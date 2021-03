« L'impact qu'a eu Donald sur le groupe d'entreprises Empire est évident. Il était un homme d'affaires brillant et son patrimoine de création de valeur parle de lui-même », affirme Jim Dickson, président du conseil d'administration d'Empire Company Limited. « Au-delà de son succès en affaires, Donald était une personne qui se souciait profondément de sa communauté et qui donnait temps, énergie et ressources pour soutenir de nombreuses causes importantes partout au pays. Les générations à venir continueront d'être témoin des répercussions de sa générosité. Il manquera profondément à tous ceux qui l'ont connu. »

Comme ses frères Bill et David avant lui, Donald Sobey a été initié à l'entreprise familiale dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université Queen's en 1957, Donald s'est joint à son père et à ses frères dans l'entreprise familiale; d'abord en financement immobilier pour l'épicerie Sobeys en pleine expansion, puis avec Empire Company Limited, créée pour diversifier les intérêts commerciaux de la famille. Il est devenu membre du conseil d'administration d'Empire en 1963, avant d'être nommé président d'Empire en 1969 et président du conseil en 1985. En septembre 2004, il a pris sa retraite de son poste au conseil d'administration et a été nommé président émérite. Il a continué de participer activement aux activités de l'entreprise, en tant que membre du conseil d'administration, jusqu'en 2015. Donald a soutenu d'innombrables personnes et organisations avec lesquelles il a eu la chance de travailler dans le cadre de ses projets philanthropiques, notamment un étudiant bénéficiaire de bourses à qui il a offert des possibilités d'éducation et de nombreux artistes qu'il a appuyés tout au long de leur carrière.

Donald laisse dans le deuil sa femme, Beth, ses trois enfants et ses cinq petits-enfants.

« Empire et Sobeys doivent beaucoup au leadership, au sens des affaires et à la passion de Donald », a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. « Au nom de tous nos coéquipiers d'un bout à l'autre du pays, je tiens à offrir nos sincères condoléances à son épouse Beth, à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donald était un grand homme d'affaires et un philanthrope visionnaire qui croyait au développement des artistes canadiens et au soutien de la prochaine génération de leaders. Il nous manquera à tous. »

Donald C. R. Sobey

1934-2021

Né à Stellarton , en Nouvelle-Écosse, le 23 octobre 1934.

, en Nouvelle-Écosse, le 23 octobre 1934. Plus jeune fils de Frank H. et Irene Sobey.

Frère de William (Bill) Sobey (d. 1989), David F. Sobey et Dianne Sobey.

Il a obtenu un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's en 1957.

Sa carrière a débuté chez Sobeys Leased Properties en 1958.

Il a épousé Elizabeth (Beth) Purvis en 1963.

Il s'est joint au conseil d'administration d'Empire Company Limited en 1963.

Il a été nommé président d'Empire en 1969 et président du conseil d'administration en 1985.

Il a pris sa retraite en 2004 et a été nommé président émérite.

Il a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2014.

Administrateur de conseils d'administration

Empire Company Limited

Crombie Properties Limited

Sobeys inc.

Alliance Atlantis Communications Inc.

Banque Toronto-Dominion

Halifax Developments Limited

High Liner Foods inc.

Jannock Limited

Maritime Tel & Tel

Paribas Participations Limitée PPL

Provigo Corp.

SeaFort Capital

Stora Enso Port Hawkesbury Limited

Trader Classified Media NV

Wajax Limited

Affiliations philanthropiques

Musée des beaux-arts du Canada

Prix Sobey pour les arts (président, Fondation Sobey pour les arts)

pour les arts (président, Fondation Sobey pour les arts) Fonds mondial pour la nature

QEII Hospital Foundation ( Halifax )

) Campagne de financement de l'Université Dalhousie

Sobey Fund for Oceans de l'Université Dalhousie

Conseil consultatif de l'Université Queen's

Bourse D&R Sobey Atlantic Scholarship de l'Université Queen's

Camp Hill Medical Foundation

Diplômes et distinctions honorifiques

Université Dalhousie , doctorat en droit (honoris causa), 1989

, doctorat en droit (honoris causa), 1989 Nova Scotia College of Art and Design (DFA), 2001

College of Art and Design (DFA), 2001 Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, 2001

Panthéon des personnalités des affaires de la Nouvelle-Écosse, 2002

Conférence canadienne des arts, prix Keith Kelly pour le leadership culturel, 2003

pour le leadership culturel, 2003 Panthéon des personnalités canadiennes des affaires, 2007

Université Mount Allison, doctorat en droit (honoris causa), 2008

Université St. Francis Xavier, doctorat en droit (honoris causa), 2010

Université de King's College, doctorat en droit civil (honoris causa), 2013

Université du Cap-Breton, doctorat en droit (honoris causa), 2015

Université Queen's, doctorat en droit (honoris causa), 2016

