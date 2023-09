STELLARTON, NS, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration d'Empire Company Limited (TSX: EMP.A) a annoncé aujourd'hui le décès de David Frank Sobey, C.M., président émérite du conseil d'administration de Sobeys inc., à l'âge vénérable de 92 ans.

« David était un excellent épicier, détaillant et homme d'affaires qui a joué un rôle déterminant dans la croissance phénoménale de Sobeys, une chaîne d'épicerie régionale fondée par son père qui est aujourd'hui devenue une entreprise nationale de distribution et de vente au détail de produits alimentaires qui sert chaque semaine des millions de Canadiennes et Canadiens, déclare Jim Dickson, président d'Empire Company Limited. David a donné généreusement de son temps, de son énergie et de ses ressources personnelles et a toujours fait la promotion de la croissance et du développement du Canada atlantique, de la Nouvelle-Écosse et du comté de Pictou. »

Tout comme ses frères Bill et Donald, David a découvert le monde de l'épicerie à un très jeune âge. Il a perfectionné ses compétences et ses connaissances en occupant pratiquement tous les postes de l'entreprise familiale en pleine croissance. Sa carrière l'a amené à occuper des rôles de plus en plus importants, notamment comme vice-président du conseil d'administration et chef de la direction de 1982 à 1986, président du conseil et chef de la direction de 1986 à 1995, puis président du conseil de 1995 à 2001. Lorsqu'il a pris sa retraite en 2001, il a été nommé président émérite par le conseil d'administration de Sobeys inc. Il a pris sa retraite du conseil d'administration d'Empire en 2015.

« David était un détaillant incroyable, un chef d'entreprise et un mentor pour beaucoup d'entre nous dans notre entreprise et dans notre secteur d'activité, affirme Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire Company Limited. Il laisse en héritage une culture d'entreprise exceptionnelle qui s'étend d'un océan à l'autre et qui est incarnée chaque jour par nos 131 000 collègues. Tout au long de sa vie, il a été un véritable modèle du leadership en affaires et dans la communauté auquel nous devons tous aspirer. »

Sa mère Irene MacDonald Sobey, son père Frank Hoyse Sobey et ses frères William M. Sobey et Donald C. R. Sobey sont décédés avant lui. Il laisse dans le deuil Faye, son épouse depuis 70 ans, sa fille Janis (Christopher Hames) et son fils Paul (Marsha Sobey), sept petits-enfants, trois petits-enfants par alliance et 18 arrière-petits-enfants. Il laisse aussi derrière lui sa sœur Dianne Sobey.

La famille annoncera la cérémonie funéraire.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 31,5 G$ et qui détiennent pour 16,5 G$ d'actifs, emploient environ 131 000 personnes.

David F. Sobey1931-2023

Né à Stellarton en Nouvelle-Écosse le 22 mars 1931

en Nouvelle-Écosse le 22 mars 1931 Deuxième fils de Frank H. et Irene Sobey

Frère de William M. (Bill) Sobey (décédé en 1989), Donald C. R. Sobey (décédé en 2021) et Dianne Sobey

(décédé en 1989), (décédé en Dianne Sobey Marié à Faye Naugle en 1953

Début de sa carrière chez Sobeys en 1951

Nommé directeur, mise en marché et publicité; vice-président en 1961; président en 1974; chef de la direction en 1982; président du conseil et chef de la direction en 1986; président du conseil en 1995; président émérite du conseil d'administration de Sobeys inc. en 2001

Membre du conseil d'administration de Sobeys Stores Limited en 1958 et d'Empire Company Limited en 1963

d'Empire Company Limited en 1963 Nommé membre de l'Ordre du Canada en 1995

Administrateur de conseils d'administration

Empire Company Limited

Sobeys inc.

Hannaford Bros . Co. ( Maine , États-Unis)

. Co. ( , États-Unis) Dominion Textile inc.

Provigo inc.

Services Versa ltée

CHC Helicopter Corp.

Evangeline Financial Services Corp.

. Services à l'industrie et aux collectivités

Lions Club de New Glasgow

Junior Achievement du Canada

Conseil canadien du commerce de détail

Food Marketing Institute (États-Unis)

Food Business Forum - CIES ( Paris, France )

) Fondation Tim Horton pour les enfants

Tattoo international Royal Nova Scotia

Conseil consultatif national de l'Université Mount Allison

Conseil des gouverneurs de l'Université Saint Mary's

Chancelier, Université Saint Mary's, 2008-2010

Fédération du saumon Atlantique

Reconnaissance professionnelle

Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations de la Chambre de commerce du comté de Pictou , 1996

commerce du comté de , 1996 Panthéon des personnalités des affaires de la Nouvelle-Écosse, 2002

Philanthrope de l'année pour la région de l'Atlantique, 2006

Panthéon des personnalités canadiennes des affaires, en compagnie de ses frères Donald et Bill (à titre posthume), 2007

Reconnaissance du secteur de l'alimentation

Prix Knight of the Golden Pencil, 1991

of the Golden Pencil, 1991 Prix du détaillant canadien par excellence de l'année du Conseil canadien du commerce de détail, 1992

Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations du Conseil canadien du commerce de détail (partagé avec son frère Donald C. R. Sobey ), 2019

Reconnaissance universitaire

Université Saint Mary's, doctorat en commerce (honoris causa), 1991

Conseil canadien pour l'avancement de l'éducation, Prix des amis de l'éducation, 1999

Université Mount Allison, doctorat en droit (honoris causa), 2010

Université St. Francis Xavier, doctorat en droit (honoris causa), 2010

Université du Cap-Breton, doctorat en droit (honoris causa), 2015

Université Dalhousie , doctorat en droit (honoris causa), 2016

