STELLARTON, NS, le 10 sept. 2020 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « société ») (TSX: EMP.A) a annoncé les résultats du vote pour l'élection de ses administrateurs lors de son assemblée générale annuelle qui a eu lieu aujourd'hui.

À l'assemblée, 98 138 079 actions de catégorie B (100 % des actions de catégorie B en circulation) étaient représentées par procuration et 100 % des actions de catégorie B ont fait l'objet d'un vote en faveur de chaque candidat au poste d'administrateur, tandis qu'aucune action de catégorie B n'a fait l'objet d'une abstention de vote à l'égard d'un candidat quelconque.

Outre l'élection des administrateurs, les porteurs d'actions de catégorie B ont également voté sur l'établissement du nombre maximum d'administrateurs à 18, la rémunération des administrateurs et la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. en tant qu'auditeur pour l'exercice 2021 et sur l'autorisation du conseil d'administration d'établir la rémunération de l'auditeur. Ces motions ont obtenu un vote favorable des porteurs de 100 % des actions de catégorie B.

La résolution à titre consultatif sur l'approche de la société concernant la rémunération de la haute direction a été mise aux voix par les porteurs d'actions ne comportant pas droit de vote de catégorie A et les porteurs d'actions de catégorie B. Des 120 859 317 actions ne comportant pas droit de vote de catégorie A (70,7 % des actions ne comportant pas droit de vote de catégorie A en circulation) représentées par procuration à l'assemblée, 90,0 % ont fait l'objet d'un vote en faveur de la motion. La résolution consultative a obtenu un vote des porteurs de 100 % des actions de catégorie B.

EMPIRE

La société canadienne Empire Company Limited (TSX : EMP.A) a son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principaux secteurs d'activité d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 27,2 G$ et qui comptent pour 14,8 G$ d'actifs, emploient environ 127 000 personnes.

Pour obtenir d'autres informations de nature financière sur Empire, notamment sa notice annuelle, veuillez consulter le site Web de la Société, à l'adresse www.empireco.ca, ou le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

