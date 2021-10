STELLARTON, NS, le 26 oct. 2021 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui la nomination immédiate de Matt Reindel au poste de chef de la direction financière. Cette nomination est le fruit d'un processus rigoureux de planification de la relève dans un contexte où la Société continue de former la prochaine génération de talents pour des postes clés de direction.

Matt s'est joint à Empire en 2019 à titre de vice-président principal, finances. Il était alors responsable de nos fonctions d'exploitation de détail et de soutien. Professionnel chevronné du milieu des finances, Matt a notamment travaillé chez Nestlé, l'une des plus grandes entreprises d'aliments et de boissons au monde. Il a occupé le poste de chef de la direction financière de Nestlé Nutrition North America aux États-Unis pendant six ans, après avoir exercé les fonctions de directeur des finances de Nestlé Food Services pour les régions de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique. Il était alors basé à Singapour. Sa carrière internationale a aussi été marquée par des affectations de plusieurs années en Suisse et au Royaume-Uni.

« Au cours des deux dernières années chez Empire, Matt s'est rapidement forgé une réputation de leader stratégique qui se démarque par son habilité à exécuter des projets », a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. Sa vaste expérience dans les produits de consommation courante a joué un rôle déterminant dans le succès de notre entreprise. Matt a grandement contribué à mettre nos plans du Projet Horizon sur la voie de la réussite. Nous sommes chanceux de le voir assumer ce nouveau rôle. »

Matt relèvera de Michael Medline et il siégera au comité de direction d'Empire.

Dans le cadre de cette transition dans les postes de direction, Mike Vels a été nommé chef du développement. À mesure qu'Empire planifie sa croissance, Mike concentrera ses talents de leader à l'atteinte des objectifs de développement et l'amélioration de l'exécution interne. Il demeurera à la tête des équipes de l'immobilier, des technologies et de gestion de projets d'entreprise. Il continuera aussi de contribuer à la planification stratégique à long terme d'Empire et de diriger nos éventuels projets de fusions et acquisitions.

« Je suis très heureux que Mike Vels puisse continuer de soutenir la réussite à long terme d'Empire dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Cette transition améliore considérablement notre effectif de réserve au sein de l'équipe de direction. Grâce à la vaste expérience de Mike, nous pourrons nous concentrer sur nos ambitions de croissance après le Projet Horizon tout en générant une valeur actionnariale et une hausse des bénéfices fortes et constantes, a souligné Michael Medline. « J'ai beaucoup de respect et de confiance envers le leadership et le dévouement de Mike. Après avoir joué un rôle déterminant dans la réalisation du Projet Sunrise, il a lancé le Projet Horizon et guidé son exécution avec aplomb. Il va sans dire qu'il est un membre clé de notre équipe de direction. »

Il continuera de relever de Michael Medline et de siéger au comité de direction d'Empire.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 28,5 milliards de dollars et à des actifs d'environ 15,9 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 134 000 personnes. Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société (www.empireco.ca/fr/) ou sur SEDAR (www.sedar.com).

SOURCE Empire Company Limited

Renseignements: Renseignements pour les médias, Jacquelin Weatherbee, Vice-présidente, communications et affaires publiques, 416 200-0372; Renseignements pour les investisseurs, Katie Brine, Directrice, relations avec les investisseurs, 905 238-7124, poste 2092

Liens connexes

http://www.empireco.ca