Les 10 années des sinistres assurés les plus coûteux au Canada (sinistres et frais de règlement des sinistres en dollars de 2020)

Rang Année Perte totale

(milliards $) Phénomènes météorologiques violents importants 1 2016 5,403 Incendie, Fort McMurray, Alberta 2 2013 3,511 Inondations, Alberta et région du Grand Toronto 3 1998 2,562 Tempête de verglas, Québec 4 2020 2,297 Inondation, Fort McMurray; tempête de grêle, Calgary, Alberta 5 2018 2,176 Événements multiples : tempêtes de pluie et de vent, Ontario, Québec 6 2021 2,011 Tempête de grêle, Calgary; inondations, Colombie-Britannique 7 2011 1,787 Incendie et tempête de vent, Slave Lake, Alberta 8 2012 1,495 Tempête de pluie, Calgary 9 2019 1,416 Événements multiples 10 2005 1,335 Tempête de pluie, Ontario

Sources de 1983 à 2007 : BAC, PCS Canada, Swiss Re et Deloitte. 2008 à 2021 : CatIQ.

« Il est temps que le Canada fasse de la résilience au climat une priorité. La stratégie nationale d'adaptation qui est en cours de développement doit proposer des solutions mesurables et concrètes pour protéger les Canadiens d'ici 2030. Le budget fédéral de 2022 devrait allouer des fonds importants au déploiement de cette stratégie afin de protéger les Canadiens contre les inondations, les feux incontrôlés, les canicules, les tempêtes de vent et de grêle dont la fréquence et la gravité augmentent déjà », a déclaré Craig Stewart, vice-président, Affaires fédérales, Bureau d'assurance du Canada (BAC).

« Les changements climatiques sont bien réels, et les décès, les bouleversements émotionnels et les conséquences financières dont nous avons été récemment témoins doivent être un appel à l'action. Nous devons nous adapter maintenant. Atteindre la carboneutralité d'ici 2050 est une étape fondamentale pour limiter les risques futurs liés aux changements climatiques. Néanmoins, nous avons besoin de financer et d'adopter des mesures immédiatement pour nous protéger contre l'aggravation des phénomènes météorologiques violents qui se produisent déjà. Le plan climatique national du Canada restera incomplet tant que de telles mesures n'auront pas été définies et mises en œuvre.

« Dans le monde actuel, marqué par des phénomènes météorologiques violents, la nouvelle norme pour les sinistres catastrophiques assurés au Canada, dont la plupart sont dus à des dégâts d'eau, est de 2 milliards de dollars par année. Comparativement, dans la période de 1983 à 2008, les assureurs canadiens n'avaient enregistré en moyenne que 422 millions de dollars par année de sinistres liés à des phénomènes météorologiques violents ».

Depuis des années, l'industrie de l'assurance milite pour que des mesures soient prises face aux inondations. À la suite de la recommandation du BAC pour un Plan d'action national sur les inondations, le gouvernement fédéral a formé le Groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et la réinstallation à la fin de 2020. Le Groupe de travail a entrepris son mandat en janvier 2021 et devrait remettre son rapport définitif au printemps 2022.

Le BAC est également membre de la coalition nationale Un Canada résistant au climat, qui plaide en faveur de l'adaptation dans le cadre du plan climatologique national. L'industrie de l'assurance a accordé des fonds à l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques et au Centre Intact d'Adaptation au climat et soutenu leur développement. En l'absence de cartes fiables des zones inondables, l'industrie a également financé le premier modèle national de cartographie des inondations au Canada. Par ailleurs, le BAC est en discussion avec des hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada pour que l'aide aux sinistrés et l'assurance soient rééquilibrées dans le but d'améliorer les résultats pour les consommateurs.

