Emplois prioritaires au Québec - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de près de 40 M$ pour soutenir la requalification dans le secteur des technologies de l'information

MONTRÉAL, le 24 mai 2021 /CNW Telbec/ - Poursuivant sa vaste offensive pour stimuler les carrières dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC), le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, lance le Programme pour la requalification et l'accompagnement en technologie de l'information et des communications (PRATIC). Ce programme prévoit un investissement de 39,6 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la formation de 2 500 personnes dans ce secteur d'activité.

Les participants au PRATIC pourraient bénéficier d'une aide financière de 650 $ par semaine, et ce, pour toute la durée de leur formation. Il s'agit de formations de courte durée et à temps complet qui feront partie de la liste qui sera établie par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et qui mèneront à un emploi dans le secteur des TIC. Une bourse de 1 950 $ leur sera également remise lorsqu'ils auront terminé leur formation avec succès.

Le PRATIC s'adresse notamment aux chômeurs pandémiques et aux personnes qui n'ont pas été aux études à temps complet dans les 12 derniers mois. Les nouveaux participants devront au préalable rencontrer un agent d'aide à l'emploi de Services Québec pour l'évaluation de leur admissibilité. Ce programme représente donc une occasion idéale pour les personnes sans emploi de se requalifier afin d'intégrer durablement le marché du travail dans un secteur en forte demande de main-d'œuvre.

Rappelons que la plus récente mise à jour des diagnostics portant sur l'état d'équilibre du marché du travail pour 500 professions au Québec a considéré un bon nombre de professions associées au secteur des TIC comme étant en déficit, puisqu'avant même la pandémie on estimait à 10 000 le nombre de postes à pourvoir au Québec.

Citation :

« L'offensive pour soutenir ce secteur d'activité se poursuit. Nous avons prévu, dans le dernier budget, des investissements majeurs de l'ordre 86,4 millions de dollars pour le développement de la main-d'œuvre et le soutien aux entreprises. Ce nouveau programme s'ajoute aux efforts que notre gouvernement a déployés jusqu'à présent pour stimuler les carrières dans les TIC. Avec le PRATIC, notre objectif est clair. Nous mettons en place des incitatifs pour accroître le bassin de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur, qui est prioritaire pour soutenir la relance de notre économie. J'encourage tous ceux et celles qui rêvent d'occuper un emploi payant dans un secteur d'avenir à se renseigner auprès de nos agents de Services Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les inscriptions au PRATIC commenceront le 1 er juillet 2021, et les premières cohortes entameront leur formation dès la prochaine rentrée scolaire.

juillet les premières cohortes entameront leur formation dès la prochaine rentrée scolaire. Seules les formations définies par le Ministère en fonction d'une évaluation des besoins de compétences pour les professions prioritaires du secteur des TIC seront admissibles. Ces formations, qui seront connues le 1 er juillet 2021, devront permettre aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer un emploi dans le secteur des TIC.

juillet 2021, devront permettre aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer un emploi dans le secteur des TIC. Les formations devront être suivies à temps plein et être de courte durée, mener à l'obtention d'une attestation d'études collégiales, à des certificats ou à des microprogrammes universitaires ou être des formations sur mesure menant à un emploi.

Dans le cas des personnes suivant une formation visée par le PRATIC tout en étant soutenues par le Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF), elles seront reconnues admissibles au PRATIC et pourront recevoir à compter du 1 er juillet un soutien financier majoré à 650 $ pour les semaines restantes de leur formation.

juillet un soutien financier majoré à 650 $ pour les semaines restantes de leur formation. Rappelons que le ministre Boulet a lancé le 17 janvier 2021 une vaste offensive pour stimuler les carrières en TIC, représentant un investissement de 19 millions de dollars.

