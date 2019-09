En action pour la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 156 000 $ pour soutenir la formation en soudage-montage en entreprise

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'un investissement pouvant atteindre 156 000 $ sera effectué afin de soutenir un consortium d'entreprises en matière de recrutement d'employés et de formation en soudage-montage. Une première cohorte d'une douzaine d'employés sera formée dès le 13 janvier prochain.

Lancé à l'initiative des entreprises charlevoisiennes Groupe Océan, Simard Suspensions et SITEC, ce projet de formation vise à répondre aux difficultés de recrutement de travailleuses et de travailleurs qualifiés désirant occuper des postes au sein de ces entreprises. Devant la difficulté à trouver la main-d'œuvre recherchée, elles ont décidé d'embaucher des participantes et des participants à une formation en soudage-montage qui recevront la formation nécessaire au sein de leurs établissements respectifs.

Ainsi, chaque participant recevra une formation intensive en alternance travail-études offerte en collaboration avec la commission scolaire de Charlevoix. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale offrira une subvention allant jusqu'à 12 000 $, c'est-à-dire une subvention couvrant 85 % des coûts, pour la formation de chaque employé, le reste étant payé par l'entreprise.

Citations :

« Dans le contexte actuel de rareté de la main-d'œuvre, l'initiative de ces entreprises montre qu'il faut savoir faire preuve d'audace pour recruter et former du personnel. Les entreprises doivent se prendre en main et concevoir des solutions adaptées à leurs besoins. Je salue cette collaboration d'entreprises et je suis heureux de soutenir cette approche, qui nous permettra d'intégrer davantage de travailleuses et de travailleurs au marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fière de l'initiative des différents acteurs de la région qui contribuent au développement de la main-d'œuvre locale en innovant et en trouvant des solutions. Cette solidarité du milieu prouve qu'il est possible de contrer la pénurie de main-d'œuvre lorsqu'on s'y met tous ensemble. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances

Faits saillants :

Le programme d'apprentissage accru en milieu de travail menant à un diplôme d'études professionnelles en soudage-montage sera offert au Centre d'éducation des adultes et de formation professionnelle de Charlevoix, situé à La Malbaie .

. Les participantes et les participants recevront une rémunération maximale de 27 000 $ pour la totalité des 1 800 heures de formation.

La formation sera offerte en formule intensive, à raison de 40 heures par semaine, pendant onze mois, y compris pendant la période estivale.

Les premiers participants obtiendront leurs diplômes d'études professionnelles avant la fin de l'année 2020.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Vicky Plourde, Attachée politique et responsable des communications, Circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Tél. : 418 827-5115; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

