence de certains facteurs inhabituels ou peu fréquents ou d'autres facteurs hors exploitation, qui sont indiqués dans le tableau présentant le rapprochement joint à l'annexe A du présent communiqué. Il y a lieu de consulter le rapport de gestion annuel de 2021 déposé de concert avec les états financiers de l'exercice pour un commentaire détaillé sur les résultats financiers conformes aux PCGR.

Au quatrième trimestre de 2021, le bénéfice ajusté a augmenté de 244 M$, ou 0,12 $ par action, principalement en raison de l'incidence nette des facteurs d'exploitation commentés ci-après. Cette hausse a été contrebalancée par la charge d'amortissement accrue sur les nouveaux actifs mis en service en 2021, y compris le tronçon américain dans le cadre du projet de remplacement de la canalisation 3 mis en service au début du quatrième trimestre et Enbridge Ingleside Energy Center, dont l'acquisition a eu lieu à la mi-octobre.

Le bénéfice ajusté de l'exercice 2021 s'est accru de 657 M$, ou 0,32 $ par action, surtout en raison de l'incidence nette des facteurs d'exploitation décrits ci-dessous, ainsi que des taux d'intérêt moins élevés sur les emprunts à court terme et de l'incidence positive de l'affaiblissement du dollar américain sur la conversion de la charge d'intérêts libellée en dollars américains. Ce facteur a été annulé en partie par la charge d'amortissement accrue sur les nouveaux actifs mis en service en 2021.

Pour le quatrième trimestre de 2021, le BAIIA ajusté a augmenté de 486 M$ comparativement à la période correspondante de 2020, ce qui s'explique principalement par l'apport du tronçon américain du projet de remplacement de la canalisation 3 et par l'acquisition d'Enbridge Ingleside Energy Center. Par ailleurs, les résultats ont subi l'effet de l'affaiblissement du dollar américain, qui influe négativement sur la conversion du BAIIA libellé en dollars américains de la société. Le taux de change moyen entre le dollar américain et le dollar canadien a baissé d'environ 3 % pour passer de 1,30 $ au quatrième trimestre de 2020 à 1,26 $ au quatrième trimestre de 2021. Le programme de gestion des risques financiers à l'échelle de l'entreprise d'Enbridge a atténué partiellement l'incidence de l'affaiblissement du dollar américain par le truchement du programme de couverture du change de la société.

Pour l'exercice 2021, le BAIIA ajusté a augmenté de 728 M$ par rapport à celui de l'exercice 2020. Cette hausse s'explique principalement par les facteurs décrits ci-dessus et est annulé en partie par l'apport moins élevé du secteur Services énergétiques. Le taux de change moyen entre le dollar américain et le dollar canadien a baissé d'environ 7 % pour passer de 1,34 $ pour l'exercice 2020 à 1,25 $ pour l'exercice 2021.

Les FTD du quatrième trimestre, qui se sont établis à 2,5 G$, ont augmenté de 278 M$ comparativement au quatrième trimestre de 2020, principalement en raison de l'incidence des facteurs d'exploitation susmentionnés, hausse contrebalancée par l'augmentation des impôts en trésorerie pour le trimestre et par la baisse de l'excédent des distributions en trésorerie sur la quote-part du bénéfice des satellites.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, les FTD se sont établis à 10,0 G$, en hausse de 601 M$ par rapport à 2020, en raison des facteurs d'exploitation susmentionnés ainsi que de la baisse des dépenses d'investissement de maintien, principalement liées aux services publics, de la charge d'intérêts moins élevée et de la baisse de l'excédent des distributions en trésorerie sur la quote-part du bénéfice des satellites.

Outre les éléments dont il est question ci-dessus, le BAIIA ajusté, le bénéfice ajusté et les FTD ont tous été touchés par la constatation, au quatrième trimestre, d'une provision au titre du tarif international conjoint (« TIC ») pour les volumes expédiés sur le réseau principal entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021. Ces facteurs sont commentés plus en détail à la rubrique Flux de trésorerie distribuables. La rubrique BAIIA ajusté par secteur ci-après présente de l'information financière sectorielle détaillée ainsi qu'une analyse des résultats.

SITUATION FINANCIÈRE

La société est actuellement notée BBB+, ou l'équivalent, par les quatre agences de notation du crédit, ce qui reflète le fait que la solidité financière d'Enbridge et la résilience de ses flux de trésorerie sont au premier plan du secteur. La situation financière d'Enbridge devrait se raffermir en 2022 et le ratio de la dette sur le BAIIA devrait se situer dans le bas de sa fourchette cible de 4,5 fois à 5,0 fois alors qu'est réalisé l'apport au BAIIA annualisé des projets d'investissement et des acquisitions d'environ 14 G$ menés à bien en 2021.

En janvier 2022, la société a émis des titres hybrides d'un montant de 750 M$ sur le marché canadien des titres de créance. Le produit net du placement servira à racheter les actions privilégiées à taux rajustable minimum et à dividende cumulatif rachetables, série 17 en circulation (TSX : ENB.PF.I) le 1er mars 2022. Ces titres hybrides seront traités partiellement comme des capitaux propres par les agences de notation ce qui permettra de réduire les coûts de financement globaux compte tenu d'un taux d'intérêt nominal effectif inférieur.

PERSPECTIVES FINANCIÈRES

La société a réitéré ses prévisions financières pour 2022, annoncées en décembre, qui comprennent un BAIIA ajusté entre 15,0 G$ et 15,6 G$ et des FTD par action entre 5,20 $ et 5,50 $.

En 2022, la croissance devrait provenir principalement de l'augmentation des volumes transportés sur le réseau principal, qui devraient s'établir en moyenne à 2,95 millions de barils par jour (« Mb/j »), de l'apport sur un exercice complet des projets mis en service en 2021, y compris le projet de remplacement de la canalisation 3 et l'acquisition de l'Ingleside Energy Center, ainsi que de l'exécution de notre programme de croissance de 2022, ces facteurs étant contrebalancés par la faiblesse persistante du secteur Services énergétiques en raison du marché toujours en déport et du rétrécissement des écarts.

Enbridge a majoré de 3 % son dividende trimestriel de 2022 pour le porter à 0,86 $ (3,44 $ par année) par action, à compter du dividende payable le 1er mars 2022 aux actionnaires inscrits le 15 février 2022.

MISE À JOUR SUR L'EXÉCUTION DES PROJETS DE CROISSANCE GARANTIS

En 2021, Enbridge a mis en service, dans chacune de ses quatre entreprises, des projets de croissance d'une valeur d'environ 10 G$. Ces projets devraient faire des apports appréciables au BAIIA et aux FTD en 2022, notamment :

le tronçon américain de 4,0 G$ US du projet de remplacement de la canalisation 3 et le prolongement connexe de l'accès vers le sud de 0,5 G$ US qui fera passer la capacité à 1,2 Mb/j;

l'accroissement de 90 milliers de barils par jour (« kb/j ») de 0,1 G$ US de la capacité du pipeline Flanagan Sud ;

; le programme de fiabilité et d'agrandissement du réseau T-South de 1,0 G$ et le projet Spruce Ridge de 0,4 G$ qui rehaussent la capacité de B.C. Pipeline;

le programme de modernisation de 1,0 G$ US dans le secteur Transport de gaz en 2021;

le projet de prolongement Cameron de 0,1 G$ US le long de la côte américaine du golfe du Mexique pour alimenter en gaz naturel l'installation de GNL de Calcasieu Pass;

0,1 G$ US le long de la côte américaine du golfe du Mexique pour alimenter en gaz naturel l'installation de GNL de Calcasieu Pass; les projets associés Appalachia to Market et de prolongement Middlesex de 0,1 G$ US, qui assurent un approvisionnement fiable en gaz naturel dans le Nord-Est des États-Unis;

de 0,1 G$ US, qui assurent un approvisionnement fiable en gaz naturel dans le Nord-Est des États-Unis; le programme d'investissement de croissance de 0,9 G$ de l'entreprise de distribution de gaz naturel en 2021.

