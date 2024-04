Deuxième Récolte, le plus important organisme de bienfaisance de récupération alimentaire au Canada, a également nommé Sobeys comme Partenaire de l'année pour la deuxième année en reconnaissance de son dévouement extraordinaire à récupérer les surplus alimentaires comestibles au Canada et des avantages communautaires et environnementaux qui en découlent. Cette reconnaissance démontre les résultats positifs du partenariat entre Empire et Deuxième Récolte sur les communautés et l'environnement. Le centre de distribution de Sobeys à Whitby, en Ontario, a également reçu le Prix du défenseur de la justice alimentaire de Deuxième Récolte en raison de son soutien exceptionnel et continu.

« Notre programme de récupération alimentaire en partenariat avec Deuxième Récolte a une incidence considérable et concrète : il permet de fournir efficacement des aliments frais et sains aux membres de nos communautés qui comptent actuellement sur des organismes alimentaires à but non lucratif pour répondre aux besoins en épicerie de leur famille, a déclaré Kristi Lalach, vice-présidente principale, services juridiques et développement durable, d'Empire Company Limited. Nous sommes très fiers de détourner les surplus alimentaires à cette échelle, et ce depuis le début de notre partenariat il y a trois ans. Chaque jour, nous sommes touchés par l'enthousiasme de nos ambassadeurs de la récupération alimentaire qui rendent cette mission possible dans nos magasins. »

« Empire est un partenaire incroyable qui continue d'avoir une incidence considérable sur les communautés partout au pays. Chaque année, Empire et Sobeys établissent de nouveaux records en matière de dons de surplus alimentaire, a déclaré Lori Nikkel, directrice générale de Deuxième Récolte. Leur engagement et leur générosité inébranlables dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire au Canada sont plus qu'inspirants. Des millions de Canadiens ont un meilleur accès à la nourriture grâce à leur travail, et l'émission de millions de livres de gaz à effet de serre a été évitée : Deuxième Récolte est extrêmement reconnaissant de ce partenariat. »

Les aliments sont identifiés aux fins de récupération et redirigés lorsqu'il y a un excédent ou qu'ils ne peuvent pas être vendus. En plus de lutter directement contre l'insécurité alimentaire au Canada, le programme de récupération alimentaire d'Empire prévient l'émission de 54,5 millions de kilogrammes de gaz à effet de serre chaque année. Toutes les bannières d'épicerie d'Empire, y compris Sobeys, Safeway, Thrifty Foods, Foodland, IGA (Ouest), FreshCo et IGA (Québec), ainsi que ses centres de distribution et son service de commerce électronique Voilà participent au processus de repérage et de réacheminement des aliments pouvant être donnés. L'objectif de l'entreprise est de réduire de moitié le gaspillage alimentaire dans le cadre de ses activités nationales d'ici 2025.

À propos de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte est le plus important organisme de récupération alimentaire au Canada et un chef de file mondial d'opinion sur la redistribution des denrées périssables. Nous travaillons avec des milliers d'entreprises alimentaires de toute la chaîne d'approvisionnement pour rediriger les surplus alimentaires invendus vers des organismes à but non lucratif qui nourrissent les communautés canadiennes partout au pays.

En empêchant les aliments parfaitement comestibles de se retrouver dans les sites d'enfouissement et en les redirigeant vers les organismes de bienfaisance, nous empêchons des gaz à effet de serre nocifs d'entrer dans l'atmosphère et améliorons l'accès à la nutrition pour les millions de personnes vivant dans l'insécurité alimentaire.

En plus de son principal travail de récupération alimentaire, Second Harvest mène des recherches sur la perte et le gaspillage alimentaires, offre de l'éducation et de la formation aux organismes de bienfaisance du domaine alimentaire et a mis au point l'application Food Rescue pour faciliter les dons directs des entreprises alimentaires aux organismes à but non lucratif locaux partout au Canada.

Pour en savoir plus, visitez la page https://www.deuxiemerecolte.ca/

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse.

Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 30,7 G$ et qui comptent pour 16,6 G$ d'actifs, emploient environ 131 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société (www.empireco.ca) ou sur SEDAR+ (https://www.sedarplus.ca/landingpage/fr/).

