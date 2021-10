Les récipiendaires du prix Top 100 : les femmes les plus influentes au Canada sont annoncées chaque année par le WXN afin de reconnaître et célébrer 100 femmes remarquables, au sein de 13 catégories différentes, qui inspirent les leaders de demain, influent le changement et font la promotion de la diversité au sein d'organisations. Emmanuelle Toussaint est lauréate dans la catégorie des leaders exécutifs, reconnaissant les femmes qui donnent confiance et soutiennent les autres, en plus d'illustrer ce que signifie être un grand leader.

Soulignons que cette reconnaissance survient moins d'un mois après que Mme Toussaint ait été sélectionnée comme l'une des lauréates des prix canadiens Clean50 de 2022, remis par le Delta Management Group et reconnaissant les 50 personnalités qui ont le plus contribué à la cause du développement durable et du capitalisme propre au Canada au cours des deux dernières années.

« Je suis très honorée d'être nommée parmi des femmes toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres à travers le pays. La liste des récipiendaires antérieures est impressionnante. J'espère à mon tour pouvoir inspirer d'autres femmes à accéder à des postes de direction et de paver la voie pour les générations futures dans tous les secteurs à prédominance masculine, notamment dans les milieux manufacturiers, du transport et des technologies », souligne Emmanuelle Toussaint.

« Quand je regarde les gagnantes de cette année, je vois un groupe de femmes profondément authentiques qui nous rappellent à tous ce que signifie se lever avec courage, pour elles-mêmes et pour ceux qui les entourent », affirme la propriétaire et chef de la direction de WXN Sherri Stevens. « En reconnaissant et en célébrant la force, l'intrépidité, la résilience et le cœur dont ces femmes font preuve, nous pouvons inspirer les générations à venir à faire de même. »

« Cette distinction prestigieuse témoigne du leadership et de l'accomplissement de Mme Toussaint. Inspirante, ses talents sont reconnus à travers le Groupe Volvo et elle est considérée comme une véritable leader tant par ses collègues que par de nombreux acteurs externes en Amérique du Nord. Son impressionnant réseau de contacts démontre bien toute l'influence qu'elle a dans le milieu des affaires », a déclaré Ralph Acs, président de Groupe Volvo Canada inc.

« Une nomination à la hauteur du parcours et de la personnalité d'Emmanuelle, qui s'implique activement dans plusieurs organisations et associations dans le milieu des affaires. Nous sommes très fiers du parcours d'une leader courageuse comme Emmanuelle », a ajouté Martin Larose, président de Nova Bus. « Nova Bus vise d'ailleurs à se positionner comme un employeur de premier choix notamment en encourageant la diversité et souhaite attirer les femmes de talents et favoriser leur accession à des postes de direction ».

Membre du Barreau du Québec et de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, Mme Toussaint détient un baccalauréat en droit et un certificat en administration de l'Université Laval.

Paneliste et conférencière engagée dans son milieu, elle est également présidente du Conseil d'administration de Propulsion Québec, la grappe des véhicules électriques et intelligents du Québec, en plus de faire partie du bureau de direction et du conseil d'administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec et d'être membre des conseils d'administration de l'Association canadienne du transport urbain (ACTU) et du American Public Transportation Association (APTA). Elle est aussi administratrice désignée par le Fonds de solidarité FTQ sur le conseil d'administration d'une autre entreprise québécoise active dans le secteur de l'électrification des transports, Exprolink / Madvac.

Le palmarès complet des 100 femmes les plus influentes du Canada pour 2021 du WXN peut être consulté à l'adresse suivante : https://buff.ly/3E53pVM

À propos de Nova Bus

Nova Bus est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport durable en Amérique du Nord. Sa gamme de produits comprend des bus électriques et hybrides, des véhicules à grande capacité et des systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'électromobilité, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du groupe Volvo.

Pour plus de renseignements sur les produits et services Nova Bus, consultez www.novabus.com

À propos du Réseau des femmes exécutives (WXN)

Le Réseau des femmes exécutives (WXN), une organisation basée sur les membres, est la première et la seule organisation d'Amérique du Nord qui propulse et célèbre de manière significative l'avancement des femmes à tous les niveaux, dans tous les secteurs et à tous les âges. Le réseau WXN inspire les femmes d'exception. Il propose des occasions novatrices de réseautage, de mentorat et de perfectionnement professionnel et personnel. Le Réseau des femmes exécutives est présent au Canada et aux États-Unis.

SOURCE Nova Bus

Renseignements: Veuillez contacter Mélina Jalbert au 819-230-9890 ou par courriel [email protected]; ou Garry Atkinson, Research & Analytics Manager, [email protected]

Liens connexes

www.novabus.com