En action pour la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet dresse un bilan positif de ses actions pour soutenir l'emploi au Québec

QUÉBEC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Un an après avoir lancé sa Grande corvée, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, dresse un bilan positif de ses actions pour contrer la rareté de la main-d'œuvre.

Lancée le 21 janvier 2019, la Grande corvée aura permis de joindre plus de 20 000 entreprises en plus de réaliser 15 000 interventions, soit une hausse de 30,8 % par rapport à l'année précédente. De plus, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) prévoit plus de 170 M$ en investissement auprès des entreprises, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période. Ces données démontrent l'efficacité des interventions des 240 conseillers aux entreprises du MTESS et des mesures mises en place.

Plan d'action pour la main-d'œuvre (PAMO)

Le 23 septembre dernier, le ministre a également lancé son Plan d'action pour la main-d'œuvre. Celui-ci est évolutif et propose différentes mesures pour soutenir les entreprises et les travailleurs.

À ce chapitre, le MTESS enregistre une hausse de 6 % de ses investissements, pour un total de 832 M$, pour soutenir les individus dans leurs démarches de recherche d'emploi et pour développer leurs compétences. Aussi, environ 1 700 interventions ont été réalisées pour de la formation et de la réorganisation du travail liées à l'augmentation de la productivité dans les entreprises.

Intégrer les bassins de main-d'œuvre sous-représentés

En 2019, en ce qui concerne les personnes de 15 à 64 ans, le Québec a enregistré le taux d'emploi (76,3 %) le plus élevé au Canada. Par ailleurs, on dénombre 21 500 travailleurs expérimentés âgés de 60 à 69 ans de plus qu'en 2018. Pour la même période, 22 000 jeunes de 15 à 24 ans se sont également ajoutés au marché du travail.

Le MTESS constate aussi une croissance de 9 % de participation des personnes handicapées bénéficiant de la mesure Contrat d'intégration au travail (CIT). Pour ce qui est des prestataires de l'aide sociale sans contraintes à l'emploi, de novembre 2018 à novembre 2019, on remarque une baisse de 9,3 % du nombre de prestataires. De plus, le Programme objectif emploi a connu une hausse de participation de 45 % pour la période du 1er avril 2019 au 16 décembre 2019.

Citation :

« Le bilan de mes actions pour soutenir le marché du travail est positif, et je veux aller encore plus loin. Je vais continuer à agir pour faire en sorte que les personnes appartenant aux groupes sous-représentés sur le marché du travail y soient plus nombreuses. Le rehaussement des compétences me tient également beaucoup à cœur, parce que des employés mieux formés seront plus polyvalents et plus compétents. Donc, on améliore leur employabilité. Le Chantier des compétences sera donc mon cheval de bataille pour assurer la formation et l'adaptation de la main-d'œuvre québécoise. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Pour obtenir plus d'information sur le bilan présenté, vous pouvez consulter l'annexe de ce communiqué.

La Grande corvée est une opération d'envergure par laquelle le personnel du MTESS s'est mobilisé afin de communiquer directement avec les entreprises. L'objectif était de définir leurs besoins en matière d'emploi et de leur proposer les solutions les mieux adaptées pour surmonter les défis de la rareté de la main-d'œuvre.

Dans le cadre de la campagne visant à sensibiliser les employeurs et les personnes immigrantes quant aux possibilités d'emploi dans toutes les régions du Québec, une page Web dans laquelle on trouve des vidéos de témoignages de personnes immigrantes sur le marché du travail qui ont eu recours aux services du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale est notamment accessible dès aujourd'hui.

Les actions posées en emploi en 2019 répondent à des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi, de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines et de faire connaître davantage l'offre de services de Services Québec.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information sur les programmes et services du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du Ministère au bureau de Services Québec le plus près ou via le site Internet du MTESS.