Au quatrième trimestre, Enbridge a conclu l'acquisition précédemment annoncée de Moda Midstream Operating LLC pour la somme de 3,0 G$ US, ce qui comprend l'Ingleside Energy Center ainsi que les actifs pipeliniers et logistiques s'y rattachant. La société travaille à l'aménagement d'installations pouvant stocker environ deux millions de barils supplémentaires approuvés et d'une installation d'énergie solaire pouvant générer jusqu'à 60 MW qui sera située sur le site.

Aujourd'hui, Enbridge a annoncé qu'elle allait de l'avant avec la deuxième phase du programme de modernisation du réseau Texas Eastern, dont le coût en capital totalise environ 0,4 G$ US, afin de moderniser des stations de compression vieillissantes à l'échelle du réseau Texas Eastern et de rehausser la sécurité et la fiabilité du réseau tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ce travail sera accompli par étapes, et la mise en service devrait commencer en 2024. La société s'attend à obtenir des rendements appropriés sur ces investissements au moyen du dépôt de dossiers tarifaires périodiques pour le réseau Texas Eastern.

La société a également annoncé la deuxième phase de l'expansion du réseau Texas Eastern, Appalachia to Market, d'un montant de 0,1 G$ US, afin d'étendre l'approvisionnement en gaz naturel dans le nord-est des États-Unis pour répondre à la demande locale. Cette phase devrait être mis en service en 2025.

Compte tenu du capital nouvellement autorisé, le programme actuel de projets de croissance garantis de la société s'élève à environ 10 G$ et il est appuyé par des modèles commerciaux qui cadrent entièrement avec le modèle à faible risque d'Enbridge. Le programme comprend des besoins en capitaux proportionnels pour les programmes de modernisation du secteur Transport de gaz et de croissance de l'entreprise de distribution de gaz naturel au sein du secteur Distribution de gaz, quatre projets éoliens extracôtiers en France d'une capacité de production cumulée de 1,5 GW (capacité nette de 0,3 GW) et un certain nombre d'autres projets de petite envergure dans chacune des entreprises d'Enbridge.

AUTRES ACTUALITÉS

Contrats visant le réseau principal

Le 26 novembre 2021, la Régie de l'énergie du Canada (la « Régie ») a refusé la demande d'Enbridge visant la mise en œuvre d'un service garanti sur le réseau principal au Canada. À la suite de la décision de la Régie, Enbridge a entrepris un processus visant à négocier avec ses clients et parties prenantes une structure de tarification future pour le réseau principal au Canada.

Actuellement, la société propose en parallèle deux cadres commerciaux possibles pour le réseau principal, soit i) un nouvel accord de tarification incitative qui pourrait être semblable à l'entente de tarification concurrentielle (« ETC ») échue le 30 juin 2021 et ii) une demande de tarification fondée sur le coût du service pour le réseau principal au Canada. La société prévoit que le processus de consultation et de négociation avec le secteur progressera au cours du premier semestre de 2022 et qu'il est possible qu'une proposition de règlement de tarification incitative fondée sur le coût des services soit déposée auprès de la Régie pour examen plus tard cette année.

Ces deux cadres proposent d'intéressants rendements ajustés selon le risque quant à l'exploitation du réseau principal au Canada et la fourchette de résultats financiers prévus ne devrait pas avoir d'incidence importante sur les perspectives financières d'Enbridge.

Conformément aux modalités de l'ETC, Enbridge perçoit des droits provisoires correspondant aux droits en vigueur le 30 juin 2021, date d'échéance de l'ETC, qui peuvent être remboursés. Pour tenir compte de l'incertitude des droits futurs, la société a comptabilisé des provisions relativement aux résultats du réseau principal entre le 31 juillet et le 31 décembre 2021 et aux prévisions pour 2022 et les trois prochains exercices.

Captage et stockage du carbone (« CSC »)

Enbridge a annoncé un projet collaboratif à plusieurs intervenants visant à mettre sur pied un nouveau carrefour du carbone à accès ouvert à Wabamun, dans le centre de l'Alberta (le « carrefour du carbone de Wabamun »), ce qui comprend un protocole d'entente conclu le 26 janvier 2022 en vue d'une collaboration avec Lehigh Cement, qui fait partie du HeidelbergCement Group (« Lehigh »), pour créer une solution de stockage du carbone pour la cimenterie de Lehigh située à Edmonton, en Alberta. Lehigh développe actuellement la première solution de CSC à grande échelle en Amérique du Nord pour l'industrie du ciment à son installation d'Edmonton dans le but de capter environ 780 000 tonnes de CO 2 par année. Les émissions captées seraient transportées par pipeline et séquestrées de façon permanente par Enbridge et, sous réserve de l'obtention des droits de séquestration du carbone et des approbations réglementaires, l'installation pourrait être en service dès 2025.

Le protocole d'entente avec Lehigh, conjointement avec le protocole d'entente avec Capital Power Corporation (« Capital Power ») annoncé le 29 novembre 2021, représente une occasion de capter des émissions d'environ 4 millions de tonnes de CO 2 par année par les installations de ces entreprises au carrefour du carbone de Wabamun proposé.

De plus, le 3 février 2022, Enbridge et le First Nation Capital Investment Partnership regroupant quatre nations autochtones du centre de l'Alberta ont annoncé la signature d'une lettre d'intention en vue d'un travail de collaboration visant à faire progresser l'aménagement du carrefour du carbone de Wabamun. Les quatre Premières Nations signataires du Traité no 6 représentent collectivement plus de 10 000 membres qui habitent ou non dans les réserves, dont la Première Nation Alexander, la Nation sioux des Nakota d'Alexis, la Nation crie d'Enoch et la Première Nation Paul. Une lettre d'intention distincte a également été signée avec l'association communautaire des Métis du Lac Ste-Anne. Cette collaboration et ce partenariat témoignent de l'engagement d'Enbridge à l'égard de la réconciliation avec les Autochtones et, plus précisément, de la participation significative des nations, des communautés et des groupes autochtones à l'élaboration de projets énergétiques.

Enbridge participe au processus de demande de propositions de projet complètes pour les centres de stockage du carbone du gouvernement de l'Alberta.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 31 décembre 2021, la TSX a approuvé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités d'Enbridge visant le rachat, aux fins d'annulation, d'un maximum de 31 062 331 actions ordinaires d'Enbridge en circulation, jusqu'à concurrence d'un total de 1,5 G$. L'offre de rachat est entrée en vigueur le 5 janvier 2022 et son échéance est le 4 janvier 2023 ou toute date antérieure à laquelle Enbridge aura racheté le nombre maximal d'actions ordinaires permis.

Les rachats d'actions effectués en vertu de l'offre de rachat de la société reposeront sur le maintien d'un bilan solide, sur une bonne performance de l'entreprise ainsi que sur la disponibilité et l'attrait d'autres possibilités d'investissement de capitaux.

La mise en œuvre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités nous offre la souplesse nécessaire pour racheter nos actions ordinaires et crée un moyen supplémentaire d'accroître le rendement du capital pour les actionnaires, tout en augmentant le bénéfice par action et les flux de trésorerie distribuables.

MISE À JOUR SUR NOTRE LEADERSHIP EN MATIÈRE D'ESG

Enbridge s'est engagée à mettre en œuvre des pratiques et un rendement ESG de premier plan qui sont depuis longtemps au cœur de notre façon d'exercer des activités. À cette fin, la société s'est fixé d'ambitieux objectifs ESG en 2020, qui comprennent la carboneutralité pour nos émissions de portée 1 et 2 d'ici 2050 et une cible à moyen terme de réduction de l'intensité de ses émissions des gaz à effet de serre (GES) de 35 % d'ici 2030. Ces objectifs ont été élaborés de façon à favoriser l'alignement sur les objectifs de l'Accord de Paris, et la société est déterminée à continuer de prendre les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs liés aux changements climatiques.

La société a intégré ses objectifs ESG à la rémunération incitative à l'échelle de l'entreprise et à des financements liés au développement durable de 3 G$. Chacun des secteurs d'exploitation de la société a également élaboré des plans pluriannuels de réduction des émissions qui sont en cours de mis en œuvre et qui feront l'objet d'un suivi étroit.

Pour 2021, la société estime que l'intensité des émissions de GES est d'environ 21 % inférieure à son niveau de référence de 2018 et qu'elle progresse vers son objectif de 2030. De plus, en 2021, la société a accru l'information présentée sur les émissions afin d'inclure de nouvelles mesures conçues pour évaluer l'intensité des émissions de l'énergie livrée et les émissions évitées sur plus de deux décennies d'investissement dans les énergies renouvelables, les carburants à faible teneur en carbone et les programmes de gestion de la demande.

