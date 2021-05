Empire lance le mouvement « Nourrir le rêve » pour soutenir et célébrer Équipe Canada sur la route des Jeux olympiques de Tokyo

Les clients et les équipes de Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, Thrifty Foods et Voilà auront l'occasion de se joindre au mouvement « Nourrir le rêve » de nombreuses façons uniques dans les mois précédant les Jeux de Tokyo, en juillet.

« Nos équipes en magasin sont ravies d'encourager Équipe Canada alors que nous nous préparons pour les Jeux de Tokyo, a déclaré Sandra Sanderson, vice-présidente principale, marketing - Empire. Au cours des 14 derniers mois, de nombreux Canadiens ont passé plus de temps à la maison avec leur famille et ont eu l'occasion de prendre plus de repas ensemble. Chez Empire, nous croyons qu'il existe un lien puissant entre la famille, l'alimentation et le sport qui unit la population canadienne. Notre partenariat avec le Comité olympique canadien nous aide à concrétiser ce lien. Afin de renforcer ce partenariat, nous ferons également notre part pour nourrir le rêve en faisant don de cartes d'épicerie aux athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques. De nombreux athlètes comptent sur une communauté de soutien pour assurer leur réussite, et nous sommes fiers de faire partie de cette communauté pour Équipe Canada! »

En outre, Empire fournira aux athlètes qualifiés des cartes d'épicerie qui pourront être échangées contre des aliments nutritifs dans toutes les bannières d'Empire, notamment Sobeys, IGA, Safeway, Foodland et Thrifty Foods. L'événement « Nourrir le rêve » se déroulera tout l'été et comprendra des publicités extérieures, des activités de mobilisation numérique et sociale, du contenu télévisuel pendant les Jeux ainsi que des initiatives de marketing en magasin. Empire est également partenaire officiel de l'émission En route vers les Jeux olympiques de la SRC.

De plus, Empire est fière de dévoiler aujourd'hui sa liste d'athlètes qui célèbrent et reflètent les diverses communautés desservies par ses magasins partout au pays :



Équipe féminine canadienne de rugby à sept

Jennifer Abel , plongée (tremplin de 3 m)

, plongée (tremplin de 3 m) Ellie Black , gymnastique artistique

, gymnastique artistique Andre De Grasse, athlétisme (100 m/200 m, relais)

Kylie Masse , natation (100 m/200 m, dos)

, natation (100 m/200 m, dos) Sean McColl , escalade sportive

, escalade sportive Damian Warner , athlétisme (décathlon)

« Le Comité olympique canadien est reconnaissant de la générosité d'Empire et de son engagement véritable à soutenir nos athlètes, a déclaré Jacquie Ryan, chef de la marque et directrice commerciale du Comité olympique canadien. Les valeurs d'Empire se sont révélées clairement au cours de la dernière année, alors que de nombreux athlètes avaient besoin de soutien, et l'entreprise s'est assurée qu'ils continueraient à obtenir la nutrition nécessaire pour s'entraîner et participer à des compétitions. Nous avons très hâte cet été de célébrer Équipe Canada et les communautés qui les nourrissent dans les magasins Empire partout au pays. »

