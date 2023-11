MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Empego, un fournisseur innovant de solutions technologiques de soins de santé est heureux d'annoncer un partenariat avec la bannière Pharmaprix, un nom de premier plan dans le secteur de la pharmacie communautaire au Québec, dans le cadre d'un projet avant-gardiste impliquant 5 pharmacies affiliées et visant à accroître l'accès aux soins de première ligne à la population québécoise.

En septembre 2023, Pharmaprix a annoncé l'ouverture de ses premiers espaces de soins cliniques en pharmacie au Québec, dans lesquels les pharmaciens propriétaires et leurs équipes prodiguent des soins aux patients de manière dédiée, séparée de la préparation et la distribution de médicaments. Les cinq (5) pharmacies réaménagées sont situées à Montréal, Québec et Gatineau.

Récipiendaire du prix Innovation 2023 émis par l'Ordre des pharmaciens du Québec, Empego est fière de faire équipe avec les pharmaciens affiliés à Pharmaprix participant à ce projet en leur offrant des solutions sur mesure avec une technologie de pointe. Grâce à leurs modules de consultation et de suivi, Empego offre aux pharmaciens la possibilité d'optimiser la collecte de données des patients avant la consultation et ainsi que l'option d'organiser de manière plus efficace les suivis de l'état de santé des patients en fonction de leurs besoins.

"Nous sommes ravis d'accueillir Empego dans le cadre de ce projet transformateur", a déclaré Lori LeBlanc, VP des Services Professionnels et des Initiatives Stratégiques chez Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. "En combinant nos forces, nous visons à soutenir les pharmaciens du réseau afin qu'ils puissent offrir une meilleure expérience à leurs patients et un meilleur accès à aux services professionnels dont ils ont besoin."

"Ce projet a le potentiel de redéfinir le rôle du pharmacien en première ligne de soins", a déclaré Philippe Chartrand, Fondateur et PDG d'Empego. "Nous saluons Pharmaprix pour être un pionnier et accélérer la participation des pharmaciens dans le système de santé".

Les patients peuvent prendre rendez-vous en consultant pharmaprix.ca/cliniques pour recevoir les divers services tels que le traitement de situations ne nécessitant pas l'implication d'un médecin, comme la diarrhée du voyageur, la vaccination, la cessation tabagique et d'enjeux parfois récurrents telles que les infections urinaires chez les personnes auxquels le sexe mâle n'a pas été attribué à la naissance, l'eczéma et la rhinite allergique. Les pharmaciens propriétaires participant au projet ont également mis sur pied un service de gestion des maladies chroniques en optimisant les suivis et l'ajustements de la médication (pression artérielle, diabète, cholestérol, maladies respiratoires, douleur chronique, migraine et thyroïde) afin de permettre aux patients d'atteindre leurs résultats de santé.

À propos d'Empego :

Empego, fournisseur de solutions technologiques en soins de santé, fait sensation dans l'industrie des soins de santé au Québec. Empego est une plateforme générant des formulaires intelligents basés sur des preuves pour améliorer le triage et la surveillance des traitements, engageant les patients à travers un langage accessible pour fournir des informations de haute qualité, permettant ainsi aux pharmaciens de fournir le plus haut standard de soins tout en débloquant de nouvelles sources de revenus pour les pharmacies. En exploitant une technologie de pointe, Empego aide les professionnels de la santé à rationaliser leurs processus et à fournir de meilleurs soins à leurs patients. L'approche avant-gardiste de l'entreprise en a fait un leader dans l'industrie de la pharmacie de détail, et elle est prête à poursuivre sa croissance dans les années à venir.

À propos de Pharmaprix/Shoppers Drug Mart :

Shoppers Drug Mart Inc. est l'une des enseignes les plus reconnues et les plus fiables du commerce de détail au Canada. La société est le concédant de pharmacies de détail à service complet opérant sous le nom de Shoppers Drug Mart® (Pharmaprix® au Québec). Avec près de 1 350 magasins Shoppers Drug Mart® et Pharmaprix® situés dans des emplacements de choix dans chaque province et territoire, la société est l'un des détaillants les plus pratiques du Canada. La société concède également ou possède 47 pharmacies de cliniques médicales opérant sous le nom Shoppers Simply Pharmacy® (Pharmaprix Simplement Santé® au Québec). De plus, la société possède et exploite 43 magasins Wellwise by Shoppers Drug MartTM et un site de commerce électronique Wellwise.ca, ce qui en fait le plus grand détaillant canadien de produits et de services de soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société possède la plateforme en ligne Medical Cannabis by ShoppersTM pour la vente de cannabis médical, Shoppers Drug Mart Specialty Health Network Inc., un fournisseur de distribution de médicaments spécialisés, de pharmacie et de services de soutien complet aux patients, MediSystem Inc., un fournisseur de produits pharmaceutiques et de services pour les établissements de soins de longue durée, et Lifemark Health Group, le principal fournisseur canadien de physiothérapie ambulatoire, de massage, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale et d'autres services de réadaptation accessoires. Shoppers Drug Mart est une division d'exploitation indépendante de Loblaw Companies Limited.

SOURCE Empego Technologies Inc.

Renseignements: Contact média Empego : [email protected], Contact média Pharmaprix/Shoppers Drug Mart : [email protected]