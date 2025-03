STELLARTON, NS, le 13 mars 2025 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX: EMP.A) a annoncé aujourd'hui le départ à la retraite de Matt Reindel, vice-président exécutif et chef de la direction financière. Il sera remplacé en mai par Constantine (Costa) Pefanis, qui occupait jusqu'à récemment le poste de chef de la direction financière de Green Infrastructure Partners (GIP Inc.). Matt Reindel a accepté de rester en poste au cours des prochains mois afin d'assurer une transition harmonieuse.

« Matt a été un partenaire incroyable depuis qu'il a rejoint Empire en 2019 et qu'il est devenu chef de la direction financière en 2021 », affirme Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. « Il a joué un rôle essentiel dans le redressement d'Empire tout en aidant notre entreprise à relever les défis posés par la pandémie et en nous guidant à travers une période d'inflation et de taux d'intérêt élevés. Il a vraiment contribué à jeter les bases de notre réussite continue. »

Costa Pefanis possède une vaste expérience et une grande expertise pratique, notamment en matière de marchés financiers et de marchés publics dans différents secteurs, y compris le commerce de détail. Titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto, il est comptable professionnel agréé (CPA). Costa Pefanis a commencé sa carrière au sein des services-conseils d'Arthur Anderson, avant de se joindre à l'équipe de Meubles Léon Limitée, où il a gravi les échelons à des postes de direction financière, y compris celui de chef de la direction financière, pendant 19 ans.

« Je suis ravi que Costa rejoigne l'équipe d'Empire à titre de chef de la direction financière », poursuit M Medline. « Il est un leader chevronné, immensément compétent avec une approche axée sur les objectifs et il jouera un rôle essentiel dans l'atteinte des résultats pour Empire dans les années à venir. »

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 31,1 G$ et qui comptent pour 16,8 G$ d'actifs, emploient environ 128 000 personnes. Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la Société à l'adresse www.empireco.ca ou sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

SOURCE Empire Company Limited

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes-ressources ci-dessous : Renseignements pour les médias : Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, régimes de retraite, Sobeys inc., [email protected] ; Renseignements pour les investisseurs : Katie Brine, Vice-présidente, relations avec les investisseurs et retraites, Sobeys inc., [email protected]