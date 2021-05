Emplois prioritaires - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de près de 300 000 $ pour le projet Maillon Techno pour soutenir le recrutement en technologies de l'information

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 298 611 $ pour le projet Maillon Techno, qui vise à faciliter le jumelage entre les entreprises spécialisées en technologies de l'information (TI) et les chercheurs d'emploi de l'île de Montréal en donnant notamment aux entreprises un accès à un bassin de candidats qualifiés et prêts à l'emploi.

Cette initiative, appuyant l'offensive pour stimuler les carrières en TI annoncée en janvier 2021 par le ministre, est une action concrète supplémentaire pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ce secteur d'activité.

En effet, cette aide financière permettra d'intégrer en emploi 100 personnes dans le secteur des TI, notamment des personnes à la recherche d'un emploi, des personnes issues de l'immigration, des femmes ou de jeunes diplômés possédant une formation de base dans ce secteur. Les personnes participantes bénéficieront d'une mise à jour de leurs connaissances et de leurs compétences par des formations d'appoint. Parmi celles-ci, on vise l'embauche d'une majorité de personnes admissibles à la fois à la Subvention salariale d'intégration en emploi (SSIE) et au Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME).

Le projet est issu d'un partenariat entre TECHNOcompétences, le Comité sectoriel de main-d'œuvre en technologies de l'information et des communications, et le gouvernement du Québec.

Citations :

« Il est essentiel de soutenir les efforts de recrutement et de formation dans des secteurs économiques prioritaires touchés par la pénurie de main-d'œuvre comme c'est le cas pour les TI. En mettant en commun l'expertise du gouvernement et celle du secteur privé de façon constructive et innovante et en misant sur l'amélioration des compétences, le projet Maillon Techno vient favoriser le jumelage entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. C'est un bon coup de pouce qui profitera à une centaine de personnes qui seront fin prêtes à participer dans ce secteur en croissance constante et qui offre des postes bien rémunérés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Considérant l'importance de plus en plus grande des TI dans notre société et les besoins de main-d'œuvre qui en découlent, causés par la pandémie, le soutien offert aux entreprises dans leurs efforts de recrutement par le biais du projet Maillon Techno est une excellente nouvelle pour la région de Montréal. Ce projet novateur va également ouvrir de nouveaux horizons pour les personnes en recherche d'emploi et ainsi améliorer le bien-être économique et social de notre région. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Au Québec, le secteur des TI compte 102 000 emplois occupés par des professionnels spécialisés dans le domaine.

Cette initiative de TECHNOcompétences s'inscrit en cohérence avec les différentes mesures annoncées par le ministre dans les derniers mois concernant les emplois prioritaires, notamment l'investissement de près de 20 millions de dollars annoncé le 17 janvier 2021 en vue d'encourager les carrières en TI.

Les entreprises et les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide à l'emploi du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

Cet investissement répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit de développer des approches innovantes et de favoriser l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi, en plus d'accroître l'insertion en emploi de tous les bassins de main-d'œuvre.

