Le résultat par action (le « RPA ») et le RPA ajusté 1) se sont établis à 0,61 $ et à 0,63 $, respectivement

se sont établis à 0,61 $ et à 0,63 $, respectivement Le RPA et le RPA ajusté s'étaient établis à 0,72 $ pour l'exercice précédent

Les ventes des magasins comparables, compte non tenu des ventes de carburant, ont augmenté de 0,2 %

La marge brute, compte non tenu des ventes de carburant, a augmenté de 68 points de base

La progression vers la rentabilité de Voilà s'accélère, grâce notamment à la mise sur pause de l'ouverture du quatrième centre de traitement des commandes

La Société a racheté des actions d'un montant de 400 M$ au cours de l'exercice 2024

Le capital devrait être affecté aux éléments suivants pour l'exercice 2025 : Déclaration d'une hausse du dividende de 9,6 % Renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités dans l'intention de racheter des actions d'un montant d'environ 400 M$ Programme de dépenses d'investissement, qui devrait s'élever à environ 700 M$



STELLARTON, NS , le 20 juin 2024 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX: EMP.A) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice complet clos le 4 mai 2024. Pour le trimestre, la Société a comptabilisé un bénéfice net de 148,9 M$ (0,61 $ par action), comparativement à 182,9 M$ (0,72 $ par action) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour le trimestre, la Société a comptabilisé un bénéfice net ajusté de 154,0 M$ (0,63 $ par action), comparativement à 184,9 M$ (0,72 $ par action) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

« Je me réjouis de la façon dont notre équipe exécute notre stratégie malgré la conjoncture économique défavorable, a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. Nos résultats trimestriels démontrent clairement que nous sommes devenus un détaillant alimentaire discipliné et efficace qui exerce un contrôle rigoureux de la marge brute ainsi qu'une discipline à l'égard du capital et des frais généraux et administratifs, à la faveur de nos initiatives en matière de productivité et de notre restructuration. Si l'on exclut nos revenus liés à l'immobilier, les résultats trimestriels sont comparables à ceux de l'exercice précédent. Nous nous engageons à accroître nos profits, notamment en prenant des mesures proactives pour améliorer la rentabilité de Voilà. Parallèlement, nous demeurons déterminés à offrir un rendement du capital investi à nos investisseurs.

« À l'heure actuelle, notre grand optimisme à l'égard de notre secteur Voilà se maintient, a ajouté M. Medline, compte tenu de sa forte croissance de 17,3 % des ventes des magasins comparables au quatrième trimestre, et nous sommes confiants et engagés envers son succès futur. Nous continuons d'examiner toutes les occasions d'améliorer notre rentabilité globale, et l'atteinte de la rentabilité de chacun des centres de traitement des commandes Voilà nécessite un certain temps. C'est pourquoi nous mettrons sur pause l'ouverture de notre quatrième centre de traitement des commandes, à Vancouver. Cela nous permettra de nous concentrer sur la croissance du rendement et du volume des trois centres de traitement des commandes opérationnels. Nous travaillons également avec notre partenaire, Ocado, en vue de réduire les coûts et d'offrir une plus grande souplesse pour servir nos clients à grande échelle, ce qui inclut la fin de notre entente d'exclusivité mutuelle. »

1) Les données ajustées s'entendent du bénéfice d'exploitation ajusté, du bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles (« BAIIA »), du bénéfice net ajusté et du RPA ajusté. Le 4 novembre 2022, Empire a éprouvé des problèmes avec ses systèmes de TI à la suite d'un incident lié à la cybersécurité. La Société exclut, de ses données ajustées, les coûts engagés pour planifier et mettre en place les stratégies visant à optimiser l'entreprise et à améliorer son efficacité et, les charges relatives à un incident lié à la cybersécurité (l'« incidentrecouvrements d'assurance relatifs à l'incident lié à la cybersécurité ») et, ainsi que les coûts non récurrents liés à l'intégration de Grocery Gateway dans Voilà. Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Déclaration d'un dividende

La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ par action sur les actions de catégorie A sans droit de vote (les « actions de catégorie A ») et sur les actions ordinaires de catégorie B, qui sera payable le 31 juillet 2024 aux actionnaires inscrits le 15 juillet 2024. Cela représente une hausse du taux de dividende annualisé de 9,6 %. Ces dividendes sont des dividendes déterminés au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et des lois provinciales pertinentes.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 19 juin 2024, la Société a renouvelé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en déposant auprès de la Bourse de Toronto (« TSX ») un avis d'intention visant le rachat aux fins d'annulation d'un maximum de 12 800 000 actions de catégorie A représentant environ 9,9 % du flottant des 129 904 937 actions de catégorie A au 18 juin 2024, sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation. Au 18 juin 2024, 143 472 652 actions de catégorie A étaient émises et en circulation.

La Société a l'intention de racheter des actions de catégorie A d'un montant d'environ 400,0 M$ au cours de l'exercice 2025. Les rachats seront effectués par l'intermédiaire de la TSX ou de tout autre système de négociation canadien admissible. Le prix que paiera Empire pour ces actions correspondra au prix en vigueur sur le marché au moment de l'acquisition. La Société estime que le rachat occasionnel d'actions au cours du marché en vigueur constitue une utilisation judicieuse des fonds, en plus d'être dans l'intérêt d'Empire et de ses actionnaires. Les rachats dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités renouvelée peuvent commencer le 2 juillet 2024 et doivent se terminer au plus tard le 1er juillet 2025.

La moyenne des transactions quotidiennes des actions s'étant établie à 379 939 actions au cours des six derniers mois, les rachats quotidiens seront limités à 94 984 actions de catégorie A (25 % de la moyenne des transactions quotidiennes des actions de catégorie A), à l'exception de l'exemption pour les rachats en bloc.

La Société a également renouvelé son programme de rachat automatique d'actions par l'intermédiaire de son courtier désigné, programme qui lui permet de racheter aux fins d'annulation des actions de catégorie A pendant les périodes d'interdiction des opérations dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, sous réserve de certaines approbations des organismes de réglementation.

Aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vigueur, qui a commencé le 2 juillet 2023 et qui prendra fin le 1er juillet 2024, la Société a reçu l'autorisation par la TSX de racheter un maximum de 12 600 000 actions de catégorie A, représentant environ 9,0 % du flottant des actions de catégorie A en circulation au 19 juin 2023. Au 18 juin 2024, la Société avait racheté 9 945 893 actions par l'intermédiaire de la TSX au prix moyen pondéré de 35,37 $ pour une contrepartie totale d'environ 335,8 M$ aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 2 juillet 2023 et qui prendra fin le 1er juillet 2024.

Le tableau qui suit présente les actions rachetées :



Périodes de 13 semaines

closes les Exercices de 52 semaines

clos les (en millions de dollars, sauf les montants par action) 4 mai 2024

6 mai 2023

4 mai 2024

6 mai 2023

Nombre d'actions 3 010 237

3 110 280

11 301 318

9 444 902

Prix moyen pondéré par action 33,31 $ 35,91 $ 35,40 $ 37,06 $ Contrepartie en trésorerie versée 100,3 $ 111,7 $ 400,1 $ 350,0 $



Priorités de la Société

Depuis l'exercice 2017, la Société a mené à bien deux stratégies de transformation : le projet Sunrise et le projet Horizon. Ces stratégies ont permis de redéfinir en profondeur les fondements d'Empire, d'améliorer les capacités de la Société en matière de données, d'approfondir la compréhension des clients et de préparer la Société à s'adapter rapidement aux tendances émergentes. Maintenant que ces stratégies de transformation ont été mises en œuvre et que leur déploiement est achevé, l'objectif de la Société est d'accroître le RPA ajusté total à long terme au moyen de la croissance du bénéfice net et de rachats d'actions. Elle a l'intention de continuer d'augmenter ses ventes, sa marge brute (compte non tenu des ventes de carburant) et sa marge du BAIIA ajusté en se concentrant notamment sur les priorités suivantes :

Accent continu sur les magasins

Au cours des derniers exercices, la Société a accéléré les investissements dans les rénovations, les conversions et les ouvertures de magasins, ainsi que dans les processus, les communications, la formation, la technologie et les outils mis à la disposition des magasins. La Société continuera à faire de ces investissements une priorité en maintenant l'accent sur les rénovations et en poursuivant l'expansion de son réseau de magasins à bas prix. La bonification du programme Nos marques demeurera également une priorité, qui se traduira par un accroissement de la distribution, par le placement de produits sur les tablettes et par des produits novateurs.

La Société compte investir des capitaux dans son réseau de magasins et est sur la bonne voie par rapport à ses plans visant à rénover environ 20 % à 25 % de ces derniers entre les exercices 2024 et 2026. Ces investissements comprennent d'importantes initiatives en matière de développement durable, telles que la modernisation des systèmes de réfrigération et d'autres initiatives axées sur l'efficacité énergétique.

