BEIJING, le 16 nov. 2025 /CNW/ - Token Cat Limited (Nasdaq : TC) a annoncé aujourd'hui qu'après s'être séparée de ses activités non rentables à long terme et avoir achevé sa restructuration organisationnelle, la société accélère son expansion stratégique dans les secteurs des hautes technologies et des énergies de nouvelle génération. La filiale américaine de la société a désormais été autorisée à évaluer un plan de levée de fonds pouvant atteindre 500 millions de dollars afin d'étudier les applications potentielles de l'énergie de fission nucléaire dans les infrastructures informatiques futures et d'évaluer sa faisabilité en tant que source d'énergie stable et durable pour les opérations d'intelligence artificielle à forte consommation d'énergie.

La direction de la Société a noté que la demande croissante en matière d'intelligence artificielle et d'informatique haute performance exerce une pression sans précédent sur l'approvisionnement en énergie, la stabilité, l'efficacité et les coûts à long terme. Dans ce contexte, la société considère la fission nucléaire comme un domaine d'avenir à fort potentiel et étudiera ses tendances, sa commercialisation et son adéquation stratégique par l'intermédiaire de sa filiale américaine.

Dans le cadre de cette initiative stratégique, la filiale américaine de la Société prévoit d'engager des discussions plus approfondies avec de multiples établissements de recherche, sociétés d'ingénierie énergétique et entreprises spécialisées dans les infrastructures informatiques basées sur l'intelligence artificielle afin d'explorer les possibilités de collaboration. L'objectif est d'élaborer un cadre de recherche complet axé sur les technologies avancées des réacteurs à fission, les petits systèmes énergétiques modulaires et les architectures informatiques intégrées alimentées par l'énergie nucléaire.

Guangsheng Liu, chef de la direction de Token Cat Limited, a déclaré :

« Les besoins énergétiques croissants en matière d'IA sont en train de remodeler le paysage technologique mondial. Nous considérons les solutions énergétiques de nouvelle génération comme un facteur clé de la compétitivité informatique future. Grâce aux recherches préliminaires menées par notre filiale américaine, nous souhaitons évaluer de manière proactive le rôle potentiel de la fission nucléaire dans les infrastructures informatiques de nouvelle génération. Nous poursuivrons cette stratégie avec prudence et ambition afin de nous assurer une position solide dans le prochain cycle technologique. »

