MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Empego Technologies, entreprise québécoise spécialisée en solutions numériques pour la pratique clinique en pharmacie, annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec les enseignes Jean Coutu et Brunet, visant le déploiement de sa technologie au sein de leurs réseaux de pharmacies.

Ce partenariat permettra l'intégration de la solution Empego à RxPro, la plateforme utilisée par les pharmaciens des réseaux Jean Coutu et Brunet, au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et leur donnera accès à des outils permettant d'optimiser la consultation et le suivi avec les patients.

Développée au Québec, la solution Empego permet de collecter et d'analyser les données cliniques des patients avant et après les consultations, grâce à l'envoi sécurisé de formulaires numériques par courriel ou par message texte. Elle permet notamment aux pharmaciens de suivre l'évolution des patients entre les consultations, de détecter plus rapidement certains effets secondaires, d'évaluer l'efficacité des traitements et d'intervenir de manière proactive lorsque des ajustements sont nécessaires.

L'intégration avec RxPro permettra également d'incorporer ces outils directement dans le flux de travail des équipes en pharmacie, notamment en facilitant la planification et le préremplissage des formulaires à partir des dossiers des patients, réduisant ainsi les tâches administratives et libérant du temps pour les soins.

« Ce partenariat avec Jean Coutu et Brunet marque une étape charnière pour Empego. Il confirme la pertinence de notre approche et notre capacité à soutenir, de façon concrète, l'évolution de la pratique clinique en pharmacie à grande échelle. Le déploiement au sein de ces réseaux de grande envergure, profondément ancré dans le quotidien des Québécois, nous permet d'accélérer la réalisation de notre vision », a déclaré Philippe Chartrand, président d'Empego Technologies.

« Nous croyons que la technologie joue un rôle clé dans le virage clinique du pharmacien. En intégrant la technologie d'Empego, qui a fait ses preuves au sein de l'industrie pour le soutien des suivis auprès des patients, nous permettons aux pharmaciens et pharmaciennes de nos réseaux de consacrer davantage de temps à offrir des soins personnalisés, proactifs et de grande qualité. Ce partenariat vient renforcer notre engagement à améliorer l'expérience patient et à soutenir l'évolution de la pratique dans nos réseaux », a mentionné Nathalie Plante, vice-présidente, pharmacie et soins de santé, Jean Coutu et Brunet.

La solution a été déployée avec succès dans le cadre d'une phase pilote menée dans un nombre restreint de pharmacies, et sera mise à la disposition de l'ensemble des pharmaciens propriétaires des réseaux au cours des prochaines semaines.

À propos d'Empego Technologies

Empego Technologies est une entreprise québécoise qui développe des solutions numériques visant à optimiser la pratique clinique en pharmacie, notamment en facilitant la collecte de données des patients et le suivi des traitements.

SOURCE Empego Technologies Inc.

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