Accent accru sur le numérique et les données

L'accent mis sur le numérique et les données se traduira par la croissance continue des activités de commerce électronique avec Voilà, par la personnalisation de l'expérience client ainsi que par la stratégie de fidélisation au moyen de Scène+ (voir les rubriques « Mises à jour sur les activités - Voilà » et « Mises à jour sur les activités - Scène+ » pour plus de précisions). Cette attention se traduira également par l'optimisation de la productivité de l'espace et par des améliorations continues en matière de maximisation promotionnelle. La productivité de l'espace contribuera à rehausser l'expérience client en améliorant l'aménagement des magasins, en optimisant la proximité des catégories et des produits, et en adaptant l'assortiment de produits en fonction de chaque magasin. Les outils d'analyse avancée conçus à des fins de maximisation promotionnelle continueront à être perfectionnés dans le cadre du partenariat entre l'équipe d'analyse avancée et les gestionnaires de catégories. Le fait d'améliorer nos capacités relatives au numérique et aux données nous permettra d'offrir les meilleures expériences personnalisées à nos clients, et d'améliorer l'expérience en magasin et en ligne pour nos clients.

Efficacité et contrôle des coûts

La Société a considérablement amélioré son efficacité et sa rentabilité grâce à l'efficience de l'approvisionnement, à l'optimisation de la productivité de la chaîne d'approvisionnement et à l'amélioration des systèmes et des processus. La Société continuera de déployer des efforts pour favoriser l'efficacité et la rentabilité par l'intermédiaire d'initiatives liées à l'approvisionnement en biens non destinés à la revente, à la productivité de la chaîne d'approvisionnement et à la structure organisationnelle. De plus, la Société poursuit ses efforts de réduction des coûts dans le secteur Voilà en mettant sur pause l'ouverture de son quatrième centre de traitement des commandes et en mettant fin à son exclusivité mutuelle avec Ocado, entre autres initiatives.

Sommaire des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier

(en millions de dollars, sauf les

montants par action) Périodes de 13 semaines

closes les Variation

Exercices de 52 semaines

clos les Variation

4 mai 2024

6 mai 2023

en $

4 mai 2024

6 mai 2023

en $

Ventes 7 411,5 $ 7 408,4 $ 3,1 $ 30 732,6 $ 30 478,1 $ 254,5 $ Profit brut1) 2 005,1

1 959,0

46,1

8 070,4

7 792,7

277,7

Bénéfice d'exploitation 291,3

321,6

(30,3)

1 310,8

1 232,4

78,4

Bénéfice d'exploitation ajusté1) 297,7

328,1

(30,4)

1 257,1

1 291,5

(34,4)

BAIIA1) 556,6

592,3

(35,7)

2 381,5

2 263,0

118,5

BAIIA ajusté1) 563,0

598,8

(35,8)

2 327,8

2 322,1

5,7

Bénéfice net2) 148,9

182,9

(34,0)

725,2

686,0

39,2

Bénéfice net ajusté1), 2), 3) 154,0

184,9

(30,9)

681,6

727,1

(45,5)



























Résultat par action,

après dilution























RPA2) 0,61 $ 0,72 $ (0,11) $ 2,92 $ 2,64 $ 0,28 $ RPA ajusté1), 2), 3) 0,63

0,72

(0,09)

2,74

2,80

(0,06)



























Nombre moyen pondéré

d'actions en circulation,

après dilution (en millions) 243,7

255,4





248,4

259,4





Dividende par action 0,1825 $ 0,1650 $



0,73 $ 0,66 $







Périodes de 13 semaines

closes les Exercices de 52 semaines

clos les

4 mai 2024

6 mai 2023

4 mai 2024

6 mai 2023

Marge brute1) 27,1 % 26,4 % 26,3 % 25,6 % Marge du BAIIA1) 7,5 % 8,0 % 7,7 % 7,4 % Marge du BAIIA ajusté1) 7,6 % 8,1 % 7,6 % 7,6 % (Diminution) croissance des ventes des magasins comparables1) (0,3) % 1,6 % 1,3 % 2,3 % Croissance des ventes des magasins comparables1),

compte non tenu des ventes de carburant 0,2 % 2,6 % 2,0 % 1,5 % Taux d'impôt effectif 28,3 % 25,3 % 25,8 % 24,6 %

1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour une

description des types de coûts et de recouvrements inclus. 2) Attribuable aux propriétaires de la Société. 3) Voir la rubrique « Incidence ajustée sur le bénéfice net » du présent communiqué de presse.





Ventes

Les ventes du trimestre clos le 4 mai 2024 ont été comparables à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent, l'ensemble des activités ayant connu une croissance positive, surtout en ce qui a trait à FreshCo, à Voilà et à Farm Boy, contrebalancée par la baisse des ventes de carburant attribuable essentiellement à la vente de postes d'essence situés dans l'Ouest canadien (la « vente des postes d'essence dans l'Ouest canadien ») au premier trimestre de l'exercice 2024.

Les ventes de l'exercice clos le 4 mai 2024 ont augmenté de 0,8 % en raison principalement de la croissance positive de l'ensemble des activités dans le réseau de magasins à bas prix et des épiceries à gamme complète de services. Cette augmentation a été contrebalancée par la baisse des ventes de carburant attribuable essentiellement à la vente des postes d'essence dans l'Ouest canadien.

Profit brut

Le profit brut a augmenté de 2,4 % pour le trimestre clos le 4 mai 2024, en raison principalement de l'expansion des activités (Voilà, Farm Boy et FreshCo), du rendement solide et de la discipline opérationnelle des épiceries à gamme complète de services.

La marge brute du trimestre clos le 4 mai 2024 a augmenté pour s'établir à 27,1 %, alors qu'elle était de 26,4 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison principalement de la solide exécution par nos épiceries à gamme complète de services de plusieurs initiatives ciblées visant à améliorer la composition promotionnelle, et à gérer étroitement la freinte et les stocks, l'expansion des activités (Voilà, Farm Boy et FreshCo) et la mise en œuvre continue de mesures d'efficience dans la distribution qui ont entraîné une baisse des coûts liés à la chaîne d'approvisionnement. La marge brute, compte non tenu de l'incidence des ventes de carburant, a augmenté de 68 points de base.

Le profit brut a augmenté de 3,6 % pour l'exercice clos le 4 mai 2024, en raison principalement de l'expansion des activités (FreshCo, Farm Boy et Voilà) et de l'augmentation des ventes dans le réseau de magasins à bas prix et des épiceries à gamme complète de services.

La marge brute de l'exercice clos le 4 mai 2024 a augmenté pour s'établir à 26,3 %, alors qu'elle était de 25,6 % pour l'exercice précédent, en raison principalement de l'incidence de la baisse des ventes de carburant, de la solide exécution de nos activités, y compris l'accent mis sur une gestion améliorée de la freinte des stocks, et de la baisse des coûts de distribution liée aux initiatives d'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement. La marge brute, compte non tenu de l'incidence des ventes de carburant, a augmenté de 43 points de base.

Bénéfice d'exploitation



Périodes de 13 semaines

closes les Variation

Exercices de 52 semaines

clos les Variation

(en millions de dollars) 4 mai 2024

6 mai 2023

en $

4 mai 2024

6 mai 2023

en $

Vente au détail de produits

alimentaires 280,6 $ 304,5 $ (23,9) $ 1 265,0 $ 1 140,1 $ 124,9 $

























Placements et autres activités :























FPI Crombie1) 11,9

10,9

1,0

43,5

77,3

(33,8)

Partenariats immobiliers 3,6

6,5

(2,9)

12,8

16,5

(3,7)

Autres activités,

déduction faite des charges

du siège social (4,8)

(0,3)

(4,5)

(10,5)

(1,5)

(9,0)



10,7

17,1

(6,4)

45,8

92,3

(46,5)

Bénéfice d'exploitation 291,3 $ 321,6 $ (30,3) $ 1 310,8 $ 1 232,4 $ 78,4 $ Ajustements























Vente des postes d'essence

dans l'Ouest canadien2) -

-

-

(90,8)

-

(90,8)

Incident lié à la cybersécurité2) (14,1)

(6,8)

(7,3)

(35,1)

45,8

(80,9)

Intégration de Grocery

Gateway2) -

13,3

(13,3)

-

13,3

(13,3)

Restructuration2) 20,5

-

20,5

72,2

-

72,2



6,4

6,5

(0,1)

(53,7)

59,1

(112,8)

Bénéfice d'exploitation ajusté3) 297,7 $ 328,1 $ (30,4) $ 1 257,1 $ 1 291,5 $ (34,4) $

1) Fonds de placement immobilier Crombie (« FPI Crombie »). 2) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour une description des types de coûts et de recouvrements inclus. 3) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.





Pour le trimestre clos le 4 mai 2024, le bénéfice d'exploitation du secteur de la vente au détail de produits alimentaires a diminué en raison principalement de la hausse des frais de vente et charges administratives et de la baisse des autres produits, facteurs en partie contrebalancés par la hausse des ventes et du profit brut. Les frais de vente et charges administratives ont augmenté en raison principalement de l'investissement continu dans l'expansion des activités (y compris Voilà, Farm Boy et FreshCo), de l'accroissement des coûts de main-d'œuvre des magasins de détail attribuable à la hausse des coûts des salaires, aux investissements plus élevés dans le réseau de magasins, dans les outils, dans la technologie et dans les projets visant à soutenir les initiatives stratégiques de la Société. Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par une baisse des charges de rémunération au cours de l'exercice considéré et par une diminution de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.

