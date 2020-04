Empire Company Limited soutient ses petits partenaires fournisseurs pendant la pandémie de COVID-19

STELLARTON, NS, le 1er avril 2020 /CNW/ - Depuis plus de 113 ans, Empire Company Limited (« Empire ») est fière de s'associer à des entreprises canadiennes et locales de toutes les tailles. Notre entreprise a connu des débuts modestes, ne s'appuyant que sur un entrepreneur d'ici, sa famille et l'aide de partenaires fournisseurs de confiance.

Alors que le monde traverse une crise sans précédent, nous savons qu'il est plus important que jamais de soutenir nos plus petits partenaires fournisseurs. Ces entreprises ont toujours été présentes pour nous. Elles nous fournissent les biens et les services dont nous avons besoin pour nourrir les Canadiens jour après jour, et elles jouent un rôle encore plus important pendant terrible crise du coronavirus. Nous voulons les aider à notre tour et leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour poursuivre leurs activités.

À compter du 31 mars, Empire aidera ses 13 000 petits fournisseurs partout au Canada en réduisant les modalités de paiement habituelles, les payant automatiquement dans un délai de 14 jours, sans exception. Ces entreprises seront assurées de recevoir rapidement les paiements dans leurs comptes bancaires. Nous aidons ainsi des pêcheries et des agriculteurs locaux, des compagnies de collecte d'ordure, des entreprises de réparation et de maintenance, et bien d'autres.

De plus, Empire a communiqué avec tous ses locataires qui exploitent des petites entreprises dans les centres commerciaux qu'elle possède, comme les fournisseurs de services alimentaires, pour leur proposer un report de loyer de deux mois à compter du 1er avril. Empire espère ainsi alléger leurs difficultés financières causées par la COVID-19.

Nous voulons que nos précieux partenaires fournisseurs sachent que nous sommes de tout cœur avec eux. De notre famille à la vôtre, nous voulons vous aider à diminuer votre anxiété pendant cette période d'incertitude. Nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous faites pour permettre à nos équipes de première ligne en magasin d'offrir un soutien essentiel à nos familles, à nos amis et à tous nos concitoyens. Vous pouvez compter sur nous pour traverser la crise avec vous.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principales activités d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys, et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé de quelque 25,8 milliards de dollars et à des actifs d'environ 14,0 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 123 000 personnes.

SOURCE Empire Company Limited

Renseignements: Relations avec les médias : Jacquelin Weatherbee, Vice-présidente, Communications et affaires générales, Sobeys Inc., 416 200-0372; Relations avec les investisseurs : Katie Brine, CPA, CA, EEE, CPIR, Directrice financière, Relations avec les investisseurs, Sobeys Inc., 905 238-7124, poste 2092

Liens connexes

http://www.empireco.ca