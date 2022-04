Le nom Sobeys Stadium devient officiel aujourd'hui et la bannière Sobeys sera mise en valeur partout dans le stade. Voilà par Sobeys sera le service officiel de « commande à son siège » offert au Sobeys Stadium, où la nourriture sera livrée aux amateurs directement à leur siège. Au-delà du tennis, le Sobeys Stadium est un complexe sportif et de divertissement polyvalent d'une superficie de six hectares situé à York, juste au nord de Toronto.

« Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat avec Sobeys au sein de la famille Tennis Canada, a déclaré Michael Downey, chef de la direction de Tennis Canada. Sobeys partage nos valeurs et notre engagement à rendre le tennis plus accessible aux familles partout au Canada, et nous dévoilerons à cet effet des programmes stimulants au cours des prochaines semaines. Son soutien nous aidera à accomplir la mission que nous avons établie pour nos installations de Toronto, qui est de donner accès aux jeunes à des installations de qualité et ainsi d'encourager un plus grand nombre de jeunes à prendre une raquette et à jouer. »

« Je suis emballé par les cliniques qui auront lieu grâce au soutien de Sobeys. L'incidence de tels investissements sur notre sport, notamment en matière d'accessibilité, est inestimable. La création d'un espace permettant aux jeunes joueurs de découvrir les rouages du tennis contribuera à la croissance de ce sport partout au Canada pendant de nombreuses années », a commenté Daniel Nestor, 12 fois champion en double du Grand Chelem et médaillé d'or olympique.

Prolongement naturel de l'engagement de Sobeys visant à favoriser le lien puissant entre l'alimentation, la famille et le sport, ce partenariat avec Tennis Canada permettra de célébrer les meilleurs athlètes du Canada tout en créant des programmes locaux de tennis pour les enfants et les jeunes. Sobeys continuera de collaborer à de nouveaux programmes communautaires visant à soutenir la croissance du tennis au Canada et à permettre aux familles de tisser des liens sur le terrain.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 29,2 G$ et qui comptent pour 16,4 G$ d'actifs, emploient environ 134 000 personnes.

À PROPOS DE TENNIS CANADA

Fondée en 1890, Tennis Canada est une association sportive nationale sans but lucratif dont la mission est d'assurer la croissance du tennis au Canada et de se positionner comme un chef de file mondial du sport. Nous valorisons le travail d'équipe, la passion, l'intégrité, l'innovation et l'excellence. Tennis Canada détient et exploite le premier Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, WTA et l'ATP Tour ainsi que quatre événements professionnels sanctionnés par l'ATP et la Fédération internationale de tennis, en plus de soutenir financièrement quatre autres tournois professionnels au Canada. Tennis Canada exploite des centres et programmes nationaux d'entraînement junior à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary. Tennis Canada est fière d'être membre de la Fédération internationale de tennis, du Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien. Elle gère, commandite et sélectionne les équipes pour la Coupe Davis, la Coupe Billie Jean King, les Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que toutes les équipes nationales juniors, seniors et en fauteuil roulant. Tennis Canada investit ses surplus dans le développement du tennis. Pour en savoir plus sur Tennis Canada, visitez notre site Web à l'adresse www.tenniscanada.com et suivez-nous sur Facebook et Twitter.