Pour le trimestre clos le 4 mai 2024, le bénéfice d'exploitation du secteur des placements et autres activités a diminué en raison principalement de la hausse des charges du siège social.

Pour l'exercice clos le 4 mai 2024, le bénéfice d'exploitation du secteur de la vente au détail de produits alimentaires a augmenté en raison principalement de la hausse des ventes, du profit brut et des autres produits, facteurs en partie contrebalancés par la hausse des frais de vente et charges administratives. Les frais de vente et charges administratives ont augmenté en raison surtout des investissements continus dans l'expansion des activités (Voilà, Farm Boy et FreshCo), de la hausse des coûts de la main-d'œuvre des magasins de détail attribuable à la hausse des salaires, des coûts de restructuration, de l'augmentation des investissements ciblés dans le réseau de magasins, dans les outils, dans la technologie et dans les projets visant à soutenir les initiatives stratégiques de la Société, et de l'augmentation de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par les recouvrements des coûts nets au cours de l'exercice considéré comparativement aux coûts nets de l'exercice précédent qui se rapportent à l'incident lié à la cybersécurité.

Pour l'exercice clos le 4 mai 2024, le bénéfice d'exploitation du secteur des placements et autres activités a diminué en raison principalement de la baisse de la quote-part du bénéfice provenant du FPI Crombie, qui a découlé principalement de la diminution des ventes d'immeubles à l'exercice considéré.

BAIIA

Pour le trimestre clos le 4 mai 2024, le BAIIA a diminué pour s'établir à 556,6 M$, comparativement à 592,3 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison principalement des mêmes facteurs qui ont influé sur le bénéfice d'exploitation (ce qui exclut la diminution de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles). La marge du BAIIA a diminué, passant de 8,0 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent à 7,5 %.

Pour l'exercice clos le 4 mai 2024, le BAIIA a augmenté pour s'établir à 2 381,5 M$, comparativement à 2 263,0 M$ pour l'exercice précédent, en raison principalement des mêmes facteurs qui ont influé sur le bénéfice d'exploitation (ce qui exclut l'augmentation de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles). La marge du BAIIA a augmenté, passant de 7,4 % pour l'exercice précédent à 7,7 %.



Périodes de 13 semaines

closes les Variation

Exercices de 52 semaines

clos les Variation

(en millions de dollars) 4 mai 2024

6 mai 2023

en $

4 mai 2024

6 mai 2023

en $

BAIIA1) 556,6 $ 592,3 $ (35,7) $ 2 381,5 $ 2 263,0 $ 118,5 $ Ajustements























Vente des postes d'essence

dans l'Ouest canadien2) -

-

-

(90,8)

-

(90,8)

Incident lié à la cybersécurité2) (14,1)

(6,8)

(7,3)

(35,1)

45,8

(80,9)

Intégration de Grocery

Gateway2) -

13,3

(13,3)

-

13,3

(13,3)

Restructuration2) 20,5

-

20,5

72,2

-

72,2



6,4

6,5

(0,1)

(53,7)

59,1

(112,8)

BAIIA ajusté1) 563,0 $ 598,8 $ (35,8) $ 2 327,8 $ 2 322,1 $ 5,7 $

1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse. 2) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour une

description des types de coûts et de recouvrements inclus.

Impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 28,3 % pour le trimestre clos le 4 mai 2024, comparativement à 25,3 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Le taux d'impôt effectif est supérieur au taux d'impôt prévu par la loi, en raison principalement de la variation des taux d'impôt et de la réévaluation des estimations relatives aux impôts, qui ne sont pas toutes récurrentes, en partie contrebalancées par les avantages liés aux crédits d'impôt à l'investissement. Le taux d'impôt effectif pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent a été inférieur au taux prévu par la loi, en raison principalement de la réévaluation des estimations relatives aux impôts, qui ne sont pas toutes récurrentes.

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 25,8 % pour l'exercice clos le 4 mai 2024, comparativement à 24,6 % pour l'exercice précédent. Le taux d'impôt effectif pour l'exercice considéré a été inférieur au taux prévu par la loi, en raison principalement de la réévaluation des estimations relatives aux impôts, qui ne sont pas toutes récurrentes, et des avantages liés aux crédits d'impôt à l'investissement. Le taux d'impôt effectif pour l'exercice précédent a été inférieur au taux d'impôt prévu par la loi, en raison principalement de la réévaluation des estimations relatives aux impôts qui ne sont pas toutes récurrentes, des éléments de capital non imposables et des entités structurées consolidées, qui sont imposées à des taux moins élevés.

Bénéfice net



(en millions de dollars, sauf

les montants par action) Périodes de 13 semaines

closes les Variation

Exercices de 52 semaines

clos les Variation

4 mai 2024

6 mai 2023

en $

4 mai 2024

6 mai 2023

en $

Bénéfice net1) 148,9 $ 182,9 $ (34,0) $ 725,2 $ 686,0 $ 39,2 $ RPA (après dilution)4) 0,61 $ 0,72 $ (0,11) $ 2,92 $ 2,64 $ 0,28 $ Ajustements2)























Vente de postes d'essence

dans l'Ouest canadien3) -

-

-

(71,5)

-

(71,5)

Incident lié à la cybersécurité3) (10,4)

(5,0)

(5,4)

(25,9)

34,1

(60,0)

Intégration de Grocery

Gateway3) -

7,0

(7,0)

-

7,0

(7,0)

Restructuration3) 15,5

-

15,5

53,8

-

53,8



5,1

2,0

3,1

(43,6)

41,1

(84,7)

Bénéfice net ajusté1), 4), 5) 154,0 $ 184,9 $ (30,9) $ 681,6 $ 727,1 $ (45,5) $ RPA ajusté (après dilution)4) 0,63 $ 0,72 $ (0,09) $ 2,74 $ 2,80 $ (0,06) $ Nombre moyen pondéré

d'actions en circulation,

après dilution (en millions) 243,7

255,4





248,4

259,4







1) Attribuable aux propriétaires de la Société. 2) Le total des ajustements pour le trimestre et l'exercice clos est présenté déduction faite d'impôts de 1,8 M$ et de (9,2) M$, respectivement. 3) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour une description des types de coûts et de recouvrements inclus. 4) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse. 5) Voir la rubrique « Incidence ajustée sur le bénéfice net » du présent communiqué de presse.

Incidence ajustée sur le bénéfice net

Le 30 juillet 2023, Empire a conclu la vente de ses activités liées au carburant dans l'Ouest canadien à une filiale entièrement détenue de Shell Canada, soit Canadian Mobility Services Limited. La vente de la totalité des 56 postes d'essence situés dans l'Ouest canadien a été conclue pour un montant d'environ 100,0 M$, ce qui a donné lieu à un profit avant impôt de 90,8 M$. L'incidence sur le bénéfice net pour l'exercice clos le 4 mai 2024 s'est chiffrée à 71,5 M$ (néant en 2023).

Le 4 novembre 2022, Empire a éprouvé des problèmes avec ses systèmes de TI à la suite d'un incident lié à la cybersécurité. La Société a inclus dans ses données ajustées un ajustement pour tenir compte des coûts directs comme la freinte des stocks, les coûts de remise en état du matériel et des logiciels, les honoraires juridiques et professionnels, et les coûts de main-d'œuvre, déduction faite des recouvrements d'assurance. L'incidence sur le bénéfice net pour le trimestre et l'exercice clos le 4 mai 2024 a consisté en des recouvrements de 10,4 M$ et de 25,9 M$, respectivement (recouvrement de 5,0 M$ et charge de 34,1 M$ en 2023, respectivement).

Les activités de commerce électronique de Longo's, Grocery Gateway, ont été regroupées avec Voilà en juillet 2023. La Société a inclus dans ses données ajustées un ajustement au titre des coûts d'intégration. L'incidence sur le bénéfice net pour le trimestre et l'exercice clos le 6 mai 2023 a été de (7,0) M$.

Au premier trimestre de l'exercice 2024, Empire a commencé à adopter des stratégies visant à optimiser l'entreprise, à améliorer son efficacité et à réduire les coûts, y compris des changements à son équipe de direction et à sa structure organisationnelle et le programme de départ volontaire offert à certains employés syndiqués. L'incidence sur le bénéfice net pour le trimestre et l'exercice clos le 4 mai 2024 s'est établie à (15,5) M$ et à (53,8) M$, respectivement (néant en 2023).

