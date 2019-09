En action pour la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce 1,46 million de dollars pour soutenir l'intégration à l'emploi à Montréal

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 1 458 900 dollars pour l'année 2019-2020 à PME MTL. Le ministre a fait cette annonce dans le pôle de service de l'organisme de l'ouest de Montréal, en compagnie du député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete.

Cette somme a été attribuée dans le cadre du renouvellement des ententes de placement assisté conclues en partenariat avec Services Québec. Elle servira à soutenir PME MTL, le réseau d'accompagnement des entreprises de la Ville de Montréal, dans sa mission et ses activités. Grâce aux experts du service de placement des six bureaux de PME MTL, les Montréalais obtiendront de l'accompagnement pour trouver un emploi en étant mis en contact avec les employeurs du réseau PME MTL.

Avec ce partenariat, près de 1 700 personnes bénéficieront de cette aide pour faciliter leur intégration à l'emploi. Services Québec ainsi que les centres locaux d'emploi de Montréal continueront à référer leur clientèle prête à intégrer le marché du travail vers les pôles de services de l'organisme.

Servir toutes les clientèles

Le ministre a profité de son passage dans l'ouest de l'île de Montréal pour établir notamment un lien fort avec la communauté anglophone, en plus de souligner que les services de placement assisté de PME MTL et de Services Québec servent toutes les clientèles, dont cette communauté. Il a également rappelé que son collègue, le député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete est actuellement en tournée de consultation auprès de la communauté anglophone pour connaître ses besoins.

Citations :

« C'est toujours une grande fierté de constater la mobilisation de nos précieux partenaires du marché du travail pour trouver des solutions à une réalité commune partout au Québec : la rareté de la main-d'œuvre. L'étroite collaboration entre la Direction régionale de Services Québec de l'Île-de-Montréal et PME MTL permet à des chercheurs d'emploi, notamment dans la communauté d'expression anglaise, d'être mieux préparés à intégrer le marché du travail. Grâce à leurs services et à leurs réseaux, plusieurs personnes pourront se trouver un emploi et participer à la vitalité économique de Montréal. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La contribution des Québécois d'expression anglaise est très importante pour le développement économique et la prospérité de la société québécoise. Ils forment une partie intégrante de notre société et leurs succès contribuent à l'avancement de toute la société québécoise. Je me réjouis du soutien de mon collègue! »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

Faits saillants :

PME MTL est une structure locale de développement économique créée en 2015 pour soutenir les entrepreneurs privés et l'économie sociale sur le territoire de la Ville de Montréal.

Services Québec et les centres locaux d'emploi de l'île de Montréal sont la porte d'entrée des personnes qui sont prêtes à intégrer le marché du travail et pouvant être dirigés vers PME MTL.

Depuis 2015, 7 937 personnes ont participé aux activités d'intégration à un emploi organisées par PME MTL, ce qui représente un investissement gouvernemental de 6 696 279 $. Le service de placement assisté sera offert par PME MTL sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal.

Les personnes qui connaissent seulement l'anglais forment 4,7 % de la population québécoise de 15 ans et plus, soit 310 500 personnes.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur les programmes et les services du Ministère peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du Ministère aux bureaux de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Related Links

https://www.mtess.gouv.qc.ca