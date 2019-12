Empire et sa famille de marchands déploient des heures de magasinage adapté aux sensibilités sensorielles dans plus de 450 magasins à travers le pays

Depuis l'automne 2018, nous intégrons le magasinage adapté chez Sobeys, Safeway, IGA, Thrifty Foods, Foodland et FreshCo, un magasin à la fois, grâce à la participation active de nos directeurs de magasin. À la base, le magasinage adapté était une initiative locale d'un magasin Sobeys de l'Île-du-Prince-Édouard. Rapidement, cette initiative s'est répandue en Nouvelle-Écosse, puis dans les provinces de l'Atlantique.

L'accueil positif réservé à cette initiative a favorisé la poursuite de la démarche à l'échelle du pays, et ce, dans l'objectif de créer un réseau national de magasins inclusifs où toutes les familles peuvent faire leur épicerie. Du magasin de Salt Spring Island (C.-B.) à celui de Corner Brook (T.-N.-L.), nos équipes en magasin ont pris les choses en main et proposent maintenant des heures de magasinage adapté aux sensibilités sensorielles dans leur communauté, notamment en tamisant les lumières et en éteignant le son de la musique, des interphones et des caisses.

« L'épicerie est un point central de la communauté. Nous sommes fiers de créer des milieux inclusifs qui reflètent notre clientèle diversifiée et les communautés où nous sommes établis, affirme Heather DeBlois, directrice, diversité et inclusion chez Sobeys. Il est important pour nous de signifier que tous sont les bienvenus dans nos magasins. Le déploiement de ce véritable mouvement populaire par nos équipes en magasin démontre l'importance pour les détaillants de tenir compte des besoins d'une clientèle diversifiée. »

Un récent sondage effectué par Pollara a révélé que près de huit Canadiens sur dix (78 %) sont en accord avec la mise en place d'accommodements sensoriels, tels que la diminution de l'éclairage et la réduction des sons et des odeurs, dans les commerces de détail. Chaque année au Canada, un enfant sur 66 reçoit un diagnostic de sensibilité sensorielle1.

Fait intéressant, le sondage de Pollara indique également que les Canadiens en connaissent peu sur la sensibilité sensorielle dans un contexte de vente au détail. En effet, seuls 16 % des répondants ont affirmé en connaître au moins un peu à ce sujet. Alors que Sobeys, Safeway, IGA, Thrifty Foods, Foodland et FreshCo lancent cette initiative, les équipes des magasins profitent de l'occasion pour conscientiser la population.

1 Autisme Canada, 2019.

« Après avoir communiqué avec l'équipe d'Autism PEI, nous avons examiné ce qui se faisait dans le secteur de la vente au détail. Nous avons ainsi constaté un écart flagrant en matière d'accessibilité, dont souffraient particulièrement les personnes ayant des sensibilités sensorielles, par exemple celles atteintes d'autisme ou d'un syndrome postcommotionnel. Nous avons alors décidé de changer la situation, explique Tammy MacPhee, gérante de territoire pour l'Île-du-Prince-Édouard. Chaque semaine, nous facilitons un peu plus la tâche de l'épicerie pour les familles qui ont besoin d'un milieu adapté.

Sobeys a travaillé de concert avec divers réseaux locaux et autres organismes communautaires spécialisés dans l'autisme à travers le pays pour comprendre comment l'expérience des clients ayant des sensibilités sensorielles est affectée par les obstacles existants dans les épiceries, et pour apprendre à réduire ou à éliminer ces obstacles afin de favoriser une meilleure expérience de magasinage.

« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Sobeys, Safeway, IGA, Thrifty Foods, Foodland et FreshCo dans le cadre de cette initiative nationale de magasinage adapté aux sensibilités sensorielles, témoigne Michelle Colero, directrice exécutive, Autisme Canada. Une des premières étapes pour créer un milieu plus inclusif est de conscientiser les gens à propos des sensibilités sensorielles. Les directeurs de magasin et les marchands des bannières d'Empire sont des précurseurs tournés vers l'avenir, qui sauront orienter l'évolution du secteur de la vente au détail au Canada. »

La famille de bannières d'Empire continuera de proposer des heures de magasinage adapté dans un nombre croissant de magasins. Puisque la constance est un facteur important pour les clients ayant des sensibilités sensorielles, nos bannières offrent des plages horaires fixes pour le magasinage adapté. Communiquez avec votre magasin Sobeys, Safeway, IGA, Thrifty Foods, Foodland ou FreshCo pour en savoir plus sur l'offre d'heures de magasinage adapté près de chez vous.