Dépenses d'investissement

La Société a investi un montant de 416,9 M$ et de 831,4 M$ en dépenses d'investissement1) pour le trimestre et l'exercice clos le 4 mai 2024 (243,1 M$ et 796,7 M$ en 2023), respectivement, qui a notamment été affecté aux rénovations et à la construction de nouveaux magasins, aux investissements dans les technologies d'analyse avancée et d'autres systèmes technologiques, aux magasins FreshCo dans l'Ouest canadien et aux centres de traitement des commandes Voilà. À l'exercice 2024, les dépenses d'investissement devaient s'élever à environ 775 M$, sous réserve de l'acquisition d'une parcelle de terrain, ce qui a porté les dépenses d'investissement prévues à environ 885 M$.

Pour l'exercice 2025, les dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 700 M$, dont environ 50 % seront affectés à des rénovations et à l'aménagement de nouveaux magasins, une tranche de 25 % aux projets de TI et de développement des affaires, et le reste aux cuisines centrales, à la logistique, au développement durable et au commerce électronique. La Société est sur la bonne voie par rapport à ses plans visant à rénover environ 20 % à 25 % des magasins du réseau entre les exercices 2024 et 2026.

1) Les dépenses d'investissement sont comptabilisées selon la méthode d'engagement et comprennent les acquisitions d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement, et les entrées d'immobilisations incorporelles.

Flux de trésorerie disponibles



Périodes de 13 semaines

closes les Variation

Exercices de 52 semaines

clos les Variation

(en millions de dollars) 4 mai 2024

6 mai 2023

en $

4 mai 2024

6 mai 2023

en $

Entrées de trésorerie liées aux activités

d'exploitation 556,5 $ 504,6 $ 51,9 $ 2 074,3 $ 1 605,3 $ 469,0 $ Ajouter : produit de la sortie d'actifs1)

et des modifications et des

résiliations de contrats de

location 31,5

29,4

2,1

180,0

48,9

131,1

Déduire : intérêts payés (12,2)

(3,4)

(8,8)

(50,4)

(52,0)

1,6



paiements d'obligations

locatives, déduction faite des

paiements reçus au titre des

contrats de sous-location qui

sont des contrats

de location-financement (170,4)

(163,2)

(7,2)

(674,5)

(653,0)

(21,5)



acquisitions d'immobilisations

corporelles, d'immeubles

de placement et

d'immobilisations

incorporelles (301,6)

(158,2)

(143,4)

(798,7)

(757,7)

(41,0)

Flux de trésorerie disponibles2) 103,8 $ 209,2 $ (105,4) $ 730,7 $ 191,5 $ 539,2 $









































1) Le produit de la sortie d'actifs comprend les sorties d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement. 2) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre clos le 4 mai 2024 ont diminué par rapport à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison principalement d'une hausse des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement et d'immobilisations incorporelles, contrebalancée par une hausse des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation.

Les flux de trésorerie disponibles pour l'exercice clos le 4 mai 2024 ont augmenté par rapport à ceux de l'exercice précédent en raison principalement de l'accroissement des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et de la hausse du produit de la sortie d'actifs et des modifications et des résiliations de contrats de location lié surtout à la vente des postes d'essence dans l'Ouest canadien pour un montant d'environ 100,0 M$ au premier trimestre de l'exercice 2024, contrebalancés en partie par l'augmentation des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement et d'immobilisations incorporelles au cours de l'exercice considéré.

PERFORMANCE FINANCIÈRE PAR SECTEUR

Vente au détail de produits alimentaires



Périodes de 13 semaines

closes les Variation

Exercices de 52 semaines

clos les Variation

(en millions de dollars) 4 mai 2024

6 mai 2023

en $

4 mai 2024

6 mai 2023

en $

Ventes 7 411,5 $ 7 408,4 $ 3,1 $ 30 732,6 $ 30 478,1 $ 254,5 $ Profit brut 2 005,1

1 959,0

46,1

8 070,4

7 792,7

277,7

Bénéfice d'exploitation 280,6

304,5

(23,9)

1 265,0

1 140,1

124,9

Bénéfice d'exploitation ajusté1) 287,0

311,0

(24,0)

1 211,3

1 199,2

12,1

BAIIA1) 545,9

575,5

(29,6)

2 335,4

2 170,6

164,8

BAIIA ajusté1) 552,3

582,0

(29,7)

2 281,7

2 229,7

52,0

Bénéfice net1), 2) 143,9

163,5

(19,6)

712,3

610,1

102,2

Bénéfice net ajusté1), 2) 149,0

165,5

(16,5)

668,7

651,2

17,5



1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse pour une description des types de coûts et de recouvrements inclus. 2) Attribuable aux propriétaires de la Société.

Placements et autres activités



Périodes de 13 semaines

closes les Variation

Exercices de 52 semaines

clos les Variation

(en millions de dollars) 4 mai 2024

6 mai 2023

en $

4 mai 2024

6 mai 2023

en $

FPI Crombie 11,9 $ 10,9 $ 1,0 $ 43,5 $ 77,3 $ (33,8) $ Partenariats immobiliers 3,6

6,5

(2,9)

12,8

16,5

(3,7)

Autres activités, déduction

faite des charges

du siège social (4,8)

(0,3)

(4,5)

(10,5)

(1,5)

(9,0)

Bénéfice d'exploitation 10,7 $ 17,1 $ (6,4) $ 45,8 $ 92,3 $ (46,5) $



SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE

(en millions de dollars, sauf les montants par action et les ratios) 4 mai 2024

6 mai 2023

7 mai 2022

Capitaux propres, déduction faite des participations ne donnant pas

le contrôle 5 341,1 $ 5 200,4 $ 4 991,5 $ Valeur comptable par action ordinaire1) 21,54 $ 20,09 $ 18,82 $ Dette à long terme, y compris la tranche échéant à moins d'un an 1 095,4 $ 1 012,3 $ 1 176,7 $ Obligations locatives à long terme, y compris la tranche échéant

à moins d'un an 6 264,5 $ 6 184,6 $ 6 285,4 $ Ratio de la dette consolidée sur le capital total1) 57,9 % 58,1 % 59,9 % Ratio de la dette consolidée sur le BAIIA ajusté1) 3,2 x 3,1 x 3,2 x Ratio du BAIIA ajusté sur la charge d'intérêts1) 8,3 x 8,8 x 8,3 x Ratio des actifs courants sur les passifs courants 0,8 x 0,8 x 0,8 x Total de l'actif 16 790,3 $ 16 483,7 $ 16 593,6 $ Total des passifs financiers non courants 7 430,4 $ 7 289,5 $ 7 220,0 $

1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Au cours de l'exercice 2024, la notation attribuée à Sobeys par Morningstar DBRS (« DBRS ») et S&P Global (« S&P ») est restée inchangée par rapport à celle de l'exercice précédent. Le tableau qui suit indique les notations de crédit de Sobeys au 4 mai 2024 :

Agence de notation Notation de crédit (notation de l'émetteur) Tendance/Perspective DBRS BBB Stable S&P BBB- Stable

Pour plus de précisions sur la dette à long terme d'Empire, voir la note 15 des états financiers consolidés audités de la Société pour l'exercice clos le 4 mai 2024.

Mises à jour sur les activités

Scène+

En juin 2022, la Société a lancé une nouvelle stratégie de fidélisation par l'entremise de Scène+, l'un des principaux programmes de fidélisation au Canada. Avec la Banque Scotia et Cineplex, la Société est copropriétaire de Scène+. Le nouveau programme de fidélisation a été lancé avec succès à l'échelle nationale, le dernier lancement pour le Québec et pour la bannière Thrifty Foods ayant eu lieu en mars 2023, soit il y a plus d'un an. Scène+ compte désormais plus de 15 millions de membres.

La priorité de la Société relativement à Scène+ est d'accélérer l'engagement envers le programme en mettant l'accent sur la personnalisation. Grâce à l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, les recommandations personnalisées seront améliorées, ce qui permettra de transmettre le bon message au bon client, au moment opportun et par les canaux appropriés.

FreshCo

Au cours de l'exercice 2018, la Société a annoncé des plans visant à étendre son réseau de magasins à bas prix FreshCo dans l'Ouest canadien et prévoit convertir jusqu'à 25 % des 255 épiceries à gamme complète de services Safeway et Sobeys dans l'Ouest canadien en magasins de la bannière FreshCo. En date du 19 juin 2024, 48 magasins FreshCo étaient en exploitation dans l'Ouest canadien, et la Société s'attend à réaliser son objectif initial de croissance au cours des prochaines années.

Dans le cadre du programme d'expansion de FreshCo, la Société a étendu considérablement son réseau de magasins à bas prix dans l'Ouest canadien au moyen de conversions et de l'élargissement de la présence régionale. Cette croissance a été soutenue par une excellente proposition de valeur, un assortiment attrayant de produits multiculturels et l'adoption du programme de fidélisation Scène+.

