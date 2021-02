MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pour soutenir la croissance des secteurs clés du Grand Montréal, Montréal International invite les entreprises du Grand Montréal à recruter leurs travailleurs internationaux directement en ligne, par l'entremise d'une nouvelle plateforme web : talentmontreal.com.

Le portail, développé en collaboration avec Desjardins, offre l'accès privilégié à un bassin de travailleurs qualifiés et expérimentés à travers le monde, notamment en Europe, en Amérique latine et en Afrique du Nord.

« Nous offrons un nouvel outil performant aux entreprises du Grand Montréal afin de les appuyer dans leur recrutement en continu. Ce nouveau site web rassemble également les arguments nécessaires pour promouvoir la métropole auprès des meilleurs talents internationaux », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International. « Notre équipe pourra également informer les employeurs quant aux règlementations en vigueur pour l'obtention d'un permis de travail temporaire et les accompagner dans ces démarches. »

Desjardins, le plus grand groupe financier coopératif au Canada, appuie financièrement ce projet porteur pour toute l'économie du Québec et de sa métropole. Il met à la disposition des travailleurs internationaux une section spéciale (la Zone Desjardins) pour les accompagner tout au long de leur intégration, avec des offres et services adaptés aux nouveaux arrivants.

« La diversité et l'inclusion sont des priorités pour le Mouvement Desjardins. Depuis près de 10 ans, Desjardins collabore avec Montréal International pour recruter des travailleuses et travailleurs de partout dans le monde afin de répondre aux besoins importants de main-d'œuvre de la région métropolitaine », a souligné Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Notre équipe multilingue offre un appui personnalisé qui va au-delà des attentes des nouveaux arrivants et qui facilite leur intégration. »

Une banque de 10 000 profils déjà disponibles

Afin d'identifier les bassins de talents les plus enclins à s'expatrier dans la métropole, Montréal International a analysé les territoires et marchés du monde entier. Des campagnes de promotion ciblées sont mises en œuvre régulièrement sur le web et les médias sociaux afin de générer un maximum d'inscriptions de qualité.

Les dernières campagnes ont d'ailleurs déjà permis de récolter plus de 10 000 profils de candidats à l'échelle mondiale, principalement en technologies de l'information (services informatiques et logiciel), jeux vidéo et intelligence artificielle. Un algorithme développé spécifiquement pour le site permet d'ailleurs aux recruteurs d'identifier les meilleurs profils, avec l'expertise recherchée, parmi toutes les ressources disponibles. « L'avantage avec ces travailleurs qualifiés, c'est qu'ils se sont déjà montrés intéressés par Montréal. L'intérêt est là. »

Pour participer et obtenir un espace employeur : https://www.montrealinternational.com/fr/recruter

Pour visualiser le témoignage vidéo de travailleurs : https://youtu.be/Xkk2YON9XrE



À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 359,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

Mentionnons que Montréal International, par l'entremise de son initiative Talent Montréal, accompagne les entreprises de la région dans leurs efforts de recrutement depuis 2010.