Enbridge vise à renforcer continuellement son approche en matière d'information sur les émissions et de réduction de ces émissions. En 2021, Enbridge a établi une base solide et la société élargit maintenant son approche pour y inclure les mesures supplémentaires suivantes :

s'assurer que les décisions d'investissement sont conformes aux objectifs de réduction des émissions à moyen et à long terme d'Enbridge;

continuer de travailler de façon proactive avec d'autres organisations à l'élaboration de lignes directrices basées sur la science pour élaborer des cibles d'émissions pour le secteur intermédiaire;

travailler avec les principaux fournisseurs pour soutenir la réduction supplémentaire des émissions de portée 3;

mettre à jour les informations fournies dans le cadre du GIFCC dans le 21ᵉ rapport annuel sur le développement durable de la société afin d'y inclure une analyse de scénarios visant la carboneutralité pour nos émissions;

poursuivre le développement de partenariats en matière d'énergie à faibles émissions de carbone afin de stimuler l'innovation dans l'ensemble de nos activités, en mettant l'accent sur l'énergie renouvelable, le gaz naturel renouvelable, l'hydrogène et le captage du carbone.

RÉSULTATS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2021

Le tableau ci-après résume le BAIIA par secteur, le bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires et les rentrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation de la société comptabilisés conformément aux PCGR pour le quatrième trimestre et l'exercice 2021.

BAIIA PAR SECTEUR ET FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION CONFORMES AUX PCGR



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









Oléoducs 2 141 2 403

7 897 7 683 Transport de gaz et services intermédiaires 946 857

3 671 1 087 Distribution et stockage de gaz 743 463

2 117 1 748 Production d'énergie renouvelable 146 147

508 523 Services énergétiques 66 (224)

(313) (236) Éliminations et divers 165 385

356 (113) BAIIA1 4 207 4 031

14 236 10 692











Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 1 840 1 775

5 816 2 983











Rentrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 2 302 2 254

9 256 9 781

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

Aux fins d'évaluation de sa performance, la société ajuste le bénéfice, le BAIIA par secteur et les rentrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation comptabilisés conformément aux PCGR pour en exclure les facteurs inhabituels ou peu fréquents ou d'autres facteurs hors exploitation, ce qui permet à la direction et aux investisseurs de comparer avec plus d'exactitude la performance de la société d'une période à l'autre en fonction de la normalisation des éléments qui ne sont pas représentatifs de la performance commerciale sous-jacente. Ces données sont présentées dans les tableaux ci-après. Les rapprochements du BAIIA, du BAIIA ajusté, du BAIIA ajusté par secteur, du bénéfice ajusté, du bénéfice ajusté par action et des FTD avec leurs équivalents les plus proches selon les PCGR sont fournis en annexe à la fin du présent communiqué.

FLUX DE TRÉSORERIE DISTRIBUABLES



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens,

sauf les montants par action)









Oléoducs 2 108 1 787

7 731 7 182 Transport de gaz et services intermédiaires 922 878

3 850 3 895 Distribution et stockage de gaz 450 492

1 853 1 822 Production d'énergie renouvelable 140 146

496 507 Services énergétiques (83) (82)

(360) (119) Éliminations et divers 150 (20)

431 (14) BAIIA ajusté1, 3 3 687 3 201

14 001 13 273 Investissements de maintien (274) (320)

(686) (915) Charge d'intérêts1 (747) (705)

(2 724) (2 846) Impôts sur les bénéfices exigibles1 (142) (17)

(352) (342) Distributions aux participations ne donnant pas

le contrôle1 (64) (68)

(271) (300) Distributions en trésorerie supérieures à la quote-part

du bénéfice des satellites1 65 170

313 649 Dividendes sur les actions privilégiées (93) (96)

(367) (380) Autres rentrées de trésorerie non comptabilisées dans les produits2 53 42

127 292 Autres ajustements hors trésorerie 2 2

-- 9 FTD3 2 487 2 209

10 041 9 440 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

en circulation 2 024 2 022

2 023 2 020

1 Ces montants sont présentés déduction faite des éléments d'ajustement. 2 Comprend la trésorerie reçue, déduction faite des produits comptabilisés au titre de contrats sur les droits de rattrapage et d'ententes similaires donnant lieu à des produits reportés. 3 Mesures financières non conformes aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

Les FTD du quatrième trimestre de 2021 ont augmenté de 278 M$ comparativement à ceux du trimestre correspondant de 2020, en raison principalement des facteurs d'exploitation mentionnés plus loin à la rubrique BAIIA ajusté par secteur et ce qui suit :

Diminution des investissements de maintien du secteur Distribution et stockage de gaz, en raison de l'échéancier des décaissements. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par ce qui suit :

Hausse de la charge d'impôts exigibles attribuable à la hausse du bénéfice et au calendrier de comptabilisation de l'impôt minimum des États-Unis;

Hausse de la charge d'intérêts en raison de la réduction des intérêts capitalisés compte tenu de la mise en service du tronçon américain du projet de remplacement de la canalisation 3 au quatrième trimestre de 2021.

Diminution de l'excédent des distributions en trésorerie sur la quote-part du bénéfice des satellites en raison principalement de la hausse de la quote-part du bénéfice de certains satellites (comptabilisé dans le BAIIA ajusté) pour lesquels les distributions en trésorerie correspondantes n'ont pas augmenté au cours du trimestre.

Les FTD de l'exercice 2021 ont augmenté de 601 M$ comparativement à 2020 en raison surtout des facteurs décrits ci-dessus ainsi que de la baisse de la charge d'intérêts pour les neuf premiers mois de 2021 compte tenu des taux d'intérêt moins élevés sur les emprunts à court terme et de l'incidence positive de l'affaiblissement du dollar américain sur la conversion des paiements d'intérêts sur la dette libellée en dollars américains. De plus, les FTD de l'exercice complet ont subi l'incidence des facteurs d'exploitation dont il est question ci-dessous à la rubrique BAIIA ajusté par secteur.

BÉNÉFICE AJUSTÉ



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens,

sauf les montants par action)









BAIIA ajusté1 3 687 3 201

14 001 13 273 Amortissement (1 047) (946)

(3 852) (3 712) Charge d'intérêts2 (734) (694)

(2 675) (2 793) Impôts sur les bénéfices2 (406) (304)

(1 429) (1 437) Participations ne donnant pas le contrôle2 (31) (29)

(121) (57) Dividendes sur les actions privilégiées (93) (96)

(373) (380) Bénéfice ajusté1 1 376 1 132

5 551 4 894 Bénéfice ajusté par action ordinaire 0,68 0,56

2,74 2,42

1 Mesures financières non conformes aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué. 2 Ces montants sont présentés déduction faite des éléments d'ajustement.

Le bénéfice ajusté a augmenté de 244 M$ et le bénéfice ajusté par action a progressé de 0,12 $ par rapport au quatrième trimestre de 2020, principalement en raison des facteurs d'exploitation décrits ci-dessous à la rubrique BAIIA ajusté par secteur ainsi qu'en raison de ce qui suit :

Augmentation de la charge d'amortissement sur les nouveaux actifs mis en service en 2021, y compris le tronçon américain du projet de remplacement de la canalisation 3 au quatrième trimestre et l'acquisition de l'Ingleside Center en octobre.

Accroissement de la charge d'intérêts découlant de la réduction des intérêts capitalisés compte tenu de la mise en service du tronçon américain du projet de remplacement de la canalisation 3.

Pour l'exercice, le bénéfice ajusté a augmenté de 657 M$ et le bénéfice ajusté par action a progressé de 0,32 $ comparativement à 2020, principalement en raison des facteurs d'exploitation commentés ci-après sous la rubrique BAIIA ajusté par secteur et de la hausse de l'amortissement susmentionnée. Au quatrième trimestre, l'incidence de la charge d'intérêts plus élevée en raison de la réduction des intérêts capitalisés a été contrebalancée, pour l'exercice complet, par l'effet des taux d'intérêt moins élevés sur les emprunts à court terme ainsi que par l'incidence positive de l'affaiblissement du dollar américain sur la conversion des paiements d'intérêt sur la dette libellée en dollars américains.