Voilà

Au cours de l'exercice 2021, la Société a présenté Voilà, sa nouvelle plateforme de commerce électronique, qui révolutionne la livraison d'épicerie en ligne au Canada. Voilà est exploitée grâce à la technologie avancée d'Ocado à partir de ses centres de traitement des commandes automatisé. La Société a l'intention d'exploiter quatre centres de traitement des commandes au Canada ainsi que les installations de transbordement sous-jacentes et le service de cueillette à l'extérieur du magasin. La Société sera ainsi en mesure de servir environ 75 % des ménages canadiens, ce qui représente environ 90 % des dépenses en ligne projetées des Canadiens. Afin de desservir les ménages canadiens situés à l'extérieur des principales zones des centres de traitement des commandes, la Société offre un service de cueillette à l'extérieur du magasin Voilà, qui est actuellement offert à des clients dans 98 magasins du Canada.

La Société compte trois centres de traitement des commandes opérationnels à Toronto, à Montréal et à Calgary. Au cours du trimestre clos le 4 mai 2024, la Société a décidé de mettre sur pause l'ouverture de son quatrième centre de traitement des commandes à Vancouver, en Colombie-Britannique, afin de concentrer ses efforts sur la croissance du volume et du rendement de ses trois centres de traitement des commandes opérationnels. La construction du bâtiment extérieur du quatrième centre de traitement des commandes est pratiquement terminée, et les travaux intérieurs d'installation du système de grille et de mise en service des robots n'ont pas encore commencé. Lorsque les taux de pénétration des activités de commerce électronique au Canada augmenteront, la Société sera en mesure de prendre une décision rapidement quant au moment où elle procédera à l'ouverture de son quatrième centre de traitement des commandes.

La Société a également pris des mesures pour réduire ses coûts et accroître sa souplesse pour servir ses clients, notamment en mettant fin à son entente mutuelle d'exclusivité avec Ocado après l'exercice clos le 4 mai 2024, peu de temps avant le moment où elle devait originalement prendre fin. Il en résultera une charge non récurrente liée à la résiliation de l'exclusivité de 11,9 M$ au premier trimestre de l'exercice 2025.

Au cours du trimestre clos le 4 mai 2024, Voilà a vu ses ventes augmenter de 23,5 % par rapport à celles du trimestre correspondant de l'exercice précédent et ses ventes des magasins comparables augmenter de 17,3 %. Selon les données de marché de tiers, la part de marché de Voilà dans le commerce électronique au Canada a continué de progresser par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, la Société a mené à terme sa fusion des activités de commerce électronique de Longo's, Grocery Gateway, avec Voilà, ce qui permet de réaliser des synergies sur le plan de la logistique et de la livraison. L'exploitation d'un espace dans un centre de traitement a permis d'accroître la portée de Longo's en Ontario et d'augmenter la gamme de produits offerte par Voilà. La Société offre désormais des produits de Sobeys, de Farm Boy et de Longo's par l'intermédiaire de la plateforme Voilà.

Les mesures prises par la Société, décrites ci‑dessus, devraient avoir une incidence positive importante sur la rentabilité de Voilà au cours des exercices 2025 et 2026. Le volume des ventes se répercutera surtout sur le bénéfice futur de Voilà, les marges solides, l'efficacité opérationnelle et la rigueur en matière de gestion des coûts étant des facteurs importants pour la gestion de la performance financière. Bien que la pénétration du marché de Voilà demeure forte, la taille et la croissance du marché canadien des activités d'épicerie en ligne sont plus faibles que prévu, ce qui entraîne une dilution du bénéfice net plus élevée que celle attendue.

Incident lié à la cybersécurité

Le 4 novembre 2022, Empire a éprouvé des problèmes avec ses systèmes de TI à la suite de l'incident lié à la cybersécurité. Dès sa découverte, la Société a immédiatement mis en application ses mesures d'intervention en cas d'incident ainsi que ses plans de continuité des activités, notamment en faisant appel à des experts de renommée mondiale, a isolé la source et a mis en œuvre des mesures pour empêcher toute propagation.

La Société maintient diverses couvertures d'assurance, y compris une cyberassurance. Au cours du trimestre clos le 4 mai 2024, Empire a finalisé les réclamations avec ses assureurs en vertu de ses polices, et tous les recouvrements d'assurance ont maintenant été comptabilisés. L'incidence nette totale de l'incident lié à la cybersécurité sur le bénéfice net pour les exercices 2023 et 2024 s'est établie à (27,1) M$, soit légèrement en deçà de l'estimation initiale de (32,0) M$.

L'incidence financière des recouvrements d'assurance sur le bénéfice net pour le trimestre et l'exercice clos le 4 mai 2024 a consisté en un recouvrement de 10,4 M$ et de 25,9 M$, respectivement. Les répercussions de l'incident lié à la cybersécurité, y compris le produit d'assurance connexe, sont exclues des données ajustées1). Voir la rubrique « Sommaire des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier » du présent document pour obtenir plus de précisions, notamment un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR »).

1) Voir la rubrique « Mesures et données financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Autres éléments

Farm Boy - acquisition de la participation résiduelle

Dans le cadre de l'acquisition de Farm Boy, des membres de la haute direction de Farm Boy (les « parties prenantes ») ont conservé une participation de 12 % dans Farm Boy, ce qui a donné lieu à une participation ne donnant pas le contrôle. Les parties prenantes ont conclu des options de vente et d'achat qui ont accordé la possibilité aux parties prenantes de vendre, et à Sobeys d'acheter, à tout moment cinq ans après la date d'acquisition, la participation résiduelle de 12 %. Le 6 janvier 2024, la Société a reçu un avis formel des parties prenantes exerçant leurs options de vente.

Au cours du trimestre clos le 4 mai 2024, la Société a acquis la participation résiduelle ne donnant pas le contrôle de 12 % dans Farm Boy pour 77,1 M$. Aucun changement n'a été apporté à l'équipe de haute direction principale de Farm Boy après cette transaction.

Programme de départ volontaire

Le 20 octobre 2023, le local 1518 et le local 247 des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (« TUAC ») ont signé de nouvelles conventions avec la Société. Ces nouvelles conventions permettent à la Société d'offrir un programme de départ volontaire à certains employés syndiqués de longue date de Safeway, en Colombie-Britannique. Les départs volontaires d'employés procurent à la Société la souplesse et la stabilité nécessaires pour mieux gérer les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation. Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024, la Société a amorcé le processus lié aux départs volontaires et a offert aux employés touchés la possibilité d'accepter une offre de départ. Par conséquent, l'incidence financière sur la Société pour le trimestre et l'exercice clos le 4 mai 2024 s'est établie à 6,7 M$ et à 10,5 M$, respectivement.

Grève dans un centre de distribution

Le 14 octobre 2023, les employés d'un centre de distribution situé en Ontario ont déclenché une grève à la suite de l'incapacité de convenir des modalités d'une nouvelle convention collective dans le cadre des négociations en cours entre la Société et le syndicat. La grève a pris fin le 13 janvier 2024, après la conclusion d'une convention collective. La grève n'a pas eu d'incidence financière significative sur le bénéfice net pour l'exercice clos le 4 mai 2024.

Vente des postes d'essence dans l'Ouest canadien

Le 13 décembre 2022, la Société a conclu un accord définitif entre une filiale entièrement détenue de Sobeys et une filiale entièrement détenue de Shell Canada, soit Canadian Mobility Services Limited, visant la vente de la totalité des 56 postes d'essence situés dans l'Ouest canadien pour un montant d'environ 100,0 M$. Après examen réglementaire et approbation, la vente des postes d'essence dans l'Ouest canadien a été conclue le 30 juillet 2023.

Perspectives

La direction vise à accroître le RPA ajusté total à long terme, au moyen de la croissance du bénéfice net et de rachats d'actions. Elle a l'intention de continuer à augmenter ses ventes, sa marge brute (compte non tenu des ventes de carburant) et sa marge du BAIIA ajusté en se concentrant notamment sur les priorités suivantes : accent soutenu mis sur les magasins (investissements dans les rénovations, l'expansion du réseau de magasins à bas prix et la bonification du programme de produits Nos marques); attention accrue portée au numérique et aux données (par l'entremise d'initiatives stratégiques clés comme Voilà, le programme Scène+, la personnalisation de l'expérience client, l'amélioration de la productivité de l'espace et la maximisation promotionnelle); et gains d'efficience et de rentabilité grâce à des initiatives liées à l'approvisionnement en biens non destinés à la revente, à la productivité de la chaîne d'approvisionnement et à la structure organisationnelle.

Pour l'exercice 2025, les dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 700 M$, dont environ la moitié sera affectée à des rénovations et à l'aménagement de nouveaux magasins, une tranche d'environ 25 % aux projets de TI et de développement des affaires, et le reste aux cuisines centrales, à la logistique, au développement durable et au commerce électronique. La Société est sur la bonne voie par rapport à ses plans visant à rénover environ 20 % à 25 % des magasins du réseau entre les exercices 2024 et 2026.

Pour l'exercice 2025, la Société s'attend à ce que le résultat avant impôt tiré des autres produits et de la quote-part du résultat des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (présentés aux états consolidés du résultat net de la Société) se chiffre entre 135 M$ et 155 M$ (140,1 M$ en 2024, compte non tenu des gains de 90,8 M$ réalisés relativement à la vente des postes d'essence dans l'Ouest canadien). Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, la Société a vendu et repris à bail un immeuble d'un tiers. Le produit total de la transaction s'est chiffré à 89,0 M$, ce qui a donné lieu à un profit avant impôt de 39,0 M$.

