STELLARTON, NS, le 28 juill. 2022 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX: EMP.A) a annoncé aujourd'hui de nouveaux objectifs audacieux et basés sur la science en matière de réduction des émissions afin d'appuyer la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone. Il s'agit d'une avancée importante dans la démarche de la société pour lutter contre les changements climatiques et des plus récents efforts pour contribuer au développement durable.

Ces objectifs basés sur la science montrent à Empire, et à sa filiale Sobeys inc., la voie à suivre pour réduire considérablement leur empreinte carbone et respecter l'Accord de Paris de 2015 qui vise à ne pas dépasser un réchauffement planétaire de 1,5 °C d'ici 2050. L'initiative Science Based Targets (« iSBT ») est un organisme reconnu à l'échelle internationale qui fournit des normes et des conseils aux organisations pour établir des objectifs basés sur la science. Parmi les initiatives clés d'Empire visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mentionnons l'électrification des véhicules de livraison et de la flotte, l'installation de panneaux solaires sur les toits, la modernisation de l'éclairage et des systèmes réfrigérants, la collaboration avec les fournisseurs pour les aider à fixer des objectifs basés sur la science, et la réduction des émissions causée par le carburant vendu aux postes d'essence.

« Chez Empire, nous savons qu'il est temps d'agir pour combattre la crise climatique. Nous ferons une différence en nous engageant à atteindre des objectifs concrets basés sur la science, a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. Grâce à nos solides partenariats et à la collaboration entre nos équipes, nos fournisseurs, nos clients et nos communautés, nous pouvons atteindre nos objectifs communs en matière de développement durable. »

Les objectifs d'Empire pour les émissions de portée 1 et 2 dépassent la barre du 1,5 °C/carboneutralité d'ici 2050 fixée par l'Accord de Paris, tandis que les objectifs de portée 3 sont conformes aux exigences de l'iSBT*.

Objectifs à court terme :

Sources de portée 1 et 2 (cible absolue) : Réduire d'au moins 55 % les émissions absolues de GES de portée 1 et 2 d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019 (une réduction annuelle minimale de 5 % entre 2019 et 2030).

2030). Sources de portée 3 (cible fondée sur l'engagement des fournisseurs) : Collaborer avec nos fournisseurs de sorte que 62 % d'entre eux fixent des objectifs basés sur la science en matière de réduction des émissions de portée 1 et 2 dans cinq ans, et s'engagent à réduire d'au moins 28 % les émissions provenant du carburant vendu d'ici 2030.

Objectifs à long terme :

Atteindre la carboneutralité d'ici 2040 pour nos émissions de portée 1 et 2.

Atteindre la carboneutralité d'ici 2050 pour nos émissions de portée 3, conformément à l'iSBT.

L'objectif d'Empire pour les sources de portée 3 représente la meilleure occasion de réduction des émissions pour la société au cours des cinq prochaines années, et sa collaboration a déjà commencé avec ses fournisseurs pour veiller à ce qu'ils atteignent leurs objectifs en matière d'émissions de portée 3.

« Je suis très enthousiaste pour la suite. L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante de notre démarche en matière de développement durable. Nous avons un Plan solide basé sur des données scientifiques et conforme aux normes mondiales, a déclaré Mohit Grover, vice-président principal, innovation, développement durable et stratégie d'Empire. Grâce à nos efforts pour le climat, nous défendrons nos valeurs et notre engagement à l'égard du développement durable. »

La feuille de route triennale du Plan de lutte contre les changements climatiques d'Empire est présentée en détail dans le nouveau Rapport sur le développement durable 2022, accompagné d'articles décrivant les progrès de la société dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Empire intégrera également ses engagements en matière de développement durable à sa pratique de gouvernance grâce à un nouveau Conseil sur le développement durable (le « Conseil ») qui sera lancé pendant l'exercice 2023. Il réunira des dirigeants de l'immobilier, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, de l'approvisionnement et de la mise en marché ainsi que du carburant. Parallèlement à l'influence externe de l'iSBT, le Conseil s'assurera de l'exactitude de la comptabilisation des émissions de carbone pour la suivi interne et la production de rapports externes. Entre-temps, Empire continuera d'améliorer ses données et processus de comptabilisation du carbone pour s'assurer qu'elle atteint ses objectifs d'ici 2030.

De plus, d'ici la fin de l'exercice 2023, Empire améliorera sa production de rapports externes en suivant les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), un groupe reconnu à l'échelle internationale qui aide les plus grandes organisations à cerner, à évaluer et à gérer les risques liés aux changements climatiques.

* Remarque : La portée 1 désigne les émissions directes d'une entité; la portée 2 désigne les émissions indirectes d'une entité par sa consommation d'énergie; et la portée 3 désigne les émissions liées indirectement à une entité par sa chaîne de valeur, comme les biens et services achetés.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX: EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel d'environ 30,2 G$ et à des actifs de 16,6 G$, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 130 000 personnes.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « requérir », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative.

Ces énoncés comprennent ceux qui concernent : le climat et les émissions de gaz à effet de serre, y compris, sans s'y limiter, les objectifs en matière d'émissions, les plans d'électrification des véhicules de livraison et de la flotte, la transition vers des sources à faibles émissions de carbone et le partenariat avec les fournisseurs pour établir des objectifs fondés sur la science - tous ces plans peuvent être affectés par des changements dans la production d'énergie renouvelable, les risques de défectuosités découlant de l'adoption précoce de la technologie, la décarbonisation du réseau électrique, la conjoncture, la disponibilité des véhicules électriques, les priorités du gouvernement sur le climat et les émissions, les relations et les négociations avec les fournisseurs, et l'offre et la demande en combustibles carbonés.

Des risques supplémentaires sont décrits de temps à autre dans les documents remplis par la Société et déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs.

Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2022 de la Société.

