MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Empower obtient un financement de 3 millions de dollars provenant du gouvernement du Québec par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, BDC Capital et PME Montréal pour lancer le premier assistant de marketing numérique au monde, une application qui met une équipe marketing entre les mains des propriétaires de PME au Canada et dans le monde. Grâce à une technologie de pointe, la plateforme offre une gamme complète de services de marketing hors ligne et en ligne en quelques clics, à partir d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur. Cet investissement permettra à Empower de développer davantage sa plateforme technologique et de soutenir son expansion internationale. La compagnie basée à Montréal sert des centaines de clients, allant de petites et moyennes entreprises à des entreprises d'envergure nationale, et entend changer la façon dont le marketing est géré par les PME, en le rendant facile, efficace et accessible.

Un assistant marketing numérique qui transforme le concept du marketing des PME

Avec des ressources limitées, il devient très difficile pour les propriétaires de PME de promouvoir efficacement leurs produits ou services. Afin de résoudre ce problème, l'assistant marketing numérique Empower prend en charge les projets marketing par le biais d'une interface mobile attrayante et conviviale. Il suffit de faire glisser quelques cartes et d'interagir avec le contenu pour améliorer progressivement le marketing d'une PME. L'application Empower apprend à connaître son client, anticipe ses besoins, fait des recommandations personnalisées, suit les projets, exécute les campagnes, fournit des indicateurs de performance clés et récompense même l'utilisateur en cours de route.

Un savant mélange de collaborateurs spécialisés et de technologie

En arrière-plan, Empower automatise son exécution avec des solutions marketing populaires, telles qu'ActiveCampaign, BuzzSumo, Discus, OpenAI, Rival IQ, SEMRush, Typeform, Supermetrics et Zapier, pour n'en citer que quelques-unes. Elle répartit également automatiquement les tâches à son équipe locale de professionnels du marketing.

« Nos partenaires financiers et notre équipe ont une vision ambitieuse pour l'avenir de la compagnie. Jack Elias, co-fondateur d'Empower, et moi-même, croyons fermement qu'il est temps d'améliorer les processus de marketing des PME pour travailler avec agilité, mais surtout avec une expérience réellement attrayante et positive. Le marketing n'est plus une corvée, c'est un jeu captivant! » affirme Daniel Forman, président-directeur général d'Empower.

À propos d'EMPOWER

Fondée par Daniel Forman et Jack Elias, Empower vise de révolutionner le marketing pour les PME. Après avoir passé 10 ans à bâtir et à diriger avec succès l'une des plus grandes agences de médias sociaux du Canada, les cofondateurs ont créé l'assistant marketing numérique Empower qui utilise les dernières technologies, soutenu par des experts et appuyé par un groupe mondial dans le marketing en ligne et hors ligne. Basée à Montréal, avec des bureaux à Toronto et à New York, Empower prévoit se développer dans d'autres grandes villes pour mieux soutenir sa croissance mondiale.