Au cours de l'exercice clos le 4 mai 2024, la Société a continué de respecter la requête du gouvernement fédéral visant à déterminer des façons de stabiliser davantage les prix pour les consommateurs. Tout comme la catégorie des aliments achetés en magasin de l'indice des prix à la consommation, l'inflation interne des prix des aliments de la Société s'est de nouveau atténuée au cours du trimestre. La Société continue de se concentrer sur les relations et les négociations avec les fournisseurs afin de garantir des prix concurrentiels aux clients, et d'être bien positionnée pour poursuivre sa croissance à long terme malgré les incertitudes économiques mondiales.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à connaître le contexte dans lequel s'inscrit la situation financière de la Société et à comprendre les attentes de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter » et d'autres expressions semblables, ainsi qu'à l'emploi de ces verbes au futur ou au conditionnel ou à la forme négative.

Ces énoncés prospectifs comprennent notamment ce qui suit :

L'intention de la Société de racheter aux fins d'annulation des actions de catégorie A aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui pourrait être touchée par les conditions de marché et la conjoncture macroéconomique, la disponibilité des vendeurs, les changements de lois et de réglementation et les résultats d'exploitation;

L'objectif de la Société consistant à augmenter le résultat par action ajusté total au moyen du bénéfice net, de la croissance et de rachats d'actions ainsi qu'à améliorer les ventes, la marge brute (compte non tenu des ventes de carburant) et la marge du BAIIA ajusté. Les données mentionnées pourraient toutes être influencées par plusieurs facteurs, notamment un environnement macroéconomique défavorable prolongé et des défis commerciaux imprévus, ainsi que par les facteurs indiqués à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion de l'exercice 2024;

Le plan de la Société consistant à investir des capitaux de 700 M$ dans son réseau de magasins à l'exercice 2025, notamment pour des agrandissements et des rénovations, et à rénover environ 20 % à 25 % des magasins du réseau entre les exercices 2024 et 2026, ce plan pouvant changer selon le coût des matériaux, la disponibilité des entrepreneurs, les résultats d'exploitation et d'autres facteurs macroéconomiques;

Les attentes de la Société selon lesquelles le programme Scène+ accélérera l'engagement envers le programme en mettant l'accent sur la personnalisation, qui pourrait être atténué par la réponse des clients, l'utilisation de l'application Scène+ et le rythme auquel les offres personnalisées sont lancées;

Les attentes de la Société selon lesquelles elle atteindra la croissance ciblée de FreshCo, sur lesquelles l'intérêt des clients, la disponibilité des entrepreneurs, les résultats d'exploitation et d'autres facteurs macroéconomiques pourraient avoir une incidence;

Les attentes de la Société concernant le montant et le moment des dépenses liées à l'achèvement du futur centre de traitement des commandes, qui pourraient être touchés par l'approvisionnement en matériaux et en équipement, les calendriers de construction et la capacité des entrepreneurs en construction;

Les attentes de la Société selon lesquelles elle continuera d'élargir ses activités de commerce électronique grâce à Voilà, et le fait que les mesures prises devraient avoir une incidence positive importante sur la rentabilité de Voilà au cours des exercices 2025 et 2026, facteurs qui pourraient être influencés par les futurs coûts d'exploitation et dépenses d'investissement, l'intérêt des clients et la performance de son fournisseur technologique, Ocado;

2026, facteurs qui pourraient être influencés par les futurs coûts d'exploitation et dépenses d'investissement, l'intérêt des clients et la performance de son fournisseur technologique, Ocado; Les plans de la Société visant à accroître et à améliorer encore le portefeuille de Nos marques, sur lesquels les futurs coûts d'exploitation ainsi que l'intérêt des clients pourraient avoir une incidence;

Les attentes de la Société selon lesquelles les autres produits et la quote-part du résultat des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence totaliseront entre 135 M$ et 155 M$ à l'exercice 2025, ce qui suppose que la Société aura mené à bien les transactions immobilières en cours et que la quote-part du résultat des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence sera conforme aux valeurs historiques ajustées pour tenir compte des transactions importantes et pourrait être touchée par le calendrier et les modalités de réalisation des transactions immobilières et par les résultats réels du FPI Crombie et des partenariats immobiliers;

Les attentes de la Société selon lesquelles elle continuera à mettre l'accent sur l'optimisation de l'efficience et de la rentabilité, ce qui pourrait être influencé par les relations avec les fournisseurs, les relations de travail et d'autres facteurs macroéconomiques;

Les attentes de la Société concernant les répercussions des pressions inflationnistes sur les coûts, qui peuvent varier selon les relations et les négociations avec les fournisseurs et la conjoncture macroéconomique.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et ils sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et ces énoncés prospectifs. Pour un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, voir les documents déposés par la Société auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, notamment la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion de l'exercice 2024.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions présentées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune assurance quant à leur exactitude. Les lecteurs sont priés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document traduisent les attentes actuelles de la Société et pourraient changer. À moins que les lois sur les valeurs mobilières en vigueur ne l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs formulés par elle ou en son nom.

MESURES ET DONNÉES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Certaines mesures et données mentionnées dans le présent communiqué de presse n'ont pas de définition normalisée selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR »). Elles peuvent donc ne pas se prêter à une comparaison avec les mesures nommées de façon similaire et présentées par d'autres sociétés ouvertes. La direction est d'avis que certaines de ces mesures et données, y compris le profit brut et le BAIIA, sont des indicateurs importants de la capacité de la Société à générer des liquidités au moyen de ses flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation afin de financer ses besoins futurs en matière de fonds de roulement, le service de sa dette et ses dépenses d'investissement futures, et utilise ces mesures à ces fins.

De plus, la direction présente certaines mesures et données ajustées, notamment le bénéfice d'exploitation, le BAIIA et le bénéfice net, afin de fournir aux investisseurs et aux analystes des paramètres de performance d'un exercice à l'autre plus facilement comparables que les mesures de base en ne tenant pas compte de certains éléments. Ces éléments peuvent avoir une incidence sur l'analyse des tendances en matière de performance ainsi que sur la comparabilité des principaux résultats financiers de la Société. En excluant ces éléments, la direction ne sous-entend pas qu'il s'agit d'éléments non récurrents.

La Société inclut ces mesures et données, car elle est d'avis que certains investisseurs s'en servent pour évaluer la performance financière. Les mesures non conformes aux PCGR utilisées par Empire figurant dans le présent communiqué de presse sont définies comme suit :

L'ajustement relatif à la vente des postes d'essence dans l'Ouest canadien tient compte de l'incidence des gains tirés de la vente, qui comprennent le prix d'achat, moins la sortie des immobilisations corporelles et du goodwill, les honoraires juridiques et professionnels ainsi que les répercussions des modifications et des résiliations de contrats de location.

L'ajustement relatif à l'incident lié à la cybersécurité comprend l'incidence des coûts directs supplémentaires, tels que la freinte des stocks, les coûts de remise en état du matériel et des logiciels, les honoraires juridiques et professionnels, les coûts de main-d'œuvre et les recouvrements d'assurance. La direction est d'avis que l'ajustement relatif à l'incident lié à la cybersécurité donne une représentation économique utile des activités sous-jacentes aux fins de comparaison. L'ajustement exclut l'estimation faite par la direction de l'incidence financière complète de l'incident lié à la cybersécurité, car il ne tient pas compte de l'incidence sur le bénéfice net de la baisse estimative des ventes et de l'efficacité opérationnelle moindre pendant l'incident en raison de la perte provisoire des outils de planification avancée, de maximisation promotionnelle et de gestion des produits frais, de la fermeture temporaire des services de pharmacie et de l'incapacité temporaire des clients d'échanger des cartes-cadeaux et des points de fidélité.

L'ajustement relatif à l'intégration de Grocery Gateway comprend l'incidence de la sortie d'actifs liée au nom commercial, aux actifs des installations, aux indemnités de départ, aux coûts liés aux projets de TI et aux autres coûts.

L'ajustement relatif à la restructuration comprend les coûts engagés pour planifier et mettre en place les stratégies visant à optimiser l'entreprise et à améliorer son efficacité, y compris les indemnités de départ, les honoraires professionnels et les coûts liés aux départs volontaires des employés.

Les ventes des magasins comparables sont celles des magasins situés aux mêmes emplacements pour les deux périodes de présentation de l'information financière.

Les ventes des magasins comparables, compte non tenu des ventes de carburant, sont celles des magasins situés aux mêmes emplacements pour les deux périodes de présentation de l'information financière, exclusion faite des ventes de carburant des magasins situés aux mêmes emplacements pour les deux périodes de présentation de l'information financière.

Le profit brut s'entend des ventes moins le coût des ventes.

La marge brute s'entend du profit brut, divisé par les ventes.