BAIIA AJUSTÉ PAR SECTEUR

Le BAIIA ajusté des activités libellées en dollars américains pour le quatrième trimestre a été converti en dollars canadiens à un taux de change moyen plus faible entre le dollar américain et le dollar canadien de 1,26 $ CA/$ US, par rapport à 1,30 $ CA/$ US pour la période correspondante de 2020. Pour l'exercice, le BAIIA ajusté des activités libellées en dollars américains a été converti à un taux de change moyen entre le dollar américain et le dollar canadien de 1,25 $ CA/$US en 2021 comparativement à 1,34 $ CA/$US en 2020. Le bénéfice libellé en dollars américains est en partie couvert par le programme de gestion du risque financier qui s'applique à l'échelle de la société. Les règlements d'instruments de couverture compensatoires sont comptabilisés au sein de l'unité Éliminations et divers.

OLÉODUCS



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









Réseau principal 1 202

1 032



4 466

4 102

Réseau régional des sables bitumineux 234

234



927

839

Réseau de la côte américaine du golfe du Mexique

et du milieu du continent 317

206



1 019

920

Autres réseaux1 355

315



1 319

1 321

BAIIA ajusté2 2 108

1 787



7 731

7 182





















Données d'exploitation (livraisons moyennes -

en milliers de b/j)

















Réseau principal - volume hors Gretna3 3 014

2 651



2 765

2 622

Réseau régional des sables bitumineux4 1 983

1 919



1 929

1 641

Tarif international conjoint (« TIC »)5 4,27 $ 4,27 $

4,27 $ 4,24 $ Droits supplémentaires au titre de l'entente

de tarification concurrentielle (« ETC »)5 0,26 $ 0,26 $

0,26 $ 0,19 $ Droits supplémentaires pour le remplacement

de la canalisation 35,6 0,94 $ 0,20 $

0,94 $ 0,20 $

1 Le poste « Autres » comprend le pipeline Southern Lights, le réseau Express-Platte, le réseau Bakken et les pipelines d'amenée et autres. 2 Mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué. 3 Le débit du réseau principal représente les livraisons sur le réseau principal hors Gretna, au Manitoba, soit les livraisons aux États Unis et dans l'Est du Canada à partir de l'Ouest canadien. 4 Les volumes visent le pipeline d'Athabasca, le pipeline Waupisoo, le pipeline Woodland et le réseau Wood Buffalo, et ne comprennent pas les canalisations latérales du réseau régional des sables bitumineux. 5 Les droits repères aux termes du TIC et leurs composantes sont établis en dollars américains, et le risque de change sur le tronçon canadien du réseau principal de la société est couvert en majeure partie. Le tronçon canadien du réseau principal représente environ 55 % du total des produits du réseau principal et le taux de change effectif moyen pour le tronçon canadien du réseau principal était de 1,27 $ CA/$ US pour le quatrième trimestre de 2021 (1,21 $ CA/$ US pour le quatrième trimestre de 2020) et de 1,25 $ CA/$ US pour l'exercice 2021 (1,19 $ CA/$ US pour l'exercice 2020). Les résultats du tronçon américain du réseau principal sont visés par la conversion des devises à l'instar des autres entreprises de la société établies aux États-Unis, dont les résultats sont convertis au taux moyen sur le marché au comptant pour une période donnée. L'exposition à la conversion du dollar américain est en partie couverte par le programme de gestion du risque financier qui s'applique à l'échelle de la société. Les règlements d'instruments de couverture compensatoires sont comptabilisés au sein de l'unité Éliminations et divers. 6 Les droits supplémentaires provisoires de 0,20 $ US pour le tronçon canadien du projet de remplacement de la canalisation 3, mis en service le 1er décembre 2019, ont été perçus jusqu'au 1er octobre 2021. Les droits supplémentaires provisoires ont été remplacés par les droits supplémentaires totaux sur le remplacement de la canalisation 3 à compter du 1er octobre 2021 à la suite de l'achèvement du tronçon américain du projet de remplacement de la canalisation 3.

Le BAIIA ajusté du secteur Oléoducs a progressé de 321 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2020, principalement en raison des facteurs suivants :

Augmentation du débit du réseau principal attribuable à l'accroissement de capacité de la canalisation 3 mise en service le 1 er octobre, à l'augmentation des droits en raison de l'application de droits supplémentaires totaux sur le remplacement de la canalisation 3 de 0,935 $ US par baril à compter d'octobre 2021, comparativement aux droits supplémentaires de 0,20 $ US par baril pour le tronçon canadien dans le cadre du projet et à un taux de couverture du change effectif plus élevé (1,27 $ CA en 2021, contre 1,21 $ CA en 2020) sur les couvertures utilisées pour gérer le risque de change sur les produits du réseau principal au Canada libellés en dollars américains, facteurs contrebalancés par la constatation d'une provision pour les volumes expédiés sur le réseau principal entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2021.

octobre, à l'augmentation des droits en raison de l'application de droits supplémentaires totaux sur le remplacement de la canalisation 3 de 0,935 $ US par baril à compter d'octobre 2021, comparativement aux droits supplémentaires de 0,20 $ US par baril pour le tronçon canadien dans le cadre du projet et à un taux de couverture du change effectif plus élevé (1,27 $ CA en 2021, contre 1,21 $ CA en 2020) sur les couvertures utilisées pour gérer le risque de change sur les produits du réseau principal au libellés en dollars américains, facteurs contrebalancés par la constatation d'une provision pour les volumes expédiés sur le réseau principal entre le 1 juillet et le 31 décembre 2021. Augmentation de l'apport du réseau de la côte américaine du golfe du Mexique et du milieu du continent découlant surtout de l'acquisition d'Ingleside Energy Center au quatrième trimestre de 2021 et de l'apport supérieur sur le réseau pipelinier de pétrole brut Seaway. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par ce qui suit :

de l'apport supérieur sur le réseau pipelinier de pétrole brut Seaway. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par ce qui suit : Incidence défavorable de la conversion du BAIIA libellé en dollars américains à un taux de change moyen plus bas entre le dollar américain et le dollar canadien, qui a été partiellement compensée par les gains de couverture réalisés par l'unité Éliminations et divers dans le cadre du programme de gestion du risque financier qui s'applique à l'échelle de la société.

Le BAIIA ajusté de l'exercice 2021 du secteur Oléoducs a progressé de 549 M$ par rapport à celui de l'exercice 2020, principalement en raison des facteurs susmentionnés ainsi que du débit supérieur sur le réseau principal et le réseau régional des sables bitumineux compte tenu de l'atténuation des incidences de la pandémie de COVID-19 sur la demande de pétrole brut et de l'achèvement du projet d'expansion du pipeline Woodland en juin 2021.

TRANSPORT DE GAZ ET SERVICES INTERMÉDIAIRES



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









Transport de gaz aux États-Unis 670 673

2 905 3 090 Transport de gaz au Canada 125 140

537 494 Services intermédiaires aux États-Unis 91 40

260 156 Autres 36 25

148 155 BAIIA ajusté1 922 878

3 850 3 895

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

Le BAIIA ajusté du secteur Transport de gaz et services intermédiaires a augmenté de 44 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2020, principalement en raison de ce qui suit :

Apport supérieur au secteur Transport de gaz aux États- Unis de la phase III du projet Atlantic Bridge, mise en service en janvier 2021, et hausse des produits en raison de l'absence de restrictions liées à la pression auxquelles le réseau Texas Eastern était assujetti en 2020;

phase III du projet Atlantic Bridge, mise en service en janvier hausse des produits en raison de l'absence de restrictions liées à la pression auxquelles le réseau Texas Eastern était assujetti en 2020; Apport accru des services intermédiaires aux États-Unis en raison de l'augmentation du prix des marchandises pour les coentreprises Aux Sable et DCP Midstream d'Enbridge; ces facteurs ont été en partie contrebalancés par ce qui suit :

et DCP Midstream d'Enbridge; ces facteurs ont été en partie contrebalancés par ce qui suit : Apport moindre du secteur Transport de gaz au Canada en raison du calendrier des charges d'exploitation et d'administration au quatrième de 2021; ce recul a été en partie contrebalancé par l'apport plus élevé découlant de la mise en service au cours du trimestre des dernières phases dans le cadre des projets d'agrandissement du réseau T-South et de Spruce Ridge.

en raison du calendrier des charges d'exploitation et d'administration au quatrième de 2021; ce recul a été en partie contrebalancé par l'apport plus élevé découlant de la mise en service au cours du trimestre des dernières phases dans le cadre des projets d'agrandissement du réseau T-South et de Spruce Ridge. Incidence défavorable de la conversion du BAIIA libellé en dollars américains à un taux de change moyen plus bas entre le dollar américain et le dollar canadien se répercutant principalement sur les résultats du secteur Transport de gaz et services intermédiaires aux États-Unis, qui a été partiellement compensée par les gains réalisés dans l'unité Éliminations et divers relativement au programme de gestion du risque financier qui s'applique à l'échelle de la société.

