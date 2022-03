Voilà par IGA remplace le service IGA.net existant au Québec, offrant aux clients une expérience inégalée et nettement améliorée de commande en ligne et de livraison à domicile. Les clients pourront désormais choisir parmi un plus grand nombre de plages horaires d'une heure pour la livraison, 7 jours sur 7, de 6 h à 22 h. Ils bénéficieront également de l'exactitude de leurs commandes, d'une garantie de fraîcheur et d'un vaste assortiment de produits à prix abordable, (sans frais cachés). Au maximum de sa capacité, Voilà par IGA offrira jusqu'à 39 000 produits, soit plus qu'un supermarché local moyen, incluant entre autres les produits préférés des clients d'IGA et de Rachelle Béry, ainsi que de Ricardo et de Kim Phat. Les clients qui magasinent dans les régions où le service n'est pas offert continueront d'être servis par IGA.net .

La technologie d'Ocado Group plc permet à Voilà par IGA de traiter toutes les commandes dans son centre de traitement des commandes clients (CTC) des plus innovants situé à Pointe-Claire, au Québec. Ainsi, les commandes sont assemblées par des robots et les employés pour assurer une manipulation minimale des produits, tandis que les employés de Voilà par IGA livrent les commandes directement aux clients en toute sécurité. Le nouveau CTC créera environ 1 500 emplois en exploitation de détail, service à la clientèle, assemblage des commandes et livraison à domicile.

« Voilà représente une évolution significative pour nos clients. Le meilleur service d'épicerie en ligne au monde est maintenant offert au Québec. IGA a été le premier détaillant alimentaire québécois à lancer l'épicerie en ligne en 1996, rappelle Pierre St-Laurent, chef de l'exploitation d'Empire. Forte de son succès des 25 dernières années, IGA se positionne à nouveau en tant qu'innovateur et chef de file du marché de l'épicerie en ligne grâce à la technologie de pointe de Voilà. Le service offre aux clients un assortiment plus vaste, y compris une impressionnante gamme de produits du Québec. Cette technologie reconnue mondialement nous permet de mieux contrôler la fraîcheur des produits, l'exactitude des commandes et l'expérience de livraison »

Le CTC de Pointe-Claire est le deuxième centre d'épicerie en ligne d'Empire; le premier est entré en service dans la région du Grand Toronto en juin 2020. La société a annoncé le lancement d'un troisième CTC à Calgary en 2023, et d'un quatrième en Colombie-Britannique en 2025.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 29,2 G$ et qui comptent pour 16,4 G$ d'actifs, emploient environ 134 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société ( www.empireco.ca ) ou sur SEDAR ( www.sedar.com ).

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes-ressources ci-dessous.

SOURCE Empire Company Limited

Renseignements: Renseignements pour les médias, Jacquelin Weatherbee, Vice-présidente, communications et affaires publiques, Sobeys inc.,416 200-0372; Renseignements pour les investisseurs, Katie Brine, Directrice des finances, relations avec les investisseurs, Sobeys inc., 905 238-7124, poste 2092