En avant pour l'avenir des laboratoires - 6 mai 2024 : L'APTS réunira des acteurs de tous horizons pour une journée nationale de réflexion

LONGUEUIL, QC, le 17 avril 2024 /CNW/ - L'avenir des laboratoires de biologie médicale du réseau public sera au cœur des discussions le 6 mai prochain. À l'occasion de la Semaine nationale du laboratoire médical, ayant lieu cette année du 14 au 20 avril, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) annonce qu'elle tiendra alors un événement majeur à Québec : une journée nationale de réflexion pour l'avenir des laboratoires du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

« Les laboratoires de notre réseau public font face à de grands défis, qui définiront l'avenir des services d'analyses biomédicales offerts à la population. Accessibilité et qualité des services, pénurie de personnel, difficultés d'attirer la relève dans la formation collégiale, et centralisation des analyses feront partie des sujets abordés. Le 6 mai, nous voulons réunir tous les partenaires concernés pour faire le point sur ces enjeux, et avancer vers des solutions concrètes », explique Robert Comeau, président de l'APTS.

Sous le thème En avant pour l'avenir des laboratoires, l'APTS réunira des acteurs et partenaires de tous horizons. Fédérations et associations de médecins, représentant•e•s du réseau collégial, regroupements d'usager•ère•s, ordres professionnels, organisations syndicales du RSSS et d'autres partenaires se joindront aux représentant•e•s de l'APTS dans les laboratoires pour mettre leurs réflexions en commun et proposer des solutions collectives pour l'avenir des laboratoires.

Une vision globale pour des solutions concrètes

Cet événement se veut une suite à une grande tournée, amorcée il y a 18 mois, au cours de laquelle l'APTS est allée à la rencontre de ses membres dans les laboratoires partout au Québec pour les sonder sur les enjeux vécus au quotidien et établir un état des lieux de ce secteur névralgique du réseau public. Forte de ces observations, l'organisation syndicale estime maintenant nécessaire de réunir les acteurs et partenaires du RSSS pour convenir de solutions innovantes pour améliorer la situation.

« Les laboratoires reposent sur du personnel passionné et détenant une expertise irremplaçable, mais qui s'inquiète -- à juste titre -- de l'avenir de leurs services et de leurs professions. Les difficultés de ce secteur ont des impacts pour tout le réseau. Il faut donc nous donner la vision la plus globale possible pour en arriver aux bonnes solutions et faire des laboratoires une véritable priorité », ajoute Sandra Etienne, technologiste médicale et vice-présidente de l'APTS.

Les échanges de cette journée mèneront à une déclaration commune réunissant plusieurs des partenaires participant à cette journée, et qui en résumera les constats et solutions afin d'aller vers l'avant pour l'avenir des laboratoires.

