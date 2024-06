En pleine négociation, les intervenantes en petite enfance de la FIPEQ-CSQ sont solidaires de l'organisme Ma place au travail

QUÉBEC, le 2 juin 2024 /CNW/ - Rassemblées à l'occasion de la manifestation sit-in organisée par Ma place au travail, les intervenantes en petite enfance de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) ont exprimé leur solidarité envers cet organisme ainsi qu'envers les parents de la province. La FIPEQ-CSQ croit fermement que la pénurie de places pour les tout-petits est une conséquence directe de la pénurie d'intervenantes en petite enfance et que ces deux enjeux doivent faire l'objet d'une solution globale au lieu d'être traités de manière parallèle.

Deux secteurs en négociation

Actuellement en période de négociation, tant pour le secteur des centres de la petite enfance (CPE) que pour le milieu familial régi et subventionné, les intervenantes de la FIPEQ-CSQ ont saisi l'opportunité d'appuyer Ma place au travail et de faire entendre leurs revendications syndicales. Face à la pénurie de main-d'œuvre qui affecte les places disponibles pour les parents, la fédération rappelle qu'il est essentiel d'améliorer les conditions de travail dans le réseau afin de maintenir en poste les intervenantes actuelles et également d'attirer une relève. La pénurie actuelle démontre d'elle-même l'échec des conditions en vigueur dans le réseau.

Ce sont finalement plus d'une centaine d'intervenantes de la FIPEQ-CSQ qui ont participé au rassemblement de Ma place au travail, à Québec, ce dimanche 2 juin.

« Il tombait sous le sens pour nous de participer, encore une fois, au grand rassemblement de Ma place au travail. Nous souhaitons d'ailleurs les remercier de mettre de l'avant l'enjeu des conditions de travail en lien avec la pénurie de places et nous espérons que de mettre nos voix en commun permettra de faire bouger les choses. Nous avons toutes à cœur un accompagnement de qualité pour les tout-petits et des conditions de travail dignes pour celles qui travaillent au quotidien dans les services éducatifs », confirme Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ.

Citation Ma place au travail

« Pour nous, il est impensable d'espérer un jour avoir un réseau de services de garde éducatifs à l'enfance de qualité et complet sans s'assurer d'abord d'avoir suffisamment d'intervenant(e)s en petite enfance pour prendre soin de nos tout-petits. La reconnaissance de leur expertise et l'amélioration de leurs conditions de travail sont des parties essentielles de la solution à la pénurie de places en garderie. Ma place au travail est solidaire envers les revendications des intervenant(e)s, et la FIPEQ-CSQ peut continuer de compter sur notre appui. » - Marylin Dion, porte-parole de Ma place au travail

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 11 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