Le BAIIA ajusté de l'exercice 2021 du secteur Transport de gaz et services intermédiaires a diminué de 45 M$ par rapport à l'exercice 2020 en raison des facteurs décrits ci-dessus ainsi que de l'absence de produits rétroactifs comptabilisés en 2020 au titre du règlement des droits provisoires perçus auprès des expéditeurs pour Texas Eastern, ce qui se répercute sur les résultats du secteur Transport de gaz aux États-Unis.

DISTRIBUTION ET STOCKAGE DE GAZ



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









Enbridge Gas Inc. (« EGI ») 427 455

1 744 1 741 Autres 23 37

109 81 BAIIA ajusté1 450 492

1 853 1 822











Données d'exploitation









EGI









Volumes (en milliards de pieds cubes) 560 507

1 943 1 793 Nombre de clients actifs2 (en millions)





3,8 3,8 Degrés-jours de chauffage3









Chiffres réels 1 144 1 234

3 494 3 657 Prévisions fondées sur les volumes en présence

de températures normales4 1 317 1 310

3 855 3 843

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué. 2 Le nombre de clients actifs correspond au nombre de clients consommant du gaz naturel à la fin de la période visée. 3 Les degrés-jours de chauffage sont la mesure de la rigueur du froid et ils indiquent les besoins volumétriques en gaz naturel utilisé à des fins de chauffage dans les zones de desserte d'EGI. 4 Les températures normales correspondent aux prévisions météorologiques d'EGI dans ses anciennes zones de tarification conformément à la méthodologie approuvée par la Commission de l'énergie de l'Ontario.

Le BAIIA ajusté du secteur Distribution et stockage de gaz varie habituellement en fonction des saisons. Il est généralement plus élevé au premier et au quatrième trimestres en raison de la demande de volumes supérieurs durant la saison de chauffage. L'ampleur des fluctuations saisonnières du BAIIA varie d'un exercice à l'autre puisqu'elle reflète l'incidence sur les volumes acheminés des températures plus chaudes ou plus froides que la normale. Le poste « Autres » tient compte des apports de Noverco. La cession de Noverco a été conclue le 30 décembre 2021.

Le BAIIA ajusté du secteur Distribution et stockage de gaz a diminué de 42 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2020, principalement en raison des facteurs suivants :

Incidence négative d'environ 16 M$ des températures plus chaudes en 2021.

Hausse des charges d'exploitation et d'administration découlant en grande partie du calendrier des coûts liés à l'exploitation, à l'intégrité des pipelines et à la sécurité d'un trimestre à l'autre, annulée en partie par ce qui suit :

Accroissement des charges liées à la distribution découlant de l'augmentation des tarifs et de l'élargissement de la clientèle.

Comparativement aux prévisions météorologiques normales prises en compte dans les tarifs, le temps plus doux au quatrième trimestre de 2021 a eu une incidence défavorable d'environ 31 M$ sur le BAIIA, comparativement à une incidence défavorable d'environ 15 M$ au quatrième trimestre de 2020.

Le BAIIA ajusté de l'exercice 2021 du secteur Distribution et stockage de gaz a progressé de 31 M$ par rapport à celui de l'exercice 2020 en raison des mêmes facteurs décrits ci-dessus. Pour l'exercice 2021, comparativement aux prévisions météorologiques normales prises en compte dans les tarifs, le temps plus doux a eu une incidence défavorable d'environ 55 M$ sur le BAIIA, tandis qu'il avait eu une incidence défavorable d'environ 33 M$ pour l'exercice 2020.

PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









BAIIA ajusté1 140 146

496 507

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

Le BAIIA ajusté du secteur Production d'énergie renouvelable a diminué de 6 M$ comparativement au quatrième trimestre de 2020, ce qui s'explique avant tout par la diminution des ressources éoliennes aux centrales éoliennes au Canada.

Le BAIIA ajusté de l'exercice 2021 du secteur Production d'énergie renouvelable a affiché un recul de 11 M$ comparativement à celui de l'exercice 2020 en raison des facteurs susmentionnés et de ce qui suit :

Diminution des ressources éoliennes aux installations éoliennes aux États-Unis, y compris l'incidence de la tempête hivernale ayant frappé le Texas en février 2021.

en février 2021. L'absence des remboursements reçus en 2020 par certaines centrales éoliennes au Canada à la suite d'un changement d'exploitant, annulée en partie par ce qui suit :

à la suite d'un changement d'exploitant, annulée en partie par ce qui suit : Les honoraires touchés à la clôture, au premier trimestre de 2021, sur la vente à Investissements RPC de la participation de 49 % d'Enbridge dans trois projets éoliens extracôtiers en cours d'aménagement en France .

SERVICES ÉNERGÉTIQUES



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









BAIIA ajusté1 (83) (82)

(360) (119)

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

Le BAIIA ajusté du secteur Services énergétiques a diminué de 1 M$ comparativement au quatrième trimestre de 2020 et de 241 M$ comparativement à l'exercice 2020. La baisse s'explique par ce qui suit :

Importante compression des différentiels d'emplacement et de qualité sur certains marchés et occasions de stockage réduites en raison d'un marché en déport.

Incidence négative de l'importante tempête hivernale ayant frappé le Midwest américain en février 2021.

Ces conditions ont donné lieu à de moindres possibilités de dégager des marges de transport rentables à l'égard des installations pour lesquelles les Services énergétiques ont des obligations de capacité.

ÉLIMINATIONS ET DIVERS



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









Recouvrement de frais d'exploitation et d'administration 103 (8)

256 158 Gains (pertes) réalisés sur le règlement de couvertures de change 47 (12)

175 (172) BAIIA ajusté1 150 (20)

431 (14)

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez vous reporter à la section en annexe « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué.

Le recouvrement de frais d'exploitation et d'administration pour cette unité reflète le coût des services centralisés (y compris l'amortissement des actifs non sectoriels), compte tenu des montants recouvrés auprès des unités fonctionnelles pour la prestation de ces services. Le bénéfice libellé en dollars américains de ce secteur d'exploitation est converti aux taux de change moyens du trimestre, et l'effet de compensation des règlements effectués aux termes du programme de couverture de change de la société est constaté dans les résultats de ce secteur.

Le BAIIA ajusté de l'unité Éliminations et divers a augmenté de 170 M$ comparativement au quatrième trimestre de 2020, en raison des facteurs suivants :

Hausse des gains de change réalisés, comparativement aux pertes de change réalisées en 2020, attribuables à la baisse du taux de change moyen du dollar américain, qui s'est établi à 1,26 $ au quatrième trimestre de 2021 (1,30 $ au quatrième trimestre de 2020) alors que le taux de couverture s'est établi à 1,30 $ au quatrième trimestre de 2021 (1,29 $ au quatrième trimestre de 2020).

Avantages annualisés des mesures de compression des coûts exécutées en 2020.

Le BAIIA ajusté de l'exercice 2021 de l'unité Éliminations et divers a augmenté de 445 M$ par rapport à celui de l'exercice 2020, en raison des facteurs susmentionnés. Pour l'exercice 2021, le taux de change moyen s'est établi à 1,25 $ (1,34 $ en 2020), tandis que le taux de couverture s'est établi à 1,30 $ (1,29 $ en 2020).

