BEIJING, 21 novembre 2025 /CNW/ - Token Cat Limited (Nasdaq: TC, ci-après appelée la « Société »), a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord-cadre de coopération stratégique avec Ouyi Industrial CO., Limited (« Ouyi »). Les deux parties construiront conjointement une plateforme infonuagique transfrontalière pour élargir davantage l'empreinte commerciale de l'entreprise sur le marché mondial. Selon le plan des deux parties, cette coopération devrait permettre d'atteindre un chiffre d'affaires cumulatif à l'étranger de 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années.

Cette coopération vise à intégrer les principaux avantages des deux parties dans la chaîne d'approvisionnement, les ressources en produits et les marchés internationaux. La Société mettra pleinement en valeur sa capacité d'approvisionnement en pièces de rechange des voitures particulières et le portefeuille de produits de ventes automobiles, de ventes d'accessoires et de services automobiles. Ouyi, s'appuyant sur son système mature de canaux à l'étranger, son expérience des opérations commerciales internationales et ses capacités d'exécution sur le marché local, aidera la Société à accélérer son entrée sur les marchés à forte croissance partout dans le monde.

Les deux parties prévoient de réaliser la gestion numérique complète, de l'affichage des produits aux ventes collaboratives, en passant par la logistique transfrontalière, la gestion des entrepôts et de la distribution, en passant par le soutien après-vente par l'intermédiaire de la plateforme infonuagique de la chaîne d'approvisionnement transfrontalière. À l'avenir, la plateforme deviendra également un canal de livraison mondial pour les nouveaux modules d'affaires de la Société, y compris les exportations potentielles de véhicules, les composants clés des véhicules électriques et d'autres secteurs d'activité que la Société pourrait acquérir ou intégrer à l'avenir.

Cette coopération renforce les piliers de la capitalisation, de la numérisation et de la mondialisation de l'entreprise, stimulant ainsi les revenus et la rentabilité à l'échelle internationale. Les deux parties s'attendent à une amélioration de l'efficacité de la plateforme et à une optimisation des produits pour améliorer la compétitivité mondiale et soutenir la croissance durable.

