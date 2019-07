Empire annonce l'ouverture de quatre magasins FreshCo en Saskatchewan

Le tiers des emplacements des magasins de la bannière d'escompte dans l'Ouest canadien est maintenant confirmé

L'ouverture de 22 magasins FreshCo dans l'Ouest canadien est confirmée à ce jour.

Sept magasins seront ouverts en Colombie-Britannique et au Manitoba .

.

Cinq autres magasins FreshCo seront ouverts en Colombie-Britannique à la fin de 2019 et au début de 2020.

au début de 2020.

Six magasins Safeway en Colombie-Britannique seront convertis en FreshCo au printemps 2020.



Quatre magasins Safeway en Saskatchewan seront convertis en FreshCo à l'été 2020.

seront convertis en FreshCo à l'été 2020. Les coûts de fermeture des magasins, qui se chiffrent à 21 millions de dollars, seront imputés au premier trimestre de l'exercice financier 2020.

STELLARTON, NS, le 24 juill. 2019 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « société ») (TSX: EMP.A) a annoncé aujourd'hui l'ouverture de quatre autres magasins FreshCo dans le cadre de l'expansion de sa bannière d'escompte dans l'Ouest canadien. Avec ces quatre emplacements en Saskatchewan, la société a maintenant confirmé 22 de ses 65 emplacements dans cette région. Au cours de l'exercice financier 2018, elle a annoncé ses plans pour la conversion sur une période de cinq ans d'environ 25 % des magasins Safeway et Sobeys affichant des résultats inférieurs aux attentes.

« Nous en sommes au tiers de notre démarche de sélection et d'ouverture de nos magasins FreshCo dans l'Ouest canadien, a déclaré Mike Venton, directeur général, magasins d'escompte. Nous continuons à faire des investissements judicieux et à tirer parti de notre réseau immobilier actuel pour offrir exactement ce que nos clients veulent. Nous gagnons des parts de marché auxquelles nous n'avions simplement pas accès par le passé. Jusqu'à maintenant, les commentaires des clients ont été très positifs. Nous continuons donc notre déploiement à plein régime. »

Plus récemment, la société a ouvert ses deux premiers magasins Chalo! FreshCo à Surrey, en Colombie-Britannique. Basés sur le modèle traditionnel de la bannière d'escompte FreshCo, qui offre des produits frais de qualité à petit prix, les magasins Chalo! FreshCo proposent un vaste assortiment d'aliments d'Asie du Sud. La société prévoit ouvrir quatre autres magasins FreshCo en Colombie-Britannique en 2019 et sept en 2020.

« Pour chaque nouveau magasin, nous avons centré nos activités de marketing sur la création de liens significatifs avec la communauté locale, a expliqué M. Venton. Nous continuerons à nous dépasser et à gagner dans le très concurrentiel secteur des magasins d'escompte. Jusqu'à présent, nous nous sommes distingués en tant que détaillant offrant un assortiment de produits exceptionnel ainsi que des prix, une fraîcheur et une qualité hors pair. »

Les quatre magasins Safeway de la Saskatchewan suivants fermeront en mars 2020 pour être convertis à la bannière FreshCo : Regent Park, Confederation, 33rd Street et Market Mall Saskatoon.

Les magasins FreshCo convertis devraient ouvrir leurs portes à l'été 2020, selon l'échéancier des travaux et l'octroi des permis. Les coûts de fermeture combinés de ces conversions sont estimés à 6 millions de dollars et seront imputés aux bénéfices du premier trimestre de l'exercice financier 2020. Ces coûts, de même que les frais indiqués dans l'annonce sur FreshCo publiée en juin et ceux associés aux deux magasins Farm Boy convertis, s'élèvent à 21 millions de dollars et seront imputés aux bénéfices d'exploitation du premier trimestre de l'exercice 2020.

Cliquez ici pour obtenir la liste complète des 22 magasins FreshCo confirmés à ce jour.



À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX: EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principales activités d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys, et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annualisé de quelque 25,1 milliards de dollars et à des actifs d'environ 9,6 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 123 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la société (www.empireco.ca) ou sur SEDAR (www.sedar.com).

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent document renferme des énoncés prospectifs qui sont présentés dans le but d'aider le lecteur à mettre en contexte la situation financière de la société et à comprendre les prévisions de la direction concernant les priorités, les objectifs et les plans stratégiques de la société. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de mots ou d'expressions tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « prévoir » et d'autres expressions semblables ainsi que leur forme négative. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants :

L'expansion de FreshCo dans l'Ouest canadien, y compris les attentes de la société en ce qui a trait à la rentabilité et aux résultats d'exploitation futurs, au montant et à l'échéancier des dépenses, ainsi qu'au nombre, à l'emplacement, à la faisabilité et au moment des conversions, pourrait être influencée par les échéanciers des travaux et l'octroi des permis, l'environnement économique et les relations de travail.

L'expansion de FreshCo en Saskatchewan , y compris les attentes de la société en ce qui a trait aux emplacements ainsi qu'aux coûts de conversion et de main-d'œuvre, pourrait être influencée par les négociations sur les conditions de travail relatives à l'expansion des magasins d'escompte dans la province.

, y compris les attentes de la société en ce qui a trait aux emplacements ainsi qu'aux coûts de conversion et de main-d'œuvre, pourrait être influencée par les négociations sur les conditions de travail relatives à l'expansion des magasins d'escompte dans la province. La conversion d'un magasin FreshCo en magasin Farm Boy, y compris les attentes de la société en ce qui a trait au montant et à l'échéancier des dépenses, pourrait être influencée par les échéanciers des travaux et l'octroi des permis ainsi que l'environnement économique.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la société pose des hypothèses et sont assujettis à des incertitudes et à des risques intrinsèques, ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient causer un écart significatif entre les résultats réels et les énoncés prospectifs. Pour obtenir un supplément d'information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses pouvant avoir une incidence sur les énoncés prospectifs de la société, veuillez vous reporter aux documents déposés par la société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, et notamment à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion annuel 2019 de la société.

Bien que la société soit d'avis que les prédictions, les prévisions, les attentes ou les conclusions indiquées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie quant à leur exactitude. Les lecteurs sont avisés de bien examiner les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les énoncés prospectifs et de ne pas se fier outre mesure à ces renseignements. Les énoncés prospectifs contenus dans ce document reflètent les attentes actuelles de la société, sous réserve de modifications. La société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui pourraient être diffusés par la société ou au nom de celle-ci, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE Empire Company Limited

Renseignements: Renseignements pour les médias, Jacquelin Weatherbee, Directrice, communications externes, Sobeys inc., 416 200-0372; Renseignements pour les investisseurs, Katie Brine, CPA, CA, EEE, CPIR, Directrice, finances et relations avec les investisseurs, Sobeys inc., 905 238-7124, poste 2092

Related Links

http://www.empireco.ca