Le bénéfice d'exploitation ajusté s'entend du bénéfice d'exploitation compte non tenu de certains éléments afin de faciliter l'analyse des tendances de la performance. Ces éléments sont exclus afin de permettre une meilleure comparaison des résultats d'exploitation courants d'une période à l'autre. Le bénéfice d'exploitation ajusté est rapproché du bénéfice d'exploitation dans les paragraphes respectifs de la rubrique « Sommaire des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier ».

Le BAIIA s'entend du calcul du bénéfice net, avant les charges financières (déduction faite des produits financiers), la charge d'impôt sur le résultat et l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles.

La marge du BAIIA s'entend du BAIIA, divisé par les ventes.

Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du bénéfice net et du BAIIA du secteur de la vente au détail de produits alimentaires et sur une base consolidée :



Périodes de 13 semaines closes les

4 mai 2024

6 mai 2023 (en millions de dollars) Vente au

détail de

produits

alimentaires

Placements

et autres

activités

Total



Vente au

détail de

produits

alimentaires

Placements

et autres

activités

Total

Bénéfice net 150,6 $ 5,0 $ 155,6 $

168,5 $ 19,4 $ 187,9 $ Charge d'impôt sur le résultat 57,5

3,9

61,4



67,9

(4,4)

63,5

Charges financières, montant net 72,5

1,8

74,3



68,1

2,1

70,2

Bénéfice d'exploitation 280,6

10,7

291,3



304,5

17,1

321,6

Amortissement des immobilisations

corporelles 235,4

(0,1)

235,3



237,2

(0,2)

237,0

Amortissement des immobilisations

incorporelles 30,0

-

30,0



33,7

-

33,7

BAIIA 546,0 $ 10,6 $ 556,6 $

575,4 $ 16,9 $ 592,3 $



Exercices de 52 semaines clos les

4 mai 2024

6 mai 2023 (en millions de dollars) Vente au

détail de

produits

alimentaires

Placements

et autres

activités

Total



Vente au

détail de

produits

alimentaires

Placements

et autres

activités

Total

Bénéfice net 749,7 $ 12,9 $ 762,6 $

651,7 $ 76,0 $ 727,7 $ Charge d'impôt sur le résultat 240,0

25,8

265,8



225,4

12,3

237,7

Charges financières, montant net 275,3

7,1

282,4



263,0

4,0

267,0

Bénéfice d'exploitation 1 265,0

45,8

1 310,8



1 140,1

92,3

1 232,4

Amortissement des immobilisations

corporelles 949,5

0,3

949,8



915,8

0,2

916,0

Amortissement des immobilisations

incorporelles 120,9

-

120,9



114,6

-

114,6

BAIIA 2 335,4 $ 46,1 $ 2 381,5 $

2 170,5 $ 92,5 $ 2 263,0 $

Le BAIIA ajusté s'entend du BAIIA compte non tenu de certains éléments afin de faciliter l'analyse des tendances de la performance. Ces éléments sont exclus afin de permettre une meilleure comparaison des résultats d'exploitation courants d'une période à l'autre. Le BAIIA ajusté est rapproché du BAIIA dans les paragraphes respectifs de la rubrique « Sommaire des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier ».

La marge du BAIIA ajusté s'entend du BAIIA ajusté, divisé par les ventes.

La charge d'intérêts s'entend de la charge d'intérêts sur les passifs financiers évalués au coût amorti et de la charge d'intérêts sur les obligations locatives.





Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement des charges financières, déduction faite de la charge d'intérêts :



Périodes de 13 semaines

closes les (en millions de dollars) 4 mai 2024

6 mai 2023

Charges financières, montant net 74,3 $ 70,2 $ Plus : produits financiers, compte non tenu des produits d'intérêts

sur les créances au titre des contrats de location 2,3

1,7

Moins : charges financières liées aux régimes de retraite, montant net (1,9)

(2,7)

Moins : charge de désactualisation liée aux provisions (0,7)

(0,3)

Charge d'intérêts 74,0 $ 68,9 $















Exercices de 52 semaines

clos les (en millions de dollars) 4 mai 2024

6 mai 2023

Charges financières, montant net 282,4 $ 267,0 $ Plus : produits financiers, compte non tenu des produits d'intérêts

sur les créances au titre des contrats de location 8,1

5,3

Moins : charges financières liées aux régimes de retraite, montant net (7,5)

(7,8)

Moins : charge de désactualisation liée aux provisions (1,8)

(1,4)

Charge d'intérêts 281,2 $ 263,1 $













Le bénéfice net ajusté s'entend du bénéfice net, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle, compte non tenu de certains éléments afin de faciliter l'analyse des tendances de la performance. Ces éléments sont exclus afin de permettre une meilleure comparaison des résultats d'exploitation courants d'une période à l'autre. Le bénéfice net ajusté fait l'objet d'un rapprochement dans les paragraphes respectifs de la rubrique « Sommaire des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier ».

Le RPA ajusté (après dilution) s'entend du bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, après dilution.

Les flux de trésorerie disponibles sont calculés comme les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, majorés du produit de la sortie d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement et des résiliations de contrats de location, diminués des acquisitions d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement et d'immobilisations incorporelles, des intérêts payés et des paiements d'obligations locatives, déduction faite des paiements reçus au titre des contrats de sous‑location qui sont des contrats de location-financement.

La valeur comptable par action ordinaire s'entend des capitaux propres, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle, divisés par le total des actions ordinaires en circulation.

Le tableau qui suit présente le calcul de la valeur comptable de l'action ordinaire d'Empire :

(en millions de dollars, sauf les données par action) 4 mai 2024

6 mai 2023

7 mai 2022

Capitaux propres, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle 5 341,1 $ 5 200,4 $ 4 991,5 $ Actions en circulation (de base) 248,0

258,8

265,2

Valeur comptable par action ordinaire 21,54 $ 20,09 $ 18,82 $

La dette consolidée s'entend de toute dette portant intérêt, notamment les emprunts bancaires, les acceptations bancaires, la dette à long terme et les obligations locatives à long terme.

Le capital total s'entend de la dette consolidée et des capitaux propres, déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle.

Le tableau qui suit présente le rapprochement de la dette consolidée et du capital total de la Société avec les mesures conformes aux PCGR présentées dans les états de la situation financière :

(en millions de dollars) 4 mai 2024

6 mai 2023

7 mai 2022

Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 113,5 $ 101,0 $ 581,0 $ Dette à long terme 981,9

911,3

595,7

Tranche des obligations locatives échéant à moins d'un an 585,4

563,7

509,5

Obligations locatives à long terme 5 679,1

5 620,9

5 775,9

Dette consolidée 7 359,9

7 196,9

7 462,1

Total des capitaux propres, déduction faite des participations

ne donnant pas le contrôle 5 341,1

5 200,4

4 991,5

Capital total 12 701,0 $ 12 397,3 $ 12 453,6 $

Le ratio de la dette consolidée sur le capital total s'entend de la dette consolidée, divisée par le capital total.

Le ratio de la dette consolidée sur le BAIIA ajusté s'entend de la dette consolidée, divisée par le BAIIA ajusté pour les quatre derniers trimestres.

Le ratio du BAIIA ajusté sur la charge d'intérêts s'entend du BAIIA ajusté pour les quatre derniers trimestres, divisé par la charge d'intérêts pour les quatre derniers trimestres. La charge d'intérêts s'entend de la charge d'intérêts sur les passifs financiers évalués au coût amorti et de la charge d'intérêts sur les obligations locatives.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Le jeudi 20 juin 2024, à compter de 11 h (HAE), la Société tiendra une conférence téléphonique au cours de laquelle des membres de la haute direction analyseront les résultats financiers de la Société pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. Si vous désirez vous joindre à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez utiliser le lien URL suivant pour vous inscrire facilement et être connecté automatiquement : https://emportal.ink/3QEMcLk. Vous pouvez également vous joindre à la conférence téléphonique en composant le 1 888 390‑0546 à l'extérieur de la région de Toronto ou le 416 764‑8688 dans la région de Toronto.

Pour vous assurer d'obtenir la ligne, veuillez téléphoner 10 minutes avant le début de la conférence. Vous serez mis en attente jusqu'à ce que la conférence commence. Le public investisseur et les médias peuvent assister à la conférence en mode écoute seulement. Il sera également possible d'écouter une diffusion Web audio en direct de la conférence en cliquant sur les liens rapides sur le site Web de la Société, à l'adresse www.empireco.ca , puis en naviguant jusqu'au lien « Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels d'Empire Company Limited ».

Un enregistrement de la conférence pourra être écouté jusqu'à minuit, le 4 juillet 2024, en composant le 1 888 390‑0541 et en entrant le code d'accès 745732. L'enregistrement sera aussi archivé sur le site Web de la Société pendant 90 jours après la conférence téléphonique.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Les informations financières trimestrielles non auditées et annuelles auditées suivantes ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que nos états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 4 mai 2024. Elles ne comprennent pas toutes les informations requises par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et doivent être lues en parallèle avec les états financiers consolidés audités de 2024 de la Société qui sont disponibles sur le site Web de SEDAR+, à www.sedarplus.ca ou dans la section Centre des investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.empireco.ca.