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Enbridge tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 11 février 2022 à 9 h, heure de l'Est (7 h, heure des Rocheuses), pour faire le point sur la situation globale de la société et passer en revue les résultats financiers du quatrième trimestre de 2021. Analystes, membres des médias et autres parties intéressées qui souhaitent y assister doivent composer sans frais le (833) 233-4460, ou le (647) 689-4543 en Amérique du Nord ou à l'extérieur de l'Amérique du Nord ainsi que le code d'identification 6486063. La conférence sera diffusée en direct sur Internet à l'adresse https://event.on24.com/wcc/r/3574327/A306812D7E85261DFF8D8810CF6EC1E4 . Nous recommandons aux participants de composer le numéro ou de se joindre à la webdiffusion quinze minutes avant l'heure prévue. Elle sera aussi reprise sur le Web peu après sa conclusion, et sa transcription pourra être consultée sur le site Web. On pourra entendre la conférence en reprise pendant une semaine après sa diffusion en composant sans frais le (800) 585-8367, ou le (416) 621-4642 en Amérique du Nord ou à l'extérieur de l'Amérique du Nord (code d'identification : 6486063).

Dans le cadre de la conférence téléphonique, l'équipe de direction présentera des remarques préparées. Suivra une période de questions et réponses à l'intention exclusive des analystes financiers et des investisseurs. Après la conférence téléphonique, les équipes des médias et des relations avec les investisseurs d'Enbridge pourront répondre à toute autre question.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES

Le 6 décembre 2021, le conseil d'administration de la société a déclaré les dividendes trimestriels ci-après. Tous les dividendes sont payables le 1er mars 2022 aux actionnaires inscrits le 15 février 2022.



Dividende

par action Actions ordinaires1 0,86000 $ Actions privilégiées, série A 0,34375 $ Actions privilégiées, série B 0,21340 $ Actions privilégiées, série C2 0,15719 $ Actions privilégiées, série D 0,27875 $ Actions privilégiées, série F 0,29306 $ Actions privilégiées, série H 0,27350 $ Actions privilégiées, série J 0,30540 $ US Actions privilégiées, série L 0,30993 $ US Actions privilégiées, série N 0,31788 $ Actions privilégiées, série P 0,27369 $ Actions privilégiées, série R 0,25456 $ Actions privilégiées, série 1 0,37182 $ US Actions privilégiées, série 3 0,23356 $ Actions privilégiées, série 5 0,33596 $ US Actions privilégiées, série 7 0,27806 $ Actions privilégiées, série 9 0,25606 $ Actions privilégiées, série 11 0,24613 $ Actions privilégiées, série 13 0,19019 $ Actions privilégiées, série 15 0,18644 $ Actions privilégiées, série 17 0,32188 $ Actions privilégiées, série 19 0,30625 $

1 Le dividende trimestriel par action ordinaire a été majoré de 3 % et passera de 0,835 $ à 0,86 $ à compter du 1er mars 2022. 2 Le dividende trimestriel par action payé sur les actions de série C a été majoré pour passer de 0,15349 $ à 0,15501 $ le 1er mars 2021, majoré pour passer de 0,15501 $ à 0,15753 $ le 1er juin 2021, majoré pour passer de 0,15753 $ à 0,16081 $ le 1er septembre 2021 et diminué pour passer de 0,16081 $ à 0,15719 $ le 1er décembre 2021, en raison de la refixation du taux de dividende trimestriel après la date d'émission des actions privilégiées de série C.

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué renferme des informations prospectives, ou énoncés prospectifs, qui visent à fournir des renseignements sur Enbridge, ses filiales et ses sociétés affiliées, notamment dans le cadre de l'analyse par la direction des projets et activités à venir d'Enbridge et de ses filiales. Ces renseignements pourraient ne pas être pertinents à d'autres fins. Généralement, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de verbes comme « entrevoir », « s'attendre à », « projeter », « estimer », « prévoir », « planifier », « viser », « cibler », « croire » et autres termes du genre qui laissent entendre la possibilité de résultats futurs ou certaines perspectives. Le présent document et ceux qui y sont intégrés par renvoi contiennent de l'information ou des déclarations prospectives ayant trait notamment à ce qui suit : le plan stratégique, les priorités et les perspectives d'Enbridge; les prévisions financières pour 2022, y compris les FTD par action et le BAIIA ajusté projetés ainsi que la croissance prévue de ces derniers; les dividendes, la croissance des dividendes et la politique en matière de dividendes prévus; l'offre et la demande prévues pour le pétrole brut, le gaz naturel, les liquides de gaz naturel (LGN), le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'énergie renouvelable et les exportations et les prix prévus pour ces derniers; la transition énergétique et l'énergie à faible émission de carbone et notre approche en la matière; les objectifs, cibles et plans n matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), y compris les objectifs d'intensité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), l'engagement et la présentation d'information en matière d'ESG, et les objectifs de diversité et d'inclusion; l'utilisation prévue de nos actifs; le BAIIA prévu et le BAIIA ajusté prévu; le bénéfice (la perte) prévu et le bénéfice (la perte) ajusté prévu; les FTD et les FTD par action prévus; les flux de trésorerie futurs prévus; la fourchette prévue du ratio dette/ BAIIA; les rendements prévus pour les actionnaires, les rendements des actifs et les rendements des capitaux propres; le rendement prévu des entreprises de la société, y compris la croissance de la clientèle et les opportunités de croissance organique; force, capacité et flexibilité financières; le rendement prévu des entreprises de la société; la vigueur, la capacité et la souplesse financières; les priorités financières; les attentes quant à l'endettement, aux sources de liquidités et à la suffisance des ressources financières; les dates de mise en service et les coûts prévus des projets annoncés et en construction et de l'expansion, de l'optimisation et de la modernisation du réseau; le cadre et les priorités d'affectation du capital, y compris en ce qui a trait aux facteurs ESG; les rachats d'actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités; la capacité d'investissement; les possibilités de croissance et d'expansion futures prévues, y compris le programme de croissance garanti, les occasions de développement et les occasions et la stratégie liées aux énergies à faible émission de carbone et aux nouvelles énergies; les futures mesures et décisions prévues que prendront les organismes de réglementation et les tribunaux, de même que leur moment et leur incidence; et les discussions sur les droits et les dossiers tarifaires et les dépôts à ce titre, y compris en ce qui a trait au réseau principal, ainsi que le calendrier prévu et l'incidence de ceux-ci.

Bien que ces énoncés prospectifs soient, de l'avis d'Enbridge, raisonnables compte tenu des renseignements disponibles à la date à laquelle ils sont présentés et des procédés utilisés pour les formuler, ils ne garantissent nullement le rendement à venir, et les lecteurs sont invités à faire preuve de prudence en ne se fiant pas outre mesure à de tels énoncés. De par leur nature, ces énoncés s'appuient sur diverses hypothèses, et ils tiennent compte de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d'activité et les réalisations diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés en question. Les hypothèses importantes visent notamment : la transition énergétique, y compris ses moteurs et le rythme auquel elle s'effectue; la pandémie de COVID-19 ainsi que sa durée et son incidence; la croissance économique et le commerce à l'échelle mondiale; l'offre et la demande prévues de pétrole brut, de gaz naturel, des LGN, du GNL et d'énergie renouvelable; les prix du pétrole brut, du gaz naturel, des LGN et de l'énergie renouvelable; l'utilisation prévue de nos actifs; les économies de coûts prévues; les taux de change; l'inflation; les taux d'intérêt; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre et des matériaux de construction; la fiabilité et le rendement d'exploitation; le soutien et les approbations par les clients, les organismes de réglementation et les parties prenantes; les dates prévues de construction et de mise en service; les conditions météorologiques; l'acquisition annoncée et éventuelle; les cessions et autres transactions d'affaires et le moment et l'incidence de ces dernières; les lois gouvernementales; les litiges; les notations; le programme de couverture; le BAIIA prévu et le BAIIA ajusté prévu; le bénéfice (la perte) prévu et le bénéfice (la perte) ajusté prévu; le bénéfice (la perte) prévu et le bénéfice (la perte) ajusté prévu par action; les flux de trésorerie futurs prévus et les FTD et les FTD par action futurs prévus; les dividendes futurs estimatifs; la vigueur et la souplesse financières; la conjoncture des marchés d'emprunt et des capitaux propres et la conjoncture économique et le contexte concurrentiel. Les hypothèses relatives à l'offre et à la demande prévues de pétrole brut, de gaz naturel, de LGN, de GNL et d'énergie renouvelable, et aux prix de ces marchandises, sont importantes pour tous les énoncés prospectifs dont elles constituent la base, puisqu'elles peuvent avoir une incidence sur les niveaux actuels et futurs de la demande pour les services de la société. Par ailleurs, les taux de change, l'inflation, les taux d'intérêt et la pandémie de COVID-19 ont une incidence sur le contexte économique et le contexte des affaires dans lesquels la société évolue, peuvent se répercuter sur les niveaux de la demande pour les services de la société et le coût des intrants et sont par conséquent indissociables de tous les énoncés prospectifs. En raison des interdépendances et de la corrélation entre ces facteurs macroéconomiques, il est impossible de déterminer avec certitude l'incidence que pourrait avoir l'une ou l'autre de ces hypothèses sur un énoncé prospectif, en particulier en ce qui concerne le BAIIA prévu, le BAIIA ajusté prévu, le bénéfice (la perte) prévu, le bénéfice (la perte) ajusté prévu, les FTD prévus et les montants connexes par action et les dividendes futurs estimatifs. Voici les hypothèses les plus pertinentes associées aux énoncés prospectifs se rapportant aux projets annoncés et aux projets en construction, y compris les dates estimatives d'achèvement et les dépenses d'investissement estimatives : la disponibilité et le prix de la main-d'œuvre et des matériaux de construction; l'incidence de l'inflation et des taux de change sur les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux; l'incidence des taux d'intérêt sur les coûts d'emprunt; l'incidence des conditions météorologiques; l'approbation par les clients, le gouvernement et les organismes de réglementation des calendriers de construction et de mise en service et les régimes de recouvrement des coûts; et la pandémie de COVID-19 ainsi que sa durée et son incidence.

