STELLARTON, NS, le 19 avril 2021 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a annoncé aujourd'hui qu'elle a augmenté la taille de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« offre publique de rachat ») en déposant un avis d'intention modifié à la Bourse de Toronto (« TSX »). Si la TSX accepte la modification, le nombre d'actions de catégorie A sans droit de vote (« actions de catégorie A ») que la Société entend acheter à des fins d'annulation passera de 5 000 000 à 8 548 551, ce qui représente respectivement environ 3,0 % et 5,0 % des actions de catégorie A en circulation. Les rachats se feront par l'entremise de la TSX ou au moyen d'autres systèmes de négociation dans la mesure où ils sont admissibles, et Empire fera l'acquisition de telles actions au cours du marché au moment de la transaction. La présente offre publique de rachat a pris effet le 2 juillet 2020 et se poursuit jusqu'au 1er juillet 2021 au plus tard.

Durant l'exercice 2020, en application d'une offre publique de rachat d'un maximum de 3,5 millions d'actions de catégorie A déposée au premier trimestre de l'exercice 2020, la Société a acheté à des fins d'annulation 2 997 583 actions de catégorie A par l'entremise de la TSX et d'autres systèmes de négociation à un cours moyen pondéré de 33,36 $, pour une contrepartie totale de 100,0 millions de dollars. En vertu de l'actuelle offre publique de rachat pour l'exercice 2021, la Société avait acheté à des fins d'annulation au 15 avril 2021 3 506 360 actions de catégorie A par l'entremise de la TSX à un cours moyen pondéré de 36,81 $ pour une contrepartie totale de 129,1 millions de dollars.

Le volume moyen des opérations quotidiennes des actions de catégorie A était de 632 893 opérations à la TSX dans les six mois civils précédant l'offre publique de rachat. Conformément aux règles de la TSX, Empire peut racheter, le même jour de négociation, jusqu'à 158 223 actions de catégorie A, soit 25 % du volume moyen des opérations quotidiennes de telles actions. Empire peut racheter un plus grand nombre d'actions de catégorie A par semaine civile, sous réserve du nombre maximal pouvant être acquis dans le cadre de l'offre publique de rachat, si la transaction satisfait à l'exception relative aux achats en bloc, conformément aux règles de la TSX.

La Société a également modifié auprès de son courtier désigné son programme de rachats automatiques, qui permet l'achat d'actions de catégorie A à des fins d'annulation en vertu de son offre publique de rachat pendant les périodes d'interdiction, sous réserve de l'approbation réglementaire.

De l'avis de la Société, le rachat sporadique d'actions au cours du marché est une utilisation valable des fonds, qui est faite au mieux de ses intérêts ainsi que de ceux de ses actionnaires.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à mettre en contexte la situation financière de la Société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la Société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative.

Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les plans de la Société relativement à l'achat à des fins d'annulation d'actions de catégorie A, qui peuvent varier selon la conjoncture, les changements apportés aux lois et aux règlements et les résultats d'exploitation. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société pose des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la Société, voir les documents déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2020 de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions indiquées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude. Les lecteurs sont avisés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces renseignements. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document reflètent les attentes actuelles de la Société, sous réserve de modifications. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui pourraient être diffusés par la Société ou au nom de celle-ci, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 28,4 milliards de dollars et à des actifs d'environ 15 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 127 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société ( www.empireco.ca ) ou sur SEDAR ( www.sedar.com ).

