Empowered Kids Ontario - Enfants Avenir Ontario se réjouit de l'investissement historique de l'Ontario dans le développement de l'enfant

TORONTO, le 29 mars 2021 /CNW/ - Empowered Kids Ontario - Enfants Avenir Ontario accueille avec enthousiasme l'investissement dans les services de développement de l'enfant et de réadaptation annoncé par le ministre des Finances Peter Behtlenfalvy dans le budget de 2021 intitulé Plan d'action de l'Ontario : Protéger la santé de la population et notre économie. Cette annonce historique de 240 millions de dollars sur quatre ans permettra de réduire les listes d'attente pour les services de réadaptation pédiatrique et de développement de l'enfant, veillant à ce que les enfants reçoivent des services de façon opportune.

« Il s'agit d'une nouvelle formidable pour les enfants et les familles de l'Ontario », souligne Jennifer Churchill, directrice générale de Empowered Kids Ontario - Enfants Avenir Ontario. « Nous tenons à remercier le premier ministre Ford, le ministre Todd Smith, le ministre Bethlanfalvy et tous les ministres de l'Assemblée législative de l'Ontario de cet engagement envers les enfants handicapés et leurs familles. Cette mesure fait en sorte que les enfants recevront les soins de qualité qu'ils méritent, en plus de réduire considérablement les temps d'attente. »

L'écart de plus en plus urgent entre les étapes clés de développement et l'accès aux services est préoccupant. Cet investissement du gouvernement permettra aux fournisseurs de services de développement de l'enfant et de réadaptation de l'Ontario de s'attaquer aux listes d'attente pour tous les niveaux de service, soit à domicile, dans les écoles et dans la collectivité.

D'autres fonds annoncés dans le budget appuient des projets d'immobilisation aux deux centres de traitement pour enfants membres de Empowered Kids Ontario - Enfants Avenir Ontario. « Nous sommes ravis de voir que le gouvernement s'assure que les fournisseurs communautaires peuvent accueillir des enfants et des familles, et fournir des soins dans des installations qui facilitent une pratique clinique de premier plan. »

« Cette annonce marque un virage important pour notre secteur et plus particulièrement pour les enfants et les familles qui attendent un service. Nous remercions sincèrement le gouvernement de l'Ontario de ce soutien et de reconnaître le rôle essentiel et indispensable joué par les fournisseurs de services de développement de l'enfant et de réadaptation dans les collectivités de la province. » - Penny Smiley, présidente, Empowered Kids Ontario - Enfants Avenir Ontario

« Je n'aurais jamais pensé qu'être le parent d'enfants handicapés signifierait que je serais à ce point exaltée par les annonces du gouvernement; chaque fois que le gouvernement fait une annonce, je suis à l'écoute. La nouvelle de cet investissement considérable m'indique que nous faisons tous partie de la vision globale; nous nous dirigeons vers un avenir où chacun peut avoir accès aux mesures de soutien dont il a besoin pour s'épanouir selon ses capacités. » - Sara Pot, parent

« Il est réconfortant de savoir que notre gouvernement investit une somme aussi appréciable pour améliorer la vie des enfants et des familles. Ce niveau de soutien confirme qu'ils nous ont entendus et qu'ils ont compris l'importance des services que nous offrons aux enfants et aux familles présentant différents besoins et capacités. Comme fournisseur, nous pourrons accroître nos effectifs, élaborer de nouveaux modèles de service qui répondent aux attentes des familles et créer conjointement des programmes qui soutiennent et mobilisent les enfants et les familles. » - Marie Rouleau, directrice générale, Centre de traitement pour enfants de Cochrane-Temiskaming

« La société paie un prix important lorsque les enfants ne sont pas capables d'atteindre leur plein potentiel. Cet investissement marquant dans nos enfants aura des retombées positives directes sur leur santé à long terme et sur leurs résultats en matière de développement, en plus d'améliorer les possibilités de participation et d'inclusion. Il permettra à un plus grand nombre d'enfants d'avoir un avenir prometteur. » - Dr Mohammad Zubairi, pédiatre spécialiste du développement, professeur adjoint en pédiatrie, Université McMaster, et directeur médical, programme d'autisme de l'Hôpital McMaster pour enfants, vice-président Physicians of Ontario NeuroDevelopmental Advocacy (PONDA)

Empowered Kids Ontario - Enfants Avenir Ontario représente les organismes de développement de l'enfant et de réadaptation de l'Ontario qui fournissent des services et des programmes à plus de 150 000 enfants par année, à domicile, dans les écoles et dans la collectivité. Les membres de Empowered Kids Ontario - Enfants Avenir Ontario se soucient des enfants présentant une incapacité; des enfants ayant une déficience développementale -- physique, cognitive ou sur le plan de la communication; des enfants qui se rétablissent d'une maladie ou d'une blessure; et des enfants présentant des besoins de soins complexes, y compris une infirmité motrice cérébrale, l'autisme, un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, le syndrome de Down et d'autres troubles neurologiques.

