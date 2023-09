En 2022-2023, la Société d'habitation du Québec a aidé 438 000 personnes

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) a porté assistance à 193 000 ménages, dont 86 % sont à faible revenu et 49 % sont formés de personnes âgées. Ces données sont tirées du Rapport annuel de gestion 2022-2023 de la SHQ déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau.

Levier important

La SHQ confirme, par l'ampleur de ses activités, être un levier important du développement économique du Québec et de ses régions, avec plus de 2,3 G$ accordés en garanties de prêts aux organismes sans but lucratif qui réalisent des projets AccèsLogis Québec. De plus, la SHQ gère, avec l'apport des offices d'habitation comme partenaires, un parc de 7 728 immeubles comportant 74 427 logements à loyer modique (HLM).

Principales interventions en 2022-2023

Voici les principales interventions de la SHQ selon ses secteurs d'activité :

Loger des citoyens

136 832 logements pour les ménages





136 832 logements pour les ménages Aider au paiement du loyer

50 032 ménages aidés dans le parc de logements privés





50 032 ménages aidés dans le parc de logements privés Développer l'habitation au Nunavik

84 ménages soutenus





84 ménages soutenus Appuyer les priorités régionales et municipales en matière d'habitation

3 829 ménages aidés





3 829 ménages aidés Soutenir les acteurs du milieu

114 organismes ou projets soutenus





114 organismes ou projets soutenus Soutenir la rénovation et l'adaptation de domiciles

2 336 logements rénovés ou adaptés

Prestation de services élargie et encore plus agile et rapide

Au cours de la dernière année financière, la SHQ a modifié certains programmes :

Allocation-logement

Les conditions d'admissibilité ont été modifiées afin que plus de ménages puissent en bénéficier. De plus, depuis le 1 er octobre 2022, les ménages peuvent recevoir jusqu'à 170 $ par mois.





Les conditions d'admissibilité ont été modifiées afin que plus de ménages puissent en bénéficier. De plus, depuis le 1 octobre 2022, les ménages peuvent recevoir jusqu'à 170 $ par mois. Programme d'adaptation de domicile

Ce programme a été bonifié et simplifié afin de mieux répondre aux besoins des personnes handicapées et de favoriser leur maintien à domicile. L'aide financière offerte peut aller jusqu'à 50 000 $.





Ce programme a été bonifié et simplifié afin de mieux répondre aux besoins des personnes handicapées et de favoriser leur maintien à domicile. L'aide financière offerte peut aller jusqu'à 50 000 $. Programmes de supplément au loyer

La majorité des suppléments au loyer ont été réunis au sein du nouveau Programme de supplément au loyer Québec.

À consulter

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le habitation.gouv.qc.ca .

Facebook

Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]