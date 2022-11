Empire Company Limited touchée par un problème informatique

STELLARTON, NS, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui avoir été touchée par un problème informatique.

Les épiceries de la Société demeurent ouvertes pour répondre aux besoins de la clientèle et ne sont pas confrontées à d'importantes perturbations pour le moment. Toutefois, certains services en magasin fonctionnent de façon intermittente ou font l'objet de retard. De plus, certaines pharmacies éprouvent des difficultés techniques lors de l'exécution des ordonnances. La Société demeure toutefois déterminée à assurer la continuité des soins de tous les patients de ses pharmacies.

« Chez Sobeys, aller au-delà des besoins de nos clients est notre priorité absolue. À l'heure actuelle, nous nous concentrons sur la résolution de ce problème et nous fournirons d'autres mises à jour au fur et à mesure que des informations pertinentes seront disponibles », a déclaré Pierre St-Laurent, chef de l'exploitation d'Empire.

Malgré les importants progrès réalisés par la Société pour réduire les effets de cette perturbation, elle n'est pas en mesure à ce stade-ci de déterminer à quel moment les problèmes affectant ses systèmes seront entièrement résolus.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à comprendre les attentes de la direction à l'égard de la portée et des conséquences du problème lié aux systèmes de TI, y compris le degré de perturbation et le temps requis pour résoudre la situation. Un certain nombre de facteurs peuvent influer sur ces énoncés et attentes, notamment la disponibilité des ressources, l'analyse continue de nos systèmes et les perturbations qui surviennent. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2022 de la Société.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 30,5 milliards de dollars et à des actifs d'environ 16,3 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 130 000 personnes.

SOURCE Empire Company Limited

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, Sobeys inc., [email protected], 416 779-2319; Personne-ressource pour les investisseurs : Katie Brine, Vice-présidente, trésorerie - Relations avec les investisseurs et rapports ESG, Sobeys inc., [email protected], 905 238-7124, poste 2092