Les énoncés prospectifs d'Enbridge sont assujettis à des risques et incertitudes au sujet de la concrétisation des avantages et synergies prévus à la suite de projets et d'opérations, de l'exécution réussie de nos priorités stratégiques, du rendement de l'exploitation, de la politique de la société en matière de versement de dividendes, des paramètres de la réglementation, des modifications de la réglementation régissant l'entreprise de la société, des litiges, des acquisitions et des cessions et d'autres opérations, de l'approbation des projets et du soutien apporté à ces derniers, du renouvellement des emprises, des conditions météorologiques, de la conjoncture économique et de la situation de la concurrence, de l'opinion publique, des modifications apportées aux lois fiscales et aux taux d'imposition, des modifications aux accords commerciaux, des décisions politiques, des taux de change, des taux d'intérêt, des prix des marchandises, de l'offre et la demande de marchandises et de la pandémie de COVID-19, notamment les risques et incertitudes dont il est question dans le présent document et dans d'autres documents déposés par la société auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Il est impossible d'établir avec précision l'incidence de l'un ou l'autre de ces risques, incertitudes ou facteurs sur un énoncé prospectif particulier puisqu'ils sont interdépendants et que le plan d'action futur d'Enbridge dépend de l'évaluation, par la direction, de l'ensemble des renseignements connus à un moment ou à un autre. Sauf dans la mesure prévue par les lois pertinentes, Enbridge n'est pas tenue d'actualiser ou de réviser publiquement un énoncé prospectif présenté dans les pages du présent communiqué ou autrement, que ce soit à la lumière de nouveaux éléments d'information, de nouveaux faits ou pour quelque autre motif que ce soit. Tout énoncé prospectif, écrit ou verbal, attribuable à Enbridge ou à quiconque agissant au nom de la société, doit être expressément considéré comme visé par la présente mise en garde.

À PROPOS D'ENBRIDGE INC.

Enbridge Inc. est l'une des plus importantes sociétés d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. Nous livrons en toute sécurité et avec fiabilité l'énergie qui alimente la qualité de vie des gens. Nos principales entreprises englobent le secteur Oléoducs, qui transporte près de 30 % du pétrole brut produit en Amérique du Nord, le secteur Transport de gaz et services intermédiaires, qui achemine environ 20 % du gaz naturel consommé aux États-Unis, le secteur Distribution et stockage de gaz, qui dessert près de 3,9 millions de clients du marché de détail en Ontario et au Québec ainsi que le secteur Production d'énergie renouvelable, qui détient une capacité de production d'environ 1 766 MW (capacité nette) d'énergie renouvelable en Amérique du Nord et en Europe. Les actions ordinaires de la société sont inscrites à la cote des bourses de Toronto et de New York sous le symbole ENB. Pour un complément d'information : www.enbridge.com .

Aucune information contenue dans le site Web d'Enbridge ou y étant liée n'est intégrée par renvoi au présent communiqué ni n'en fait partie.

ANNEXES - RAPPROCHEMENT DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué renferme des références au BAIIA, au BAIIA ajusté, au bénéfice ajusté, au bénéfice ajusté par action ordinaire et aux FTD. La direction est d'avis que ces mesures constituent des informations utiles pour les investisseurs et les actionnaires, puisque ces données contribuent à rehausser la transparence et donnent un meilleur aperçu de la performance de la société.

Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement.

Le BAIIA ajusté représente le BAIIA après ajustement pour exclure les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation des données sectorielles et consolidées. La direction se sert du BAIIA et du BAIIA ajusté pour établir ses cibles et évaluer la performance de la société et de ses secteurs d'exploitation.

Le bénéfice ajusté représente le bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires après ajustement pour exclure les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation pris en compte dans le BAIIA ajusté, ainsi que les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation relatifs à la charge d'amortissement, à la charge d'intérêts, aux impôts sur les bénéfices et aux participations ne donnant pas le contrôle sur une base consolidée. La direction se sert du bénéfice ajusté comme autre mesure de la capacité de la société de générer un bénéfice.

Les FTD sont définis comme étant les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant l'incidence des variations des actifs et des passifs d'exploitation (y compris les variations des passifs environnementaux), déduction faite des distributions aux participations ne donnant pas le contrôle, des dividendes sur les actions privilégiées et des investissements de maintien, ainsi que des ajustements pour les facteurs inhabituels, peu fréquents ou autres facteurs hors exploitation. La direction se sert des FTD pour évaluer la performance de la société et pour établir ses cibles de versement de dividendes.

Le présent communiqué contient également des références au ratio dette/BAIIA, un ratio hors PCGR, qui utilise le BAIIA ajusté comme l'une de ses composantes. Le ratio dette/ BAIIA est utilisé comme mesure de liquidité indiquant le montant du bénéfice ajusté nécessaire pour payer la dette (calculée conformément aux PCGR) avant couverture des intérêts, des impôts, et de l'amortissement.

Il n'est pas possible de fournir un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios hors PCGR prospectifs avec les mesures conformes aux PCGR comparables en raison de la difficulté et de l'impraticabilité de l'estimation de certains éléments, plus particulièrement en ce qui a trait à certains passifs éventuels et aux gains et pertes hors trésorerie latents liés à la juste valeur d'instruments financiers dérivés touchés par les variations du marché. Par conséquent, il n'est pas possible de fournir un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios hors PCGR prospectifs sans effort déraisonnable.

Nos mesures financières non conformes aux PCGR et nos ratios hors PCGR décrits ci-dessus sont des mesures qui n'ont pas de signification normalisée aux termes des principes comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR des États-Unis ») et ne sont pas considérées comme des mesures conformes aux PCGR des États-Unis. Par conséquent, ces mesures ne sauraient être comparées aux mesures de même nature présentées par d'autres émetteurs.

Les tableaux ci-après fournissent un rapprochement des mesures non conformes aux PCGR avec les mesures conformes aux PCGR comparables.

