Empower annonce la nomination de Dan Paisley à titre de chef des revenus et de Miriam Chamberlain à titre de cheffe du personnel

MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Daniel Forman, président-directeur général d'Empower a annoncé la nomination de Dan Paisley à titre de Chef des revenus et de Miriam Chamberlain à titre de Cheffe du personnel.

Dan Paisley a commencé sa carrière il y a une quinzaine d'années dans le secteur des technologies et a rapidement contribué à l'expansion de plus de 90 succursales à travers États-Unis. Il a ensuite dirigé avec succès une équipe de vente nationale dans trois provinces canadiennes pour un acteur majeur du secteur des technologies immobilières.

Durant les vingt dernières années, Miriam Chamberlain a travaillé en marketing, en immobilier et s'est spécialisée en ressources humaines afin d'optimiser le développement organisationnel d'entreprises innovantes évoluant dans des environnements à forte croissance. Elle participe activement au HR Leaders Collective et accueille le Social HR Camp, et collabore avec ScaleHR.

« Mon associé Jack Elias et moi-même sommes heureux de l'arrivée de Dan et Miriam, ils travailleront quotidiennement avec nous afin d'amener Empower vers sa prochaine étape de croissance à l'international. Leurs connaissances dans le développement organisationnel tant au niveau de la gestion des talents que des techniques commerciales de haut niveau dans un environnement de technologie de pointe, nous permettront d'œuvrer dans le monde entier. » a déclaré Daniel Forman, président-directeur général d'Empower.

Dan Paisley et Miriam Chamberlain travailleront depuis le siège social situé à Montréal.

À propos d'EMPOWER

Fondée par Daniel Forman et Jack Elias, Empower vise de révolutionner le marketing pour les PME. Après avoir passé 10 ans à bâtir et à diriger avec succès l'une des plus grandes agences de médias sociaux du Canada, les cofondateurs ont créé l'assistant marketing numérique Empower qui utilise les dernières technologies, soutenu par des experts et appuyé par un groupe mondial dans le marketing en ligne et hors ligne. Basée à Montréal, avec des bureaux à Toronto et à New York, Empower prévoit se développer dans d'autres grandes villes pour mieux soutenir sa croissance mondiale.

Empower: https://empower.social/fr/

Disponibles pour des entrevues :

Daniel Forman , président-directeur général d'Empower

, président-directeur général d'Empower Jack Elias , co-fondateur et vice-président d'Empower

