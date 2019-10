Empire Company et sa famille de marchands - Sobeys, IGA, Safeway, Farm Boy, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Rachelle Béry - signent un partenariat historique pour devenir le tout premier détaillant alimentaire officiel d'Équipe Canada

« Il n'existe aucun événement sportif qui rallie l'ensemble du pays aussi bien que les Jeux olympiques. Empire est honorée de soutenir nos athlètes qui viennent de tous les coins du Canada, pour l'amour du sport et de leur pays, a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire Company Limited. Aujourd'hui, nous nous associons aux athlètes canadiens pour les aider à réaliser leurs rêves sous les yeux du monde entier. Les qualités inhérentes aux grands athlètes, c'est-à-dire la passion, la recherche de l'excellence, l'amour de leur communauté et de leur pays, sont les qualités que nos magasins cherchent à représenter chaque jour. »

Par ce partenariat, Empire devient le premier détaillant alimentaire canadien membre de la famille olympique canadienne. La nourriture saine et la nutrition seront des aspects clés du partenariat. La campagne de marketing de l'entreprise sera dévoilée au début de l'année 2020.

« Les yeux des Canadiens sont tournés vers nos équipes pendant deux semaines tous les deux ans, mais nos athlètes dédient leur vie à l'entraînement pour créer les moments que toute la nation célèbre. Nous voulons être présents pour nos athlètes 365 jours par année, et notre partenariat nous permettra de donner vie à cette aspiration », a ajouté M. Medline.

« Le Comité olympique canadien est très heureux d'annoncer qu'Empire deviendra le tout premier détaillant alimentaire officiel d'Équipe Canada, affirme David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. Fière entreprise canadienne, Empire offre son soutien à des centaines de communautés depuis 113 ans afin de souligner le lien naturel entre la famille, l'alimentation et le sport. Ce partenariat illustre notre promesse commune d'offrir ce même soutien à nos athlètes et à la communauté sportive élargie, et ce, d'un océan à l'autre. »

Empire a également annoncé aujourd'hui un partenariat majeur avec Hockey Canada, une organisation sportive partenaire du Comité olympique canadien. Dans l'optique d'accroître l'intérêt pour la présence des femmes dans la sphère sportive canadienne, Empire deviendra le partenaire exclusif de l'équipe nationale de hockey féminin du Canada. Sobeys appuiera l'équipe et célébrera avec elle avant et pendant les Olympiques, ainsi que lors du Championnat mondial féminin 2020 de l'IIHF, qui se tiendra en Nouvelle-Écosse, province où Sobeys a été fondée.

« L'équipe nationale de hockey féminin est l'une des équipes les plus aimées du Canada, explique Sandra Sanderson, vice-présidente principale, marketing de Sobeys inc. Nous les encouragerons dans leur quête de l'or tant à la maison qu'à l'étranger, ce qui créera de nombreuses occasions de célébrer en compagnie des familles canadiennes. Grâce à ce partenariat avec Hockey Canada, nous susciterons l'enthousiasme et l'intérêt envers le hockey féminin et inspirerons la prochaine génération de jeunes femmes passionnées par ce sport. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Sobeys afin que les joueuses de l'équipe nationale de hockey bénéficient du soutien nécessaire pour être au meilleur de leurs capacités. De plus, nous travaillerons de concert pour diffuser des histoires qui resserreront les liens entre les Canadiens et ce sport qu'ils adorent », a ajouté Mike Ross, chef des affaires de Hockey Canada.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principales activités d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys, et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé de quelque 25,4 milliards de dollars et à des actifs d'environ 14,0 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 123 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la société (www.empireco.ca) ou sur SEDAR (www.sedar.com).

À PROPOS DU COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

Le Comité olympique canadien veille au succès de l'équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 365 jours par année.

