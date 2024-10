Empire procédera au déploiement à l'échelle nationale de nouvelles options de livraison pour les achats en ligne en commençant par sa clientèle de l' Ontario , qui profitera d'une convivialité accrue, peu importe sa bannière de prédilection.

La livraison sera offerte dans les bannières Sobeys, Farm Boy, Longo's et, pour la première fois, FreshCo.

STELLARTON, NS, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Instacart (NASDAQ : CART) et Uber Eats (NYSE : UBER), afin d'offrir aux clients de nouvelles façons d'effectuer leurs achats en ligne dans ses magasins. Ces nouveaux partenariats s'ajoutent à Voilà, le service existant de commande en ligne et de livraison d'épicerie d'Empire. Dans le contexte du déploiement à l'échelle du Canada, les utilisateurs d'Instacart et d'Uber Eats en Ontario seront les premiers à voir les magasins de la bannière Empire sur leurs applications.

Pour s'adapter au marché et aux demandes des clients, Empire rend ses bannières accessibles par l'entremise d'Instacart et d'Uber Eats, dans le secteur du commerce électronique qui se caractérise par son instantanéité. Grâce à ces partenariats, les clients de l'Ontario disposeront désormais de plus d'options en matière d'achat de produits. Pour la première fois, la clientèle des magasins FreshCo de la province profitera d'un service de livraison à domicile.

« Nous sommes heureux d'élargir notre offre de commerce électronique et de continuer à faire croître le marché. Grâce à ces nouveaux partenariats avec Instacart et Uber Eats, Empire offre de nouvelles façons de magasiner dans nos bannières, ce qui nous donne accès à une part plus importante du marché du commerce électronique, a déclaré Doug Nathanson, chef du développement d'Empire. Depuis 2020, nous offrons fièrement le service de livraison à domicile à notre clientèle par l'entremise de notre plateforme de classe mondiale Voilà et nous élargissons maintenant notre portée pour donner plus de choix à un nombre accru de personnes, et ce, plus rapidement. C'est une recette gagnante. »

Les clients n'ont qu'à télécharger l'application de leur choix, à sélectionner le magasin participant de la bannière Empire et à remplir leur panier de leurs produits préférés.

« Chez Instacart, nous cherchons toujours à offrir variété et convivialité à la clientèle. Nous sommes donc ravis d'accroître notre présence au Canada en intégrant les bannières d'épicerie emblématiques d'Empire à l'application Instacart, a mentionné Chris Rogers, chef des affaires d'Instacart. En tant que fier Canadien et client de longue date, je suis heureux d'offrir à la clientèle d'Empire un outil supplémentaire qui rend exceptionnelle l'expérience d'épicerie en ligne. »

« Nous avons le plaisir d'accueillir Empire et ses bannières dans l'application Uber Eats. Les Canadiens ont maintenant plus d'options d'épicerie en ligne à leur disposition grâce aux applications Uber ou Uber Eats déjà installées sur leur téléphone et dont la réactivité fait la réputation d'Uber, a déclaré Klaas Knieriem, chef de l'épicerie et de la vente au détail chez Uber Eats au Canada. Uber Eats a connu une croissance rapide, passant d'une simple plateforme de livraison de repas à un guichet unique pour tout ce dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de produits essentiels de pharmacie, de produits alimentaires, d'alcool ou d'articles ménagers de tous les jours. Nous élargissons continuellement l'offre de produits dans l'application en ajoutant de nouveaux détaillants sur la plateforme de livraison afin d'offrir aux Canadiens leurs articles préférés. »

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 31,5 G$ et qui comptent pour 16,9 G$ d'actifs, emploient environ 128 000 personnes.

Instacart, l'entreprise de technologie en alimentation de premier rang en Amérique du Nord travaille avec les épiciers et les détaillants pour changer la façon dont les gens magasinent. L'entreprise est partenaire de plus de 1 500 bannières de vente au détail nationales, régionales et locales pour faciliter les achats en ligne et les services de livraison et de cueillette dans plus de 85 000 magasins en Amérique du Nord sur le marché Instacart. Instacart permet à des millions de gens de faire l'épicerie chez les détaillants qu'ils aiment et à environ 600 000 acheteurs Instacart de gagner de l'argent en ramassant, en emballant et en livrant des commandes selon leur propre horaire flexible. La plateforme Instacart offre aux détaillants un ensemble de produits et de services technologiques de niveau professionnel qui leur permettent d'améliorer leur expérience de commerce électronique, de traiter les commandes, de numériser les magasins physiques, de fournir des services publicitaires et de recueillir des statistiques. Avec Instacart Ads, des milliers de marques de produits de grande consommation, qu'il s'agisse de marques majeures ou émergentes, s'associent à l'entreprise pour entrer directement en contact avec les consommateurs en ligne, directement là où ils magasinent. Avec Instacart Health, l'entreprise fournit des outils pour renforcer la nutrition, faciliter les choix sains pour les consommateurs et élargir le rôle que l'alimentation peut jouer dans l'amélioration des résultats pour la santé. Pour plus d'informations, visitez le site www.instacart.com/company, et pour commencer à magasiner, visitez le site www.instacart.ca. Maplebear inc. est la marque déposée d'Instacart.

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Cofondée par l'entrepreneur de Calgary Garrett Camp, Uber a démarré en 2010 pour résoudre un problème simple : comment organiser un déplacement en appuyant sur un simple bouton? Plus de 52 milliards de trajets plus tard, Uber conçoit des produits pour rapprocher les gens de l'endroit où ils veulent être. En modifiant la façon dont les personnes, la nourriture et les objets se déplacent dans les villes, Uber et Uber Eats ouvrent le monde à de nouvelles possibilités. Pour plus d'informations, visitez uber.com.

