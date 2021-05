STELLARTON, NS, le 10 mai 2021 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'achat de 51 % de Longo's, un réseau familial d'épiceries spécialisées implanté depuis longtemps dans la région du Grand Toronto, en Ontario, ainsi que les activités de commerce électronique de Grocery Gateway.

« Nous sommes très heureux d'accueillir officiellement Longo's et Grocery Gateway au sein de la famille Empire, a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. Depuis plus de 65 ans, la famille Longo et son équipe talentueuse servent le marché de la région du Grand Toronto en établissant leurs bannières, leur expérience client et leur marque maison en tête de catégorie. Nous savons que les activités de Longo's et de Grocery Gateway continueront de connaître du succès sous la gouverne d'Anthony Longo à titre de président et chef de la direction, et de son équipe de gestion. La culture de Longo's correspond étroitement à celle d'Empire et nos équipes travailleront ensemble pour assurer la réussite de ce partenariat et en tirer des avantages concrets pour nos entreprises. »

MODALITÉS DE LA TRANSACTION

Empire a acquis 51 % des actions émises et en circulation de Longo's, la valeur totale de l'entreprise étant établie à 700 millions de dollars. Après le cinquième anniversaire de l'opération, à chaque exercice, les actionnaires de Longo's auront la possibilité de vendre à l'entreprise une participation maximale de 12,25 %, selon un multiple appliqué au BAIIA des douze mois précédents, lequel dépendra de l'atteinte de certains résultats financiers. Si des actionnaires de Longo's exercent leur option de vente, Empire aura la possibilité d'exercer une option d'achat d'un pourcentage équivalent à l'exercice suivant. Après le dixième anniversaire de l'opération, Empire et Longo's auront des options de vente et d'achat mutuelles visant toutes les actions minoritaires encore en circulation. L'opération a été financée par l'émission de 3 187 348 actions de catégorie A sans droit de vote aux vendeurs au prix d'environ 39,22 $ l'action, pour un montant de 125 millions de dollars, des liquidités de 193,6 millions de dollars et un emprunt de 38,4 millions de dollars. Le prix d'achat est assujetti à des rajustements de clôture.

Les membres de la famille Longo ont fait part de leur intention de demeurer actionnaires de Longo's à long terme.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à mettre en contexte la situation financière de la Société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative.

Ces énoncés comprennent ceux qui concernent : i) la période et l'ampleur des synergies et de la croissance, qui pourraient être influencées par la COVID-19, la demande des clients, une augmentation de la concurrence, les possibilités immobilières, le rythme d'ouverture des nouveaux magasins et le temps nécessaire pour que les magasins récemment ouverts et les nouveaux magasins atteignent leur plein potentiel; ii) les rendements, l'accumulation et la génération du flux de trésorerie disponible découlant de l'acquisition, qui pourraient être influencés par les éléments relevés au point i) ci-dessus et la capacité de la Société à prédire les goûts, les préférences et les habitudes de dépenses changeants des clients et à s'y adapter, les conditions futures de l'économie en général et du marché, l'environnement législatif et réglementaire dans lequel la Société évolue et l'efficacité des efforts d'intégration; et iii) le moment et l'ampleur de toute augmentation du pourcentage de propriété par Longo's, qui peuvent dépendre de résultats futurs, des intentions des vendeurs et de l'atteinte de certains résultats financiers.

Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2020 de la Société.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 28,4 milliards de dollars et à des actifs d'environ 15 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 127 000 personnes.

À PROPOS DE LONGO'S

Longo's est une entreprise familiale canadienne qui a vu le jour en 1956 lorsque trois frères, Tommy, Joe et Gus, ont ouvert leur premier marché de fruits. Ce qui était à l'origine un petit magasin familial a depuis pris de l'ampleur pour devenir une entreprise qui exploite 36 magasins dans des communautés de Toronto et de la région du Grand Toronto, ainsi que Grocery Gateway, un chef de file de la vente en ligne d'épicerie livrée à domicile.

Aujourd'hui, Longo's conserve les mêmes valeurs familiales qu'il y a plus de 65 ans, plaçant la famille au cœur de toutes ses activités. Longo's est fière d'offrir à ses clients les normes de qualité des aliments que chaque famille mérite, et de redonner aux communautés dans lesquelles elle mène ses activités par l'entremise de la Family Charitable Foundation.

SOURCE Empire Company Limited

Renseignements: Renseignements pour les médias : Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, Sobeys inc., 416 779-2319; Renseignements pour les investisseurs : Katie Brine, Directrice, finances, relation avec les investisseurs, Sobeys inc., 905 238-7124, poste 2092

Liens connexes

http://www.empireco.ca