Empire Company Limited

États consolidés de la situation financière

Aux (en millions de dollars canadiens) 4 mai

2024

6 mai

2023











ACTIF









Actifs courants









Trésorerie et équivalents de trésorerie 259,6 $

221,3 $ Créances 677,8



683,4

Stocks 1 771,7



1 743,3

Charges payées d'avance 162,3



131,0

Contrats de location et autres créances 115,2



85,2

Actif d'impôt exigible 69,7



90,8

Actifs détenus en vue de la vente 47,3



-















3 103,6



2 955,0













Contrats de location et autres créances 600,9



587,0

Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 688,1



701,9

Autres actifs 39,4



26,3

Immobilisations corporelles 3 565,1



3 338,1

Actifs au titre des droits d'utilisation 4 917,7



4 860,9

Immeubles de placement 157,9



166,8

Immobilisations incorporelles 1 348,4



1 375,6

Goodwill 2 064,2



2 067,8

Actifs d'impôt différé 305,0



404,3















16 790,3 $

16 483,7 $











PASSIF









Passifs courants









Fournisseurs et charges à payer 3 034,7 $

3 028,6 $ Passif d'impôt exigible 103,7



61,3

Provisions 54,0



29,9

Tranche de la dette à long terme échéant à moins d'un an 113,5



101,0

Tranche des obligations locatives échéant à moins d'un an 585,4



563,7

Tranche des autres obligations échéant à moins d'un an -



73,0















3 891,3



3 857,5













Provisions 48,1



42,7

Dette à long terme 981,9



911,3

Obligations locatives à long terme 5 679,1



5 620,9

Autres passifs non courants 295,4



279,2

Avantages sociaux futurs 160,3



166,6

Passifs d'impôt différé 265,6



268,8















11 321,7



11 147,0













CAPITAUX PROPRES









Capital-actions 1 779,3



1 914,7

Surplus d'apport 56,2



50,1

Résultats non distribués 3 484,5



3 216,0

Cumul des autres éléments du résultat global 21,1



19,6















5 341,1



5 200,4













Participations ne donnant pas le contrôle 127,5



136,3















5 468,6



5 336,7















16 790,3 $

16 483,7 $









Empire Company Limited

États consolidés résumés du résultat net Périodes

de 13 semaines

closes les

Exercices

de 52 semaines

clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les

nombres d'actions et les montants par action) 4 mai

2024

6 mai

2023

4 mai

2024

6 mai

2023























Ventes 7 411,5 $

7 408,4 $

30 732,6 $

30 478,1 $ Autres produits 13,4



39,9



179,8



60,8

Quote-part du résultat des participations

comptabilisées selon la méthode de la mise

en équivalence 12,6



17,2



51,1



87,7

























Charges d'exploitation





















Coût des ventes 5 406,4



5 449,4



22 662,2



22 685,4

Frais de vente et charges administratives 1 739,8



1 694,5



6 990,5



6 708,8

























Bénéfice d'exploitation 291,3



321,6



1 310,8



1 232,4

























Charges financières, montant net 74,3



70,2



282,4



267,0

























Bénéfice avant impôt sur le résultat 217,0



251,4



1 028,4



965,4

























Charge d'impôt sur le résultat 61,4



63,5



265,8



237,7

























Bénéfice net 155,6 $

187,9 $

762,6 $

727,7 $























Bénéfice de la période attribuable aux :





















Participations ne donnant pas le contrôle 6,7 $

5,0 $

37,4 $

41,7 $ Propriétaires de la Société 148,9



182,9



725,2



686,0



























155,6 $

187,9 $

762,6 $

727,7 $























Résultat par action





















De base 0,61 $

0,72 $

2,92 $

2,65 $ Après dilution 0,61 $

0,72 $

2,92 $

2,64 $























Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

en circulation, en millions





















De base 243,4



254,9



248,0



258,8

Après dilution 243,7



255,4



248,4



259,4











Empire Company Limited Périodes

de 13 semaines

closes les

Exercices

de 52 semaines

clos les Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en millions de dollars canadiens) 4 mai

2024

6 mai

2023

4 mai

2024

6 mai

2023 Activités d'exploitation





















Bénéfice net 155,6 $

187,9 $

762,6 $

727,7 $ Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :





















Dotation aux amortissements

des immobilisations corporelles 235,3



237,0



949,8



916,0

Charge d'impôt sur le résultat 61,4



63,5



265,8



237,7

Charges financières, montant net 74,3



70,2



282,4



267,0

Dotation aux amortissements

des immobilisations incorporelles 30,0



33,7



120,9



114,6

Profit net sur la sortie d'actifs nets (10,3)



(35,5)



(108,0)



(44,7)

Profit net sur les modifications et les résiliations de

contrats de location (0,2)



-



(39,6)



-

Pertes de valeur d'actifs non financiers, montant net 0,1



9,0



0,3



6,2

Pertes de valeur d'actifs non courants -



6,7



-



6,7

Dotation aux amortissements d'éléments différés 0,1



2,1



1,1



1,6

Quote-part du résultat d'autres entités, déduction faite

des distributions reçues 0,2



(5,0)



19,3



(10,2)

Avantages sociaux futurs (4,4)



(1,1)



(8,7)



(3,9)

(Diminution) augmentation des provisions à long terme (0,7)



(0,3)



3,6



(2,9)

Rémunération fondée sur des actions 2,4



5,2



9,1



17,3

Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds

de roulement 44,0



(2,6)



(78,3)



(307,4)

Impôt sur le résultat payé, montant net (31,3)



(66,2)



(106,0)



(320,4)

























Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 556,5



504,6



2 074,3



1 605,3

























Activités d'investissement





















Augmentation des placements en titres

de capitaux propres (2,4)



(1,0)



(6,1)



(3,4)

Acquisitions d'immobilisations corporelles

et d'immeubles de placement (277,4)



(105,5)



(705,2)



(574,2)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles (24,2)



(52,7)



(93,5)



(183,5)

Produit de la sortie d'actifs 31,5



29,4



145,7



48,9

Produit des modifications et des résiliations de contrats

de location -



-



34,3



-

Contrats de location et autres créances, montant net (19,7)



(35,5)



(48,0)



(34,8)

Autres actifs 0,6



(1,2)



(11,7)



(4,2)

Autres passifs 3,7



(2,2)



(2,1)



(2,5)

Acquisitions d'entreprises (4,7)



(2,4)



(19,2)



(18,7)

Paiements reçus au titre des contrats de sous-location

qui sont des contrats de location-financement 26,0



21,9



93,7



84,8

Intérêts reçus 0,5



0,5



3,6



2,9

























Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (266,1)



(148,7)



(608,5)



(684,7)

























Activités de financement





















Émission de titres d'emprunt à long terme 10,1



21,7



96,9



87,1

Remboursements sur la dette à long terme (12,8)



(18,1)



(99,4)



(590,2)

Prélèvements (remboursements) sur les facilités

de crédit, montant net 156,4



(3,2)



85,5



337,9

Intérêts versés (12,2)



(3,4)



(50,4)



(52,0)

Paiements au titre des obligations locatives (capital) (132,1)



(125,6)



(527,5)



(507,6)

Paiements au titre des obligations locatives (intérêts) (64,3)



(59,5)



(240,7)



(230,2)

Rachats d'actions ordinaires (100,3)



(111,7)



(400,1)



(350,0)

Dividendes versés (44,8)



(41,9)



(181,7)



(170,2)

Participations ne donnant pas le contrôle (79,9)



(3,5)



(110,1)



(36,4)

























Flux de trésorerie liés aux activités de financement (279,9)



(345,2)



(1 427,5)



(1 511,6)

























Augmentation (diminution) de la trésorerie

et des équivalents de trésorerie 10,5



10,7



38,3



(591,0)

























Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 249,1



210,6



221,3



812,3

























Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 259,6 $

221,3 $

259,6 $

221,3 $

RAPPORT ANNUEL 2024

Les états financiers consolidés audités de la Société et les notes annexes pour l'exercice clos le 4 mai 2024, ainsi que le rapport de gestion pour l'exercice clos à cette date qui comprend l'analyse des résultats d'exploitation, de la situation financière et des flux de trésorerie, seront disponibles aujourd'hui, le 20 juin 2024. Ces documents peuvent être consultés dans la section Centre des investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.empireco.ca ainsi que sur le site www.sedarplus.ca.

Le rapport annuel 2024 de la Société sera disponible vers le 2 août 2024 et pourra être consulté dans la section Centre des investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.empireco.ca ainsi que sur le site www.sedarplus.ca.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys Inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé d'environ 30,7 G$ et à des actifs de 16,8 G$, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 128 000 personnes.

Pour obtenir d'autres informations financières sur Empire, notamment sa notice annuelle, veuillez consulter le site Web de la Société, à www.empireco.ca, ou le site Web de SEDAR+, à www.sedarplus.ca.