ANNEXE A

RAPPROCHEMENT DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR - BAIIA AJUSTÉ ET BÉNÉFICE AJUSTÉ

BÉNÉFICE CONSOLIDÉ



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









Oléoducs 2 141 2 403

7 897 7 683 Transport de gaz et services intermédiaires 946 857

3 671 1 087 Distribution et stockage de gaz 743 463

2 117 1 748 Production d'énergie renouvelable 146 147

508 523 Services énergétiques 66 (224)

(313) (236) Éliminations et divers 165 385

356 (113) BAIIA 4 207 4 031

14 236 10 692 Amortissement (1 047) (946)

(3 852) (3 712) Charge d'intérêts (732) (685)

(2 655) (2 790) Charge d'impôts sur les bénéfices (463) (501)

(1 415) (774) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant

pas le contrôle (32) (28)

(125) (53) Dividendes sur les actions privilégiées (93) (96)

(373) (380) Bénéfice attribuable aux porteurs d'actions ordinaires 1 840 1 775

5 816 2 983

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ ET DU BÉNÉFICE AJUSTÉ



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)









Oléoducs 2 108 1 787

7 731 7 182 Transport de gaz et services intermédiaires 922 878

3 850 3 895 Distribution et stockage de gaz 450 492

1 853 1 822 Production d'énergie renouvelable 140 146

496 507 Services énergétiques (83) (82)

(360) (119) Éliminations et divers 150 (20)

431 (14) BAIIA ajusté 3 687 3 201

14 001 13 273 Amortissement (1 047) (946)

(3 852) (3 712) Charge d'intérêts (734) (694)

(2 675) (2 793) Charge d'impôts sur les bénéfices (406) (304)

(1 429) (1 437) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant

pas le contrôle (31) (29)

(121) (57) Dividendes sur les actions privilégiées (93) (96)

(373) (380) Bénéfice ajusté 1 376 1 132

5 551 4 894 Bénéfice ajusté par action ordinaire 0,68 0,56

2,74 2,42

RAPPROCHEMENT DU BAIIA ET DU BÉNÉFICE AJUSTÉ



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)









EBITDA 4 207 4 031

14 236 10 692 Éléments d'ajustement :









Variation du gain latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés - taux de change (112) (1 057)

(197) (856) Variation (du gain) de la perte latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés - prix des marchandises (155) 146

(53) 122 Perte de valeur des satellites -- --

111 2 351 Perte de valeur de l'actif et de l'écart d'acquisition des satellites -- --

-- 324 Gain à la cession de Noverco (303) --

(303) -- Rétablissement du passif réglementaire au titre de l'ECPIR de Texas Eastern -- --

-- 159 Coûts d'indemnités de cessation d'emploi versées aux salariés et coûts de transition et de restructuration 41 34

147 339 Autres 9 47

60 142 Total des éléments d'ajustement (520) (830)

(235) 2 581 BAIIA ajusté 3 687 3 201

14 001 13 273 Amortissement (1 047) (946)

(3 852) (3 712) Charge d'intérêts (732) (685)

(2 655) (2 790) Charge d'impôts sur les bénéfices (463) (501)

(1 415) (774) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (32) (28)

(125) (53) Dividendes sur les actions privilégiées (93) (96)

(373) (380) Éléments d'ajustement à l'égard des aspects suivants :









Charge d'intérêts (2) (9)

(20) (3) Charge d'impôts sur les bénéfices 57 197

(14) (663) Bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 (1)

4 (4) Bénéfice ajusté 1 376 1 132

5 551 4 894 Bénéfice ajusté par action ordinaire 0,68 0,56

2,74 2,42

ANNEXE B

RAPPROCHEMENT DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR - BAIIA AJUSTÉ ET BAIIA PAR SECTEUR

OLÉODUCS



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









BAIIA ajusté 2 108 1 787

7 731 7 182 Variation du gain latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés 36 635

120 545 Règlement d'impôts fonciers -- --

57 -- Perte de valeur d'actifs -- (17)

-- (30) Autres (3) (2)

(11) (14) Total des ajustements 33 616

166 501 BAIIA 2 141 2 403

7 897 7 683

TRANSPORT DE GAZ ET SERVICES INTERMÉDIAIRES



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









BAIIA ajusté 922 878

3 850 3 895 Perte de valeur des satellites -- --

(111) (2 351) Perte de valeur de l'actif et de l'écart d'acquisition

des satellites -- --

-- (324) Rétablissement du passif réglementaire au titre de l'ECPIR de Texas Eastern -- --

-- (159) Ajustement de la quote-part du bénéfice des satellites - DCP Midstream, LLC 60 (4)

(44) 22 Autres (36) (17)

(24) 4 Total des ajustements 24 (21)

(179) (2 808) BAIIA 946 857

3 671 1 087

DISTRIBUTION ET STOCKAGE DE GAZ



Trimestres clos les 31 décembre

Exercices clos les 31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









BAIIA ajusté 450 492

1 853 1 822 Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés 2 (12)

14 (10) Gain à la cession de Noverco 303 --

303 -- Coûts d'indemnités de cessation d'emploi versées aux salariés et coûts de transition et de restructuration (11) (16)

(49) (51) Autres (1) (1)

(4) (13) Total des ajustements 293 (29)

264 (74) BAIIA 743 463

2 117 1 748

PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









BAIIA ajusté 140 146

496 507 Variation du gain latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés 2 1

8 3 Couvertures réalisées 13 --

13 -- Ajustement de la quote-part du bénéfice des satellites (8) --

(8) -- Cession - actifs de transport de la LRMA -- -- -- -- 13 Autres (1) --

(1) -- Total des ajustements 6 1

12 16 BAIIA 146 147

508 523

SERVICES ÉNERGÉTIQUES



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









BAIIA ajusté (83) (82)

(360) (119) Variation du gain (de la perte) latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés 155 (146)

53 (122) Ajustement des stocks, montant net (6) 4

(6) 5 Total des ajustements 149 (142)

47 (117) BAIIA 66 (224)

(313) (236)

ÉLIMINATIONS ET DIVERS



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









BAIIA ajusté 150 (20)

431 (14) Variation du gain latent lié à la juste valeur d'instruments dérivés 72 433

55 318 Variation de l'obligation de garantie de la société -- --

-- (74) Perte de valeur de placements -- --

-- (43) Coûts d'indemnités de cessation d'emploi versées aux salariés et coûts de transition et de restructuration (27) (17)

(87) (279) Autres (30) (11)

(43) (21) Total des ajustements 15 405

(75) (99) BAIIA 165 385

356 (113)

ANNEXE C

RAPPROCHEMENT DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR - RENTRÉES DE TRÉSORERIE LIÉES AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION ET FTD



Trimestres clos les

31 décembre

Exercices clos les

31 décembre

2021 2020

2021 2020 (non audité, en millions de dollars canadiens)









Rentrées de trésorerie provenant des activités d'exploitation 2 302 2 254

9 256 9 781 Montant ajusté pour les variations des actifs

et des passifs d'exploitation1 548 120

1 616 (93)

2 850 2 374

10 872 9 688 Distributions aux participations ne donnant pas

le contrôle (64) (68)

(271) (300) Dividendes sur les actions privilégiées (93) (96)

(367) (380) Investissements de maintien2 (274) (320)

(686) (915) Éléments d'ajustement importants à l'égard des aspects suivants :









Autres rentrées de trésorerie non comptabilisées dans les produits3 53 42

127 292 Coûts d'indemnités de cessation d'emploi versées aux salariés et coûts de transition et

de restructuration 39 31

147 335 Distributions provenant des participations dans

des satellites en excédent des bénéfices cumulatifs4 121 263

418 675 Autres éléments (145) (17)

(199) 45 FTD 2 487 2 209

10 041 9 440 FTD par action ordinaire 1,23 1,09

4,96 4,67

1 Variations des actifs et des passifs d'exploitation, déduction faite des recouvrements. 2 Les investissements de maintien représentent les dépenses d'investissement requises pour le soutien et l'entretien du réseau de pipelines existant ou qui sont nécessaires pour maintenir les fonctions de service des biens existants (y compris le remplacement de composants usés, désuets ou achevant leur durée de vie utile). Aux fins des FTD, les investissements de maintien excluent les dépenses qui prolongent la durée de vie utile des biens, augmentent les fonctions de service par rapport aux niveaux actuels ou réduisent les coûts engagés pour rehausser les produits ou les fonctions de service des biens existants. 3 Comprend la trésorerie reçue, déduction faite des produits comptabilisés au titre de contrats sur les droits de rattrapage et d'ententes similaires donnant lieu à des produits reportés. 4 Ces montants sont présentés déduction faite des éléments d'ajustement.

SOURCE Enbridge